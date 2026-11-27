„Every single night, I pray that my tits are sittin’ right“: In einem der großen viralen Hits des Jahres 2026 singt Adéla über ihr allnächtliches Gebet, dass ihre Brüste doch bitte genauso perfekt sitzen mögen wie die von Nicole Kidman. Damit ist sie nicht der einzige Popstar, der den Legendenstatus der Schauspielerin referenziert: Auch in Troye Sivans Musikvideo zu „She’s the Best“ spielte Nicole Kidman eine tragende Rolle. Kidman selbst sagt, sie habe nicht lange überlegen müssen, als die Anfrage von Troye kam. Auch von Adélas Hommage ist sie Fan, immerhin wolle sie junge, aufstrebende Künstler:innen unterstützen, sagt Nicole Kidman in einem Interview mit Vogue.

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Dass eine Showbiz-Ikone wie Nicole Kidman junge Popstars supportet, ist erstmal keine Selbstverständlichkeit. Wie viele Schauspieler:innen mit vergleichbarer Legacy sieht man schon in Musikvideos? Sich als Unterstützerin, Akteurin und Referenz aktueller Popkultur zu positionieren, ist aber auch für gemachte Superstars wie Nicole Kidman schlau. So bleibt sie im Gespräch, profitiert vom kulturellen Kapital junger Künstler:innen, erreicht ein jüngeres Publikum, ist TikTok-User:innen ein Begriff und beweist obendrein, dass sie nicht zu abgehoben ist, um in touch mit zeitgenössischen Trends zu sein.

„Motherbombing“ mit Martin Scorsese

Eine weitere Legende, die dieses Jahr bewiesen hat, dass alle Beteiligten von „Motherbombing“ profitieren, wie das Magazin Dazed den Hype getauft hat, ist Madonna. Die Königin des Pop wurde ebenfalls auf Troye Sivans Album referenziert, als er auf dem Track „Party“ ein Sample des Madonna-Hits „Music“ verwendete. Aber auch Madonna selbst holte sich einen der wichtigsten Popstars ins Boot, die wir gerade haben: Charli xcx. Als ultimative Club-„Brat“ verkörpert sie genau das, was Madonna mit ihrem Album „Confessions II“ transportieren wollte, bringt eine Party-affine, queere, leidenschaftliche Fanbase mit und gilt als eine der smartesten Spürnasen im Pop. Da ist es kein Wunder, dass Madonna Charli einen Vers auf dem Remix des Tracks „Danceteria“ überließ.

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Dass „Motherbombing“ kein Geschlecht kennt, bewies Charli xcx mit ihrem Album „Music, Fashion, Film“. Sie arbeitete im letzten Jahr vermehrt mit großen, etablierten Namen aus der Filmwelt zusammen: Martin Scorsese posierte neben Marc Jacobs und John Cale für ihr Albumcover, David Cronenberg erschien als einziger Featuregast auf dem Track „No One Lasts Forever“. Auch hier funktioniert die intergenerationale Dynamik: Charli xcx will sich ein Standing in der Filmwelt aufbauen, und die, die ihr dabei helfen, dürfen sich über Aufmerksamkeit von all jenen freuen, die nicht unter das Label „Film Bro“ fallen oder sich unironisch als „Cineast“ bezeichnen.

Die ultimative Aufmerksamkeitsversicherung

Gegenüber Dazed erklärt die Soziologie-Professorin und Autorin Ellis Cashmore, dass die Verbindungen zwischen alten und neuen Künstler:innen als eine Art „Aufmerksamkeitsversicherung“ gesehen werden können. In Zeiten, in denen Fame anders funktioniert als früher, in denen niemand weiß, wann sein Hype vom nächsten viralen Song abgelöst wird, würden jüngere Stars versuchen, sich mit denen in Verbindung zu bringen, deren Legacy kurzlebige Trends überdauert.

Umgekehrt müssen auch diejenigen, die in den goldenen Zeiten der Megastar-Monokultur groß geworden sind, relevant bleiben, und dürfen sich nicht nur darauf verlassen, es früher einmal gewesen zu sein. Wenn euch euer Boomer-Kollege das nächste Mal auf die Nerven geht, denkt also daran: Es gibt ihn, den Beweis, dass die Zusammenarbeit zwischen den Generationen doch funktionieren kann.