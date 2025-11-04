Hollywood und das US-Militär: A never-ending story

Vor einigen Wochen saß ich zu später Stunde vor dem Fernseher. Streaming, warum nicht? „Top Ten“ in Österreich und Deutschland. Klar, let’s do it! Da lässt sich sicher etwas Gutes finden. Sofort fiel mir „The Terminal List: Dark Wolf“ auf. Die Amerikaner jagen Terroristen. Wieder einmal. Aber immerhin spielt der charismatische und leider viel zu wenig bekannte Taylor Kitsch diesmal die Hauptrolle.

Erfolgsrezept mit militärischer Unterstützung

„Dark Wolf“ ist ein Prequel zur gleichnamigen Hauptserie mit Chris Pratt. Als sie erschien, sah ich mir alle Folgen an, obwohl die Serie in vielerlei Hinsicht grottenschlecht ist. Als jemand, der Amerikas Kriege seit Jahren journalistisch begleitet, pflege ich meist ein kritisches Verhältnis zu Hollywood und dem US-Militär. Denn egal, wie cool und draufgängerisch viele dieser Streifen sind: Fast immer sind sie durchtränkt mit Propaganda, Ignoranz und rassistischen Stereotypen. Und auch das US-Militär profitiert extrem, weshalb derartige Produktionen oftmals vom Pentagon mitsubventioniert werden. Doch als „The Terminal List“ erschien, war der Erfolg trotzdem groß.

Auf Reddit und YouTube zelebrierten viele Zuschauer:innen die Serie, weil sie endlich mal „unpolitisch“ und „nicht woke“ sei. Immerhin hätten Netflix und Co. jahrelang versucht, unsere Gehirne zu waschen mit liberalen Ideen. Queere, schwarze oder muslimische Protagonist:innen, die hier und da ihre Realitäten verdeutlichen? Please, fuck off! Wir wollen wieder den gewohnten Rambazamba und heroische, weiße Soldaten, die einfach nur die bösen Buben mit meist arabischen Namen jagen. Obwohl der Plot von „Terminal List“ einen Twist hat, wurde die Serie in erster Linie nur deshalb erfolgreich. Und zugegeben, auch ich schaltete nur ein, weil ich mich zur Abwechslung einfach nur berieseln lassen wollte.

Propaganda im Serienformat

Doch wer denkt, dass Serien und Filme, in denen der Fokus auf dem US-Militär liegt, frei von politischen Botschaften sind, könnte nicht falscher liegen. Dies macht auch „Dark Wolf“ deutlich, denn hier werden hauptsächlich auf österreichischen (!) Straßen feindliche Agenten, meist Iraner, von CIA und Mossad gejagt. Die beiden Geheimdienste interessieren sich dabei, der aktuellen Realität entsprechend, weder für Völker- und Menschenrecht. Es wird gefoltert und getötet. Die Welt ist ein Schlachtfeld ohne Regeln und das völlig in Ordnung zu sein, denn manchmal bekommen die Terroristen nur so ihre verdiente Strafe. Der israelische Geheimdienst ist cool und hyperfortschrittlich mit seinen Agent:innen, die Hacking-Skills und Attentatsmethoden gleichermaßen beherrschen und vor allem gegen bärtige Männer aus Nahost anwenden. Der einzige Fortschritt im Vergleich zu früheren Produktionen: Immerhin gibt es nun echte, iranischstämmige Schauspieler, die gutes Farsi sprechen, während sie die Bösen spielen. Doch ironischerweise kamen dabei ausgerechnet Österreicher:innen und Deutsche zu kurz: Die wenigen deutschen Sätze, die man auswendig gelernt hat, klingen schwerfällig und roboterhaft. An den Umstand, dass militaristische Hollywoodstücke, die Krieg, Unordnung und Völkerrechtsbrüche zelebrieren, wieder in Mode kommen, müssen wir uns trotzdem gewöhnen. „Dark Wolf“ beginnt im Irak. Dass Washington dort einen illegalen Krieg anzettelte, der die Region bis heute heimsucht, wird kaum erwähnt. Dass viele Kriegsverbrechen kaum aufgearbeitet werden, ebenso wenig.