Konzentriert greift die alte Dame, der Sophia gerade die Fühlkiste hinhält, hinein. Geduldig wartet die 16-Jährige, bis die Bewohnerin der Casa Kirchberg/Rabenstein bereit für die nächste Aufgabe ist. Sensorik-Training steht heute auf dem Programm im Pflegewohnheim. Die 17-jährige Fatma sitzt währenddessen bei einer Bewohnerin, die schon den halben Tag an einem Tischdeckchen häkelt. „Wahnsinn, ich könnte das nicht so schön“, stellt sie mit aufrichtiger Bewunderung fest. Dafür kann Fatma ebenso wie Sophia etwas, das nicht nur vielen Gleichaltrigen schwerfällt: sich den ganzen Tag mit alten Leuten unterhalten. Was heißt den ganzen Tag – Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat. Und was heißt unterhalten – hier geht es um echte Pflege.

Pflegelehrling Sophia mit der Fühlkiste. © Casa Leben

Fatma und Sophia werden im Rahmen der vor kurzem eingeführten Pflegelehre ausgebildet. Und Sophia verfolgt dabei einen klaren Grundsatz: „Pflege macht man mit Herz und ganz oder gar nicht“, stellt sie klar. Begonnen hat sie mit der Pflegelehre im Dezember 2023, zuvor hatte sie schon ein paar Monate eine Anstellung als Hilfskraft, um das Haus kennenzulernen. Fatma hat ihre Ausbildung im Mai 2024 begonnen, nachdem sie bei einem Krankenhausaufenthalt festgestellt hatte, „dass die Pflege gar nicht so schlimm sein dürfte, wie ich gedacht hatte“, sagt sie.

Wir werden auch für Notfälle ausgebildet. Pflegelehrling Sophia (16)

Überhaupt entspreche das Bild, das viele von der Pflege hätten, nicht unbedingt der Realität, meint Sophia. „Die meisten denken wohl als erstes ans Windelwechseln und Waschen. Aber es ist viel mehr als bloße Körperpflege. Wir werden später ebenso für Notfälle ausgebildet – in der Pflege werden auch Menschenleben gerettet.“ Und dann sind da noch, mindestens genauso wichtig, die sozialen Aspekte. Als fertig ausgebildete Pflegekraft wird Sophia für die Bewohner:innen die erste Ansprechperson in allen Lebenslagen sein. Und sie ist auch bei den gemeinsamen Unternehmungen dabei, die für alle Beteiligten zu den Highlights im Pflegealltag gehören: In der Casa Kirchberg/Rabenstein werden regelmäßig Ausflüge mit einer Rikscha gemacht, es wird gemeinsam gekocht, die Bewohner:innen werden in die täglichen Erledigungen so weit wie möglich eingebunden. „Manche hier sind stark pflegebedürftig“, erzählt Fatma, „andere sind noch so fit, dass es für sie fast wie im Hotel ist.“

Pflegelehrling Fatma bereitet gemeinsam mit einer Bewohnerin die Jause vor. © Casa Leben

Allen Bewohner:innen gemeinsam sei die Wertschätzung, die sie die Pflegekräfte spüren ließen, meint sie. Das gelte auch für die meisten Angehörigen. „Das Schönste an der Arbeit im Pflegeheim ist die Dankbarkeit, die wir zurückkriegen“, ergänzt Sophia, „wenn ich sehe, dass ich den Menschen etwas Gutes tun und ihnen helfen kann.“ Die Wertschätzung in der Gesellschaft allgemein vermisst sie aber. Vor allem, weil der Pflegebereich nach wie vor unterbezahlt ist. 700 Euro netto bekommen die beiden Lehrlinge derzeit, in drei Jahren dürfte ihr Einstiegsgehalt als fertig ausgebildete Pflegeassistentinnen bei knapp 2.700 Euro brutto (um die 2.000 Euro netto) liegen.

Als Pflegekraft Grenzen setzen

Die beiden Pflegelehrlinge brennen für ihren Beruf. Sie kennen aber auch die unangenehmen Situationen, die vorkommen können. „Zum Beispiel, wenn sich jemand nicht mehr verbal ausdrücken kann und uns dann stattdessen zwickt“, schildert Sophia. Um Übergriffen welcher Art auch immer vorzubeugen, lernen die Auszubildenden, wo und sie sie Grenzen setzen können. Zudem dürfen manche pflegerischen Tätigkeiten an den Patient:innen selbst zu ihrem eigenen Schutz erst ab 17 Jahren durchgeführt werden und dann auch nur unter Anleitung beziehungsweise in Begleitung einer erfahrenen Pflegekraft. Auch die Tagdienste dauern maximal 7,5 Stunden, Nachtdienste gibt es erst im zweiten Lehrjahr. Die beiden freuen sich schon darauf, mehr Verantwortung zu übernehmen.

Ihr Job ist nicht nur körperlich anstrengend, sondern auch mental. Wer einen dementen Menschen in der Familie hat, kann bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, was Fatma und Sophia jeden Tag leisten. „Manches davon kann man lernen, aber das Soziale, das Gespür für Menschen, das muss man in sich haben“, meint Sophia. In ihrer Berufsschulklasse waren acht Pflegelehrlinge: „Eine hat abgebrochen, weil es ihr doch zu anstrengend war, eine zweite überlegt noch.“

Auch banal erscheinender Smalltalk beim Häkeln gehört für Pflegelehrling Fatma zur Arbeit dazu. © WZ

Und ja, manchmal sei es schon anstrengend, immer wieder dieselben alten Geschichten erzählt zu bekommen, oft mehrmals täglich, merkt Fatma an. Andererseits ist sie in der spannenden Situation, dass sie es mit Zeitzeug:innen zu tun hat, die ihr Dinge anvertrauen, die sie vielleicht sonst niemandem erzählen. Und die Fatma und Sophia in der Schule nie lernen würden. Es ist also auch ein Stück Zeitgeschichte, das sie hier mitbekommen.

Leben und Tod gehen Hand in Hand

Und im Pflegeheim ist die Chance groß, einmal einen 100. Geburtstag mitfeiern zu können. Umgekehrt ist der Tod ein ständiger Begleiter. Sophia hat hier recht rasch gelernt, „das Berufliche und das Private zu trennen“, wie sie es formuliert. Ihr Zugang hört sich fast schon etwas morbide an: „Ich habe es eigentlich ganz interessant gefunden zu sehen, wie so ein Körper aussieht, wenn er zu leben aufhört.“ Die wissenschaftliche Neugier überwog bei ihrem ersten Todesfall. Das bedeutet freilich nicht, dass Sophia nicht empathisch wäre. Um eine ihrer Lieblingspatientinnen, die vor kurzem verstorben ist, hat sie schon getrauert. „Ich nehme aber die Arbeit nicht mit nach Hause. Ich versuche mich nicht privat davon belasten zu lassen.“ Falls es doch einmal zu viel wird, können die jungen Pflegekräfte auch jederzeit eine Pause machen.

Meine Eltern haben mich gefragt, ob ich mir das auch wirklich gut überlegt habe. Pflegelehrling Fatma (17)

Sophia hat schon einmal eine Bewohnerin in ihrer allerletzten Lebensphase begleitet, während Fatma hier noch keine direkten Berührungspunkte hatte. Der Tod ist aber auch bei ihr schon vorgekommen: „Eine Dame hat am Freitag noch sehr fit gewirkt – und am Montag war sie bei meinem nächsten Dienst plötzlich nicht mehr da, weil sie am Wochenende verstorben ist.“

Plan B: Kindergarten statt Altenheim

Zu diesem Zeitpunkt war Fatma daheim bei ihren Eltern in Herzogenburg. Noch ist sie nicht von zuhause ausgezogen und pendelt je nach Öffi-Verbindung eine bis eineinhalb Stunden zum Pflegeheim. Sophia wohnt mit ihren zwei Hunden in einer eigenen Mietwohnung im etwas näheren St. Pölten. Ursprünglich kommt sie aus Bruck an der Leitha, also vom anderen Ende Niederösterreichs. „Aber meine Eltern haben da recht entspannt reagiert“, erzählt die Jüngste von neun Geschwistern über ihren großen Schritt in die Selbständigkeit.

Dass sie die Pflegelehre begonnen hat, habe ihre Eltern gefreut, sagt Sophia. Auch Fatmas Familie habe grundsätzlich positiv reagiert, berichtet sie. „Meine Eltern haben mich aber schon gefragt, ob ich mir das auch wirklich gut überlegt habe.“ Ja, sie hat es sich gut überlegt und erst einmal geschnuppert – und jetzt ist sie hier im Pflegewohnheim. Sollte sie es sich irgendwann doch anders überlegen, hätte sie einen alternativen Berufswunsch: „Dann möchte ich in den Kindergarten“, erklärt Fatma. Das wäre dann Dienst am Menschen am anderen Ende der Alterspyramide. Sophia hingegen antwortet auf die Frage nach einer Alternative zur Pflegelehre rundheraus: „Dann würde ich die Krankenpflegeschule machen.“ Die 16-Jährige ist also voll und ganz davon überzeugt, dass sie hier richtig ist.

