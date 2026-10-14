„Mein Opa wurde im Zirkuswagen geboren und mein kleiner Bruder auf der Autobahn“, sagt Gloria Schneller. Sie selbst sei zwar „ganz normal“ im Krankenhaus zur Welt gekommen, fügt sie fast schon beschämt hinzu, war aber von klein auf mit dem Zirkus unterwegs und hat sich vor Kurzem dazu entschieden, das auch ihr weiteres Leben lang zu tun. Nachdem die heute 19-Jährige einige Jahre lang sesshaft war, um eine höhere Schule abzuschließen, ist sie nun zum Zirkus ihrer Familie – dem niederösterreichischen Circus Pikard – zurückgekehrt. Und damit zur Manege vor dem roten Samtvorhang mit goldenen Quasten, in der sie schon als Dreijährige gestanden ist, und zu den seidenen Tüchern, an denen sie mit sieben ihre erste Akrobatiknummer in der Luft gezeigt hat.

Aber warum genau zieht Gloria ein Leben ständig auf Achse und auf nicht einmal zehn Quadratmetern Wohnfläche im Waggon dem gemütlichen Alltag in einer Wohnung vor? Ein Leben, das davon bestimmt ist, an den Wochenenden aufzutreten, anstatt mit Gleichaltrigen fortzugehen? Kann man so überhaupt Freundschaften pflegen? Und wie hat das mit der Schule funktioniert, als sie mit dem Zirkus von einer niederösterreichischen Stadt zur nächsten gezogen ist?

Um das herauszufinden, hat sich die WZ auf den Weg zu Gloria gemacht. Das rot-weiß-rote Zelt steht schon, als wir auf dem Festgelände in Horn ankommen, wo der Circus Pikard gerade gastiert. Um das Gelände herum wird aber noch gearbeitet: Männer in Arbeitskleidung waschen Planen und stellen Zäune auf. In der Ferne dröhnt der Motor eines Lkws.

Das rot-weiß-rote Zelt steht schon, als wir auf dem Festgelände in Horn ankommen. © WZ | Mirjam Brawenz

Erster eigener Rückzugsort

Auch Gloria hat beim Aufbau mitgeholfen „Bei uns macht jeder alles“, sagt sie lachend, während sie uns zu ihrem Wohnwagen führt – ihr erster eigener Rückzugsort, den sie sich im Sommer des Vorjahres gebraucht gekauft und innen selbst hergerichtet hat. „Die Vorhänge hab‘ ich sofort rausgerissen und neu gemacht, und ich hab’ zum Beispiel auch die Sitze der Essecke neu überzogen: Ich klappe sie jeden Abend um, dann werden sie zum Bett“, erzählt sie.

Das Nähen hat sie in der Modeschule in Mödling gelernt. Das war jene Zeit, in der sie erstmals in ihrem Leben sesshaft war: im Haus ihrer Mutter Romana Schneller, die dort mit Glorias zwei Brüdern lebt und die früher auch als Artistin mit dem Circus Pikard unterwegs war. Heute kümmert sie sich von ihrem fixen Wohnsitz aus vor allem um bürokratische Dinge wie Reservierungen. Glorias Onkel, Alexander Schneller, ist seit 2020 Zirkusdirektor; gegründet haben den Circus Pikard ihre Großeltern im Jahr 1989. Er ist einer der letzten rein österreichischen Zirkusse.

Sesshaftigkeit war „katastrophal“

Die sesshafte Zeit sei für Gloria, die nur ein Leben im Wohnwagen gekannt hatte, „katastrophal“ gewesen, erzählt sie, während sie ihre langen blonden Haare aus dem Gesicht streicht. „Ich hab’ jede Woche mein Zimmer umgestellt.“ Auch der Frontalunterricht in der Schule sei anfangs schwierig für sie gewesen – davor haben sie ihre Mutter und ihre Großmutter privat unterrichtet, und sie hat am Ende jedes Schuljahres Externist:innenprüfungen absolviert. Und wie war es mit den Mitschüler:innen und mit Freundschaften? „Ich war schon immer das Mädchen vom Zirkus“, meint sie achselzuckend. „Ein bisschen die Außenseiterin halt.“

Grundsätzlich sei aber „alles möglich, wenn man will“, also auch Freundschaften außerhalb des Zirkusses. Ihre besten Freund:innen habe sie dennoch im Zirkus selbst. Oder mehr noch: Der Zirkus sei ihre Familie, sagt sie – obwohl sie gar nicht mit allen verwandt ist.

Gloria in ihrem Zirkuswagen. © WZ | Mirjam Brawenz

Der Circus Pikard sei ein relativ kleiner Zirkus. Derzeit bestehe er aus 16 Artist:innen aus acht Nationen, sagt Gloria. Außer Hunden gebe es nach dem Wildtierverbot von 2005 keine Tiere mehr, die auftreten und mit umherziehen.

Nur von Mitte Jänner bis Mitte März macht der Circus Pikard Pause. Da die Artist:innen saisonal bezahlt werden, wechseln einige in dieser Zeit zu anderen Zirkussen, ergänzt Direktor Alexander Schneller später, als die WZ bei ihm nachfragt. Einige kämen mit Saisonstart zurück, und das jahrelang, andere nicht, weil sie sich einem anderen Zirkus angeschlossen haben.

„Ich konnte nicht einmal mehr einen Spagat“

Auch Gloria war fort, kam nach dem Schulabschluss aber wieder. Die erste Zeit nach den Jahren ohne Training sei hart gewesen, erinnert sie sich: „Ich konnte nicht einmal mehr einen Spagat.“ Intensives Üben sei notwendig gewesen, „um wieder reinzukommen“. Es hat funktioniert: Heute steht sie mit der sogenannten Kontorsion, bei der sie ihren Körper wie eine Schlange verbiegt, in der Manege.

Ich liebe die Höhe und die Luftakrobatik. Gloria Schneller

Ihr Training und Tagesablauf seien jetzt wieder normal, sagt sie – aber was bedeutet das genau? „Nach dem Aufstehen und dem Kaffee mach’ ich ein bis zwei Stunden Workout, also Krafttraining und artistisches Training. Dann setze ich mich an die Vorverkaufskasse bis zu Mittag, dann schminke ich mich, mach’ mir die Haare, und dann geh’ ich ans Buffet Popcorn machen. Und dann trete ich in der Manege auf.“ An den vorstellungsfreien Tagen – meist Montag bis Mittwoch – fallen lediglich das Popcornmachen und das Schminken weg: „Sonst bleibt alles gleich.“

Erstmals angestellt im Vergnügungsbetrieb

Erst seit Gloria nach der Schule zum Circus Pikard zurückgekehrt ist, ist sie angestellt und verdient ihr Geld als Artistin. Aus wirtschaftlicher Sicht läuft ein Zirkus als Vergnügungsbetrieb und die Angestellten erhalten zwischen 1.700 und 3.000 Euro netto pro Monat, sagt Gloria. „Je nachdem, ob man als Artist schon einen Namen hat, oder auch, ob man in anderen Bereichen wie zum Beispiel beim Buffet mithilft.“

Für Zirkusdirektor Alexander Schneller gehe sich das finanziell nur dadurch aus, indem er zusätzlich zu den Vorstellungen auch artistische Darbietungen etwa bei Firmenfeiern oder an Schulen anbiete, sagt er. Zwischen 50 und 100 seien es pro Jahr. „Zirkus hat einen schlechten Ruf“, meint er. Wer einmal Fan ist, bleibe diesem aber meistens treu, weshalb die Besucher:innenzahlen relativ stabil bei rund 15.000 jährlich lägen.

Einige der Stammgäste haben Gloria vielleicht schon als Dreijährige gesehen. An ihren ersten Auftritt erinnert sich diese genau. „Ich war ja zuerst hinter dem Vorhang, und als ich dann rausgegangen bin in die Manege, haben alle gesagt: ,Wow! Das kleine Mädchen!‘“ Spätestens von diesem Moment an sei Gloria klar gewesen: „Ich werde Zirkusartistin.“

Kinder in Show eingeplant

Ihr Glück, dass es für den Zirkus eine Ausnahmeregelung gibt, was Kinderarbeit betrifft: Diese ist laut Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz (KJBG) in Österreich zwar verboten, falls es das Land beziehungsweise der Bezirk bewilligt, dürfen Kinder im Zirkus aber mitwirken. Außerdem müssen es die Erziehungsberechtigten erlauben und ebenfalls mit auf Tournee gehen. Grundsätzlich seien Kinder in die Show eingeplant, sagt dazu Alexander Schneller, müssen aber nicht auftreten, wenn sie einmal nicht wollen.

Gloria wollte immer. Früher nur aus Spaß – heute ganz bewusst. Für die Zukunft hat sie zwei konkrete Ziele: „Beim Circus Pikard zu bleiben und mich artistisch weiterzuentwickeln“, sagt sie. Sie möchte hoch hinauf bis knapp unters Zirkusdach, denn: „Ich liebe die Höhe und die Luftakrobatik. Da oben fühl ich mich am wohlsten.“