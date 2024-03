Homophobie-Skandal: Gelingt Rapid Wien die Resozialisierung?

Der SK Rapid Wien wurde vor 125 Jahren gegründet und gilt als der populärste und größte Fußballverein des Landes. Der Klub hat am öftesten die österreichische Fußballmeisterschaft gewonnen und stand zweimal in Europacup-Endspielen. Der letzte Titel gelang jedoch im Jahr 2008. Seither läuft man Erfolgen hinterher. Rapid gilt als Traditionsverein, der sich als Gegenmodell zu Kommerzklubs wie Red Bull Salzburg positioniert.

Die organisierte Fanszene ist für die jeweilige Rapid-Führung wichtig, weil sie für Stimmung im Stadion sorgt und die Mannschaft zu Auswärtspartien begleitet. Rapid verfügt über eine große Ultra-Bewegung. Fans haben bei Rapid viel Macht. Der Hintergrund: Bei Mitglieder-Hauptversammlungen können 18.000 Mitglieder (also Fans, die drei Jahre lang infolge 100 Euro Beitrag eingezahlt haben) Anträge einbringen, Statuten ändern – und: Rapid-Präsidenten wählen. Auch deshalb hört man von Klub-Bossen so gut wie nie Kritik am Anhang.