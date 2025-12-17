Dieser Artikel behandelt sexualisierte Gewalt, einschließlich Stalking. Der Inhalt kann belastend oder retraumatisierend wirken. Bitte lies nur weiter, wenn du dich emotional sicher fühlst. Eine Liste mit Unterstützungseinrichtungen findest du am Ende des Textes.

Es ist der 10. Dezember 2025, internationaler Menschenrechtstag und das Ende der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen. Vor knapp zwei Wochen wurde die Grazerin Stefanie P. tot in einem Wald in Slowenien gefunden. Ihr ehemaliger Partner soll sie erwürgt haben. In drei Tagen wird es eine neue Schlagzeile geben. Dieses Mal heißt die tote Frau Jennifer S. Ihr Ex-Freund wird gestehen, die vermisste Wienerin vor fast acht Jahren ermordet zu haben.

Am Vormittag des 10. Dezember weiß das noch niemand. Draußen ist es kalt und düster, die Menschen auf den Straßen vor dem Welser Landesgericht sind dick eingepackt. Drinnen, im Verhandlungssaal im zweiten Stock, steht an diesem Tag dennoch die Frage im Raum: Was müssen Betroffene von sexualisierter Gewalt alles aushalten?

„Er ist aus meiner Sicht von ihr besessen“

T. steht nicht zum ersten Mal vor einem Richter. Er ist bereits vier Mal vorbestraft, momentan sitzt er eine 18-montatige Haftstrafe ab. Sie alle haben mit seiner Ex-Frau und den zwei gemeinsamen Kindern zu tun. „Sie sind ein hochintelligenter Mensch und trotzdem befinden wir uns seit Jahren in einem Teufelskreis“, sagt der Richter, als er die Verhandlung eröffnet.

Der Grund dieses Mal? Beharrliche Verfolgung. Seit der Trennung vor fünf Jahren stalkt er seine Ex-Frau Sophia. Ihr Name ist der Redaktion bekannt, um sie zu schützen, haben wir ihn für diesen Text allerdings abgeändert. Schon in der Beziehung kommt es immer wieder zu physischer und psychischer Gewalt. Einmal schlägt er so hart zu, dass Sophia ohnmächtig wird.

Wir arbeiten derzeit an einer umfassenden Recherche zum Thema Vergewaltigungen. Wenn du deine Geschichte mit uns teilen möchtest, hören wir dir zu – vertraulich, einfühlsam und nur in einem Rahmen, der sich für dich sicher anfühlt. Du kannst dich direkt an Redakteurin Eva Sager (eva.sager@wienerzeitung.at) wenden.

„Er ist aus meiner Sicht von ihr besessen“, sagt Sophias Anwältin Sonja Fasthuber. T. lauert ihrer Mandantin immer wieder auf, schickt ihr und den Kindern Drohnachrichten, stalkt sie via Social Media. Der Tenor: „Meldet euch, bevor es zu spät ist“. Sophia erleidet dadurch eine posttraumatische Belastungsstörung. Sie traut sich kaum mehr aus dem Haus, fühlt sich unsicher, kann nicht mehr richtig schlafen.

Karin Gölly, Bundesverbandsvorsitzende der Gewaltschutzzentren, sagt: „Stalking ist eine ernstzunehmende Gefahr. Man weiß aus der Analyse von stattgefundenen Tötungsdelikten an Frauen, dass dort dem Mord immer wieder Stalking-Handlungen vorausgegangen sind.“

In Sophias Fall warnt davor sogar der Richter. „Ich befürchte, dass sie nach der Haftentlassung einfach weitermachen“, sagt er am Ende der Verhandlung. „Ich habe Angst, dass wir hier auf einen Femizid zusteuern.“

Dann wird T. zu 30 Monaten unbedingter Haft verurteilt.

Jede fünfte Frau

In Österreich ist jede dritte Frau von körperlicher und/oder sexualisierter Gewalt betroffen. Jede fünfte Frau wurde im Laufe ihres Lebens Opfer von Stalking. Für diesen Text haben wir der Betroffenen den Namen Sophia gegeben, um ihre Identität zu schützen. Sophia war im vergangenen Jahr der fünftbeliebteste Mädchenname in Österreich. Er steht somit stellvertretend für die Vielzahl der betroffenen Frauen.

Gölly sagt: „Der Stalking-Tatbestand setzt gewisse Dinge voraus. Die Verfolgung muss über einen gewissen Zeitraum andauern und eine gewisse Beharrlichkeit haben. Das ist sehr individuell, man kann nicht sagen, ob das nach zwei Monaten oder nach einer Woche erreicht ist.“

In Österreich erhalten Betroffene von Stalking in den Gewaltschutzzentren Beratung und Unterstützung bei der Anzeigenerstattung. Laut Gölly handelt es sich bei den Tätern in den meisten Fällen um Männer, die eine Trennung nicht akzeptieren würden. „Wir erleben häufig, dass Stalker mit der Anzeigenerstattung, jedenfalls mit der Verurteilung aufhören“, sagt Gölly, „dagegen vorzugehen, zeigt in den meisten Fällen also durchaus Wirkung. Es gibt aber eben auch jene Fälle, in denen der Täter derart fixiert ist und nach einer Verurteilung immer noch nicht aufhört.“

„Dieses Gefühl, nie sicher zu sein, ist eine wahnsinnige Belastung“

Sophia lebte die letzten Jahre über in Angst. Sie fürchtete sich um ihre Kinder, um ihre eigene Sicherheit. Trotzdem musste sie funktionieren, Beweise sammeln, strafbares Verhalten dokumentieren. „Stalking ist eine große psychische Belastung. Dieses Gefühl, nie sicher zu sein, bedeutet eine wahnsinnige Beeinträchtigung der Lebensqualität“, sagt Gölly. Sophias Anwältin bestätigt das. „Jeder Tag, an dem er eingesperrt ist, ist ein Tag Freiheit für sie“, sagt Fasthuber.

Nach der Verhandlung wird T. von einem Justizwachebeamten abgeführt. Bis zu sieben Jahre hätte er bekommen können. Das Urteil ist rechtskräftig.

Hilfe und Beratungsstellen

Wenn du selbst von sexualisierter Gewalt betroffen bist oder jemanden unterstützen möchtest, findest du hier Hilfe: