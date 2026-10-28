„Ihr habt euch eurer eigenen Menschlichkeit beraubt“

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Genese

Am 23. Oktober 2026 erhielt Maksym Butkewytsch in Wien den Paul-Weis-Preis. Solmaz Khorsand hielt für ihn die Laudatio.

Gesprächspartner

Maksym Butkewytsch, geboren 1977, ist einer der bekanntesten Menschenrechtsverteidiger:innen der Ukraine. Er setzt sich für die Rechte von Geflüchteten ein, ist Mitbegründer mehrerer Organisationen, Medien und Initiativen, u. a. des unabhängigen Menschenrechtszentrums ZMINA, welches sich für Bürger- und Minderheitenrechte, Gleichberechtigung und Chancengleichheit engagiert. Seit der russischen Invasion der Ukraine im Februar 2022 bildet die Dokumentation von Kriegsverbrechen einen neuen Schwerpunkt. Nach dem Einmarsch Russlands meldete sich Maksym Butkewytsch freiwillig zu den ukrainischen Streitkräften und wurde zum Kommandeur ernannt.

Buch: Maksym Butkewytsch: Am richtigen Platz – ein ukrainischer Friedensaktivist im Krieg. Anthea, Berlin 2024

Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 meldete sich Maksym Butkewytsch freiwillig zu den ukrainischen Streitkräften und wurde zum Kommandeur ernannt. Im Juni 2022 wurde er mit 13 anderen Soldat:innen seines Zuges von der russischen Armee in der Nähe der besetzten Städte Solote und Hirske in der Region Luhansk im Osten der Ukraine gefangen genommen. Russische Medien berichteten über seine Gefangennahme und veröffentlichten ein Propaganda-Verhörvideo. Von den russischen Medien wurde er wegen seines Engagements für die Donbassflüchtlinge und seiner Tätigkeit bei BBC als „Neonazi“ und „britischer Spion“ bezeichnet. Die von Russland eingesetzten Gerichte in den besetzten Regionen Luhansk und Donezk in der Ukraine verurteilten ihn auf Grundlage erfundener Anschuldigungen zu 13 Jahren Gefängnis. Am 18. Oktober 2024 kehrte Maksym Butkewytsch im Rahmen eines Austausches von 190 Kriegsgefangenen nach mehr als zwei Jahren Gefangenschaft in die Ukraine zurück.

Seit dem Amtsantritt des US-Präsidenten Donald Trump haben sich die US-amerikanischen Beziehungen zur Ukraine verändert. Mehrfach kündigten die USA an, ihre Militärhilfe für die Ukraine einzustellen. Trump hatte den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj immer wieder scharf kritisiert, ihn als „Diktator“ und „Kriegstreiber“ beschimpft und seine politische Legitimität infrage gestellt, während er zugleich die Nähe zu Russlands Präsident Wladimir Putin suchte.

Zuletzt hat die Ukraine der US-Regierung vorgeworfen, die Geschwindigkeit ihres militärischen Satellitensystems Starshield gedrosselt, den Austausch von Geheimdienstinformationen eingeschränkt und die Lieferung von Patriot-Flugabwehrraketen verzögert zu haben.

Quellen

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