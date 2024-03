WZ | Mathias Ziegler Hat es auch etwas mit der Emotionalität der Kommunikation zu tun? Siehe AfD, Impfgegner,… Transportiert die Wissenschaft zu wenig Gefühl?

Florian Freistetter Die Wissenschaft selbst hat per Definition kein Gefühl zu transportieren. Das ist ja genau der Grund, dass die wissenschaftliche Methode so ist, wie sie ist: Um die Realität so gut wie möglich zu verstehen, ohne von der Subjektivität abgelenkt zu werden, die allem menschlichen Handeln zwangsläufig innewohnt. Wissenschaft mit Gefühl ist also tendenziell schlechte Wissenschaft. Wo es ohne Emotionen aber nicht geht, ist die Vermittlung von Wissenschaft. Hier muss man sich mit den Menschen beschäftigen, denen man die Wissenschaft vermitteln will, und Menschen sind eben nun einmal emotionale Wesen. Wissenschaftsvermittlung ohne Emotionen kann nicht funktionieren, und genau das ist das Problem, wenn Wissenschaftler:innen die Vermittlung übernehmen sollen, ohne dafür ausgebildet worden zu sein. Das, was man lernt, um Wissenschaft zu betreiben, ist genau das, was einen daran hindert, sie erfolgreich zu kommunizieren.

Martin Puntigam Das halte ich auch für Ausreden, dass die Menschen vernünftiger wären, begegnete man ihnen nur mit gefühlvollerer Kommunikation. Niemand wird bei uns oder in anderen freien Demokratien gezwungen, rechte oder rechtsradikale Parteien zu wählen. Oder Schwachsinn über Impfungen zu glauben oder zu verbreiten. Manche Menschen sind verunsichert oder haben kein Umfeld, in dem der Zugang zu wissenschaftlichen Informationen leichtfällt. Da ist es was anderes und tatsächlich gut, wenn man andere Wege der Kommunikation findet. Aber viele Menschen, die faschistische Parteien gut finden, finden deren Ausländerfeindlichkeit, Brutalität und Neigung zum Herrenmenschentum reizvoll. Das passiert denen nicht und wäre auch durch mehr Gefühl in der Verlautbarung von Tatsachen nicht entscheidend zu ändern.

WZ | Mathias Ziegler Und was machen die Schulen falsch bei der Wissensvermittlung? Oder ist eh alles super, und nur der Pisa-Test irrt?

Florian Freistetter Man kann von Schulen durchaus mehr erwarten. Aber man darf nicht zu viel erwarten. Lehrer:innen müssen sich an Lehrpläne halten; müssen eine vorgegebene Menge an Wissen in einer vorgegebenen Zeit vermitteln. Das kann man nicht mit dem vergleichen, was die Science Busters tun. Wir haben die Freiheit, uns genau das an Wissen rauszusuchen, was gerade am besten in eine Show passt und am besten für einen unterhaltsamen Abend ist. Es wäre unfair, den Schulen vorzuwerfen, dass sie nicht so unterhaltsam wie ein Abend mit den Science Busters sind. Was man dem Bildungssystem aber schon vorwerfen kann: Dass Lehrer:innen nicht den Status haben, den sie haben sollten. Wer den enorm wichtigen Job der Ausbildung der Jugend übernimmt, sollte einerseits höchste Qualitätsansprüche erfüllen, dafür aber auch andererseits einen entsprechend gut bezahlten Job mit vernünftigen Arbeitsbedingungen haben. Das ist leider selten der Fall.

WZ | Mathias Ziegler Als Science Busters mixen Sie Wissenschaft und Satire. Lässt sich der Mehrwert dieses Konzeptes in Worte fassen?

Florian Freistetter Wissenschaft wirkt auf viele Menschen abschreckend. Leute denken, sie wären nicht schlau genug, um sich mit Wissenschaft beschäftigen zu können. Oder sie denken, Wissenschaft wäre langweilig, hätte nichts mit ihrem Leben zu tun, usw. Das ist alles falsch, aber solche Vorurteile müssen erst überwunden werden. Wenn man Wissenschaft im Rahmen eines Kabarettabends präsentiert, ist das eine gute Möglichkeit, denn kaum jemand denkt sich: „Nein, ins Kabarett geh ich nicht, das könnte vielleicht zu lustig sein für mich.“ Und wenn der Abend dann vorbei ist, haben die Menschen sich mit Wissenschaft beschäftigt, sich amüsiert und nicht einmal bemerkt, dass gerade Wissenschaftsvermittlung stattgefunden hat.

Martin Puntigam Was wir tatsächlich gern und seit vielen Jahren machen, ist, die Perspektive zu ändern. Paradoxe Intervention, wenn man sehr hochgestochen formulieren will. Auch, weil man dann mehr, einfacher und lustigere Witze machen kann. Ein Programm hat geheißen „Der perfekte Christbaumbrand“ oder unsere letzte Show „Global Warming Party“. Und damit fahren wir ziemlich gut. Wer im Theater sitzt und lacht oder sich bei unserem Podcast mit Wissenschaft beschäftigt oder in eines unserer Bücher vertieft ist, der ist gut unterhalten und kann seine Zeit nicht mit Querdenkerinnen und Querdenkern verplempern oder auf einer Klimaleugner-Demo herumstehen oder seine Stimme an Parteien verschwenden, die „Klimaschutz mit Hausverstand“ wollen oder noch Schlimmeres. Und bestenfalls hat man nicht nur eine schöne Zeit, sondern lernt auch was dabei und sieht erstklassige Kostüme. Man kann seine Lebenszeit wirklich deutlich schlechter verbringen.

Florian Freistetter Meiner Erfahrung nach gibt es nur zwei Arten von Menschen: Die, die sich für Wissenschaft interessieren. Und die, die noch nicht wissen, dass sie sich für Wissenschaft interessieren. Die erste Gruppe kümmert sich eh selbst darum, dass sie das kriegt, was sie will. Und mit einem Wissenschaftskabarett kann man wunderbar die zweite Gruppe erreichen.