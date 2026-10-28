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„Ihr habt euch eurer eigenen Menschlichkeit beraubt“

9 Min
Eine Collage mit Maksym Butkevych vor einem Gefängnisflur, trägt ein T-Shirt mit ukrainischem Kriegsgefangenenmotiv, im Hintergrund eine Karte von Russland.
Nach dem Einmarsch Russlands 2022 meldete sich Maksym Butkewytsch freiwillig zu den ukrainischen Streitkräften.
© Illustration: WZ / Paul Kremsleithner. Bildquellen: Apa Images, Adobe Stock.

Der ukrainische Journalist und Menschenrechtler Maksym Butkewytsch war mehr als zwei Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft. Im Gespräch spricht er über Überlebensmechanismen, Ratten als Zellkumpanen und internationale Illusionen.

    • Maksym Butkewytsch schloss sich als Menschenrechtsaktivist der Armee an, um Menschenrechte in der Ukraine zu verteidigen.
    • In russischer Kriegsgefangenschaft bewahrte er seine Würde durch innere Freiheit, Solidarität und Erinnerungen an geliebte Menschen.
    • Trotz Krieg blieb die ukrainische Gesellschaft demokratisch; Vielfalt und Toleranz wurden durch den gemeinsamen Widerstand gestärkt.
    • Maksym Butkewytsch war über 2 Jahre und 4 Monate in russischer Kriegsgefangenschaft
    • Russlands Invasion in der Ukraine begann im Februar 2022
    • Russland greift gezielt Strom-, Wasser- und Heizungsanlagen in Kyjiw an
    • Vielfalt und Toleranz in der Ukraine wurden durch den Krieg gestärkt
    Mehr dazu in den Infos & Quellen
WZ | Solmaz Khorsand
Als Journalist und Menschenrechtsaktivist haben Sie sich Zeit Ihres Lebens für die Marginalisierten eingesetzt. Mit Russlands Invasion in der Ukraine im Februar 2022 haben Sie, der Pazifist, sich der Armee angeschlossen und wurden Kommandeur eines Bataillons. Wie geht das zusammen?
Maksym Butkewytsch
Ich habe nie behauptet, ich sei ein Pazifist in dem Sinne, keine Gewalt anzuwenden. Das ist ein Konstrukt aus dem Elfenbeinturm der Theorie und hat mit dem echten Leben nichts zu tun. Ich war immer ein Antimilitarist. Ich verachte Gewalt, sie degradiert uns als Menschen und zerstört uns von innen. Ich habe mich der Armee aus verschiedenen Gründen angeschlossen.
WZ | Solmaz Khorsand
Welchen?
Maksym Butkewytsch
Als meine Freunde 2014 gekämpft haben, haben wir als Menschenrechtsaktivist:innen Binnenflüchtlingen im Land geholfen. Da wurde mir klar, dass ich meine Menschenrechtsarbeit nur tun konnte, weil sie mir an der Front dafür den Rücken freigehalten haben. Dieses Mal war es an mir, das für andere zu tun. Mir war klar: Wenn Russland gewinnt, wird es keine Menschenrechte in der Ukraine geben. Alles, was wir in den vergangenen Jahren erreicht und aufgebaut haben, wird ausgelöscht. Die einzige Möglichkeit, die Menschenrechte zu verteidigen, bestand darin, zu den Waffen zu greifen. Ich dachte mir: Okay, dann sollte ich als Menschenrechtsaktivist eine Kalaschnikow nehmen und losziehen. Und genau das habe ich getan.
WZ | Solmaz Khorsand
Zwei Jahre und vier Monate waren Sie in Kriegsgefangenschaft. Wollten Sie sich je an Ihren Peinigern rächen?
Maksym Butkewytsch
Nein, das hat mich selbst überrascht. Jedes Mal, wenn sie mich geschlagen oder bedroht haben oder provozieren wollten, dachte ich: Es sagt mehr über euch aus als über mich. Ihr habt dieses Geschenk „Leben“ erhalten und ihr bekommt es nur einmal. Es ist so zerbrechlich und ihr verschwendet es darauf, ein Folterinstrument zu sein. Ihr habt euch selbst in einen Hammer verwandelt und euch eurer eigenen Menschlichkeit beraubt.
Es geht um Gehorsam, aber nicht um Würde oder Eigeninitiative.
Maksym Butkewytsch
WZ | Solmaz Khorsand
Inwiefern ließ das Verhalten der russischen Wärter auf Russland als Nation und seine Gesellschaft schließen?
Maksym Butkewytsch
Als sie uns in Gefangenschaft zu Objekten machten und entmenschlichten, wurde mir klar, dass sie selbst von ihren Vorgesetzten entmenschlicht wurden. Das ist das ganze System. Wenn Menschen andere Menschen zu Werkzeugen, zu Objekten machen, ihnen vorschreiben, was sie zu tun haben, und keine Eigeninitiative oder sinnvolle Reaktion erwarten. Sie führen lediglich Befehle aus. Für mich sagt das viel über das Ganze aus – nicht nur über ein System der Gefangenschaft, sondern auch über die russische Gesellschaft. Es geht um Gehorsam, aber nicht um Würde oder Eigeninitiative.
WZ | Solmaz Khorsand
Sie erwähnen in Ihren Texten immer wieder den österreichischen Psychiater und Holocaustüberlebenden Viktor Frankl, der sinngemäß Friedrich Nietzsche mit der Formulierung zitierte hat: Wer ein Warum hat, fast jedes Wie erträgt. Was war Ihr Warum?
Maksym Butkewytsch
Ich muss seine Bücher unbedingt nochmal lesen, sie sind so gut. Nur vorab: Ich möchte die russische Gefangenschaft nicht mit den Konzentrationslagern, vor allem jenen, die Todeslager waren, vergleichen. Frankl hat zwei Extreme in der Gefangenschaft beschrieben. Die einen glauben, dass sie schnell freikommen – in unserem Fall etwa an russischen Feiertagen oder zu Weihnachten –, und haben dann einen Nervenzusammenbruch, wenn das nicht passiert. Die anderen glauben, in Gefangenschaft zu sterben. Es ist ein sehr schmaler Grat zwischen diesen zwei Extremen.
WZ | Solmaz Khorsand
Und Sie haben es geschafft, auf diesem Grat zu bleiben?
Maksym Butkewytsch
Ich zählte zu den Glücklichen. Es geht darum, diesen Abschnitt des Lebens in Gefangenschaft nicht als etwas zu betrachten, das es so schnell wie möglich zu überwinden gilt – so wie wenn man die Entfernung zwischen A und B zwar kennt, aber nicht versucht, diese so schnell wie möglich als Hindernis zu überwinden –, sondern es als einen Weg zu sehen, den man einfach geht. Man nimmt daraus mit, was man kann. Dabei kommt es nicht darauf an, wie schnell man den Weg geht, sondern dass man ihn mit Würde geht. Wenn sie dich zu einem Objekt machen und du tust, was sie sagen, weil du einen Selbsterhaltungstrieb hast, gibt es dennoch Ecken in deinem Innersten, in die sie nicht eindringen können, und genau dort bist du tatsächlich frei. Genau hier liegt dein Sinn, hier sind deine Gedanken, deine Erinnerungen, deine Gewohnheiten.
WZ | Solmaz Khorsand
Wie sieht das praktisch aus?
Maksym Butkewytsch
Wenn die Zelle das hergibt, kannst du Sport machen. Du kannst in deinem Kopf Texte schreiben, Fäden aus deiner Kleidung herausziehen und etwas knüpfen oder mit den Ratten in deiner Zelle sprechen. Das mag wahnsinnig klingen, aber es haben sich Gefangene mit Ratten angefreundet. Und natürlich kannst du mit deinen Zellengenoss:innen sprechen. Die meisten Kriegsgefangenen werden nicht in Isolationshaft gehalten, sondern gemeinsam. Diese gegenseitige Unterstützung, die Solidarität – selbst mit Menschen, die wir nicht unbedingt sympathisch finden oder die nicht die gleiche Weltsicht teilen – helfen sehr.
WZ | Solmaz Khorsand
Sie hatten anfangs eine ganz bestimmte Routine, um nicht den Verstand zu verlieren.
Maksym Butkewytsch
Als ich in Luhansk eingesperrt war, begann ich, all die Menschen aufzuzählen, denen ich in meinem Leben begegnet war: meine Liebsten, meine Kolleg:innen, meine Freund:innen, aber auch Menschen, mit denen ich nur kurz gesprochen hatte, an deren Lächeln ich mich erinnern konnte. Ich sagte ihre Namen wie einen Rosenkranz auf, und es erstaunte mich, wie viele wundervolle Menschen ich doch in meinem Leben getroffen hatte. Später dachte ich mir, was sich der Wärter wohl gedacht hatte, als er mich da sitzen sah: unrasiert, ausgehungert, mit dreckiger Kleidung voller Löcher, vor sich hinlächelnd. Vor allem in den schwierigen Momenten dachte ich an diese Menschen: Ich dachte, dass ich mich hier in einer Weise verhalten muss, die mich nicht beschämen würde, wenn ich ihnen davon erzählen würde. Ich wollte ihrer Liebe, ihrer Freundschaft und ihrer positiven Haltung würdig bleiben. Das hat mir sehr geholfen.
Überraschenderweise wurden Vielfalt und Toleranz durch den Krieg gestärkt.
Maksym Butkewytsch
WZ | Solmaz Khorsand
Auf welche Gesellschaft sind Sie in der Ukraine getroffen, als Sie freikamen? War sie verroht?
Maksym Butkewytsch
Jeder Krieg verändert eine Gesellschaft, und er macht sie nicht freier, demokratischer oder offener. Und auch Kyjiw, meine Stadt, hat sich verändert. Sie ist die Hauptstadt eines Landes, das um sein Überleben kämpft. Selbst das Erscheinungsbild der Menschen und ihr Verhalten sind militarisiert. Aber was mich jetzt fast fünf Jahre nach der Invasion überrascht hat, war der Zustand der ukrainischen Gesellschaft. Sie war immer noch demokratisch. Meinungsfreiheit wurde hochgehalten, die Autoritäten wurden kritisiert, es gab öffentliche Proteste. Überraschenderweise wurden Vielfalt und Toleranz durch den Krieg gestärkt, weil Menschen aus allen Schichten, ethnischen und religiösen Hintergründen die Ukraine gemeinsam verteidigen. Es ist schwierig, jemandem gegenüber rassistisch oder homophob zu sein, wenn diese Person mit dir im selben Bataillon kämpft, um deine Heimat zu verteidigen. Außerdem habe ich beobachtet, dass die Menschen einander gegenüber einfühlsamer waren und sind. Gerade jetzt, wo Kyjiw rund um die Uhr angegriffen wird. Man weiß nie, was der andere gerade durchgemacht hat, wen oder was er oder sie verloren hat.
WZ | Solmaz Khorsand
Sie sind derzeit viel unterwegs, halten Vorträge und sprechen mit einflussreichen Personen über die aktuelle Situation in der Ukraine. Wie lautet Ihre Prognose für die nächsten Monate, gerade in Zeiten, in denen die internationale Solidarität mit Ihrem Land immer mehr bröckelt?
Maksym Butkewytsch
Es wird der schwierigste Winter, den wir bislang je hatten. Russland hat angekündigt, Kyjiw und andere Städte unbewohnbar zu machen. Mit den Angriffen auf die Strom- und Wasserversorgung, Heizungsanlagen und das Abwassersystem, die allesamt Kriegsverbrechen sind, sieht es ganz danach aus. Ich fürchte, dass selbst jetzt viele Menschen im Ausland immer noch nicht verstehen, dass das für uns nicht nur ein Krieg um die Ukraine ist. Es ist ein Krieg um eine Weltanschauung, in der die Menschenwürde und das menschliche Leben die Eckpfeiler unseres Zusammenlebens bilden. Es gibt viele Menschen, etwa hier in Deutschland, wo ich aktuell bin, die sagen: Wir sympathisieren mit der Ukraine in „eurem“ Krieg, aber wir sind nicht involviert. Dann muss ich widersprechen: Russland glaubt sehr wohl, dass ihr involviert seid, und deshalb solltet ihr eure Haltung überdenken. Das versuche ich bei meinen Gesprächen zu vermitteln. Wir Ukrainer:innen haben keine Wahl. Wenn wir keinen Widerstand leisten, hören wir auf zu existieren.

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Infos und Quellen

Genese

Am 23. Oktober 2026 erhielt Maksym Butkewytsch in Wien den Paul-Weis-Preis. Solmaz Khorsand hielt für ihn die Laudatio.

Gesprächspartner

Maksym Butkewytsch, geboren 1977, ist einer der bekanntesten Menschenrechtsverteidiger:innen der Ukraine. Er setzt sich für die Rechte von Geflüchteten ein, ist Mitbegründer mehrerer Organisationen, Medien und Initiativen, u. a. des unabhängigen Menschenrechtszentrums ZMINA, welches sich für Bürger- und Minderheitenrechte, Gleichberechtigung und Chancengleichheit engagiert. Seit der russischen Invasion der Ukraine im Februar 2022 bildet die Dokumentation von Kriegsverbrechen einen neuen Schwerpunkt. Nach dem Einmarsch Russlands meldete sich Maksym Butkewytsch freiwillig zu den ukrainischen Streitkräften und wurde zum Kommandeur ernannt.

Buch: Maksym Butkewytsch: Am richtigen Platz – ein ukrainischer Friedensaktivist im Krieg. Anthea, Berlin 2024

Daten und Fakten

  • Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 meldete sich Maksym Butkewytsch freiwillig zu den ukrainischen Streitkräften und wurde zum Kommandeur ernannt. Im Juni 2022 wurde er mit 13 anderen Soldat:innen seines Zuges von der russischen Armee in der Nähe der besetzten Städte Solote und Hirske in der Region Luhansk im Osten der Ukraine gefangen genommen. Russische Medien berichteten über seine Gefangennahme und veröffentlichten ein Propaganda-Verhörvideo. Von den russischen Medien wurde er wegen seines Engagements für die Donbassflüchtlinge und seiner Tätigkeit bei BBC als „Neonazi“ und „britischer Spion“ bezeichnet. Die von Russland eingesetzten Gerichte in den besetzten Regionen Luhansk und Donezk in der Ukraine verurteilten ihn auf Grundlage erfundener Anschuldigungen zu 13 Jahren Gefängnis. Am 18. Oktober 2024 kehrte Maksym Butkewytsch im Rahmen eines Austausches von 190 Kriegsgefangenen nach mehr als zwei Jahren Gefangenschaft in die Ukraine zurück.
  • Seit dem Amtsantritt des US-Präsidenten Donald Trump haben sich die US-amerikanischen Beziehungen zur Ukraine verändert. Mehrfach kündigten die USA an, ihre Militärhilfe für die Ukraine einzustellen. Trump hatte den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj immer wieder scharf kritisiert, ihn als „Diktator“ und „Kriegstreiber“ beschimpft und seine politische Legitimität infrage gestellt, während er zugleich die Nähe zu Russlands Präsident Wladimir Putin suchte.
  • Zuletzt hat die Ukraine der US-Regierung vorgeworfen, die Geschwindigkeit ihres militärischen Satellitensystems Starshield gedrosselt, den Austausch von Geheimdienstinformationen eingeschränkt und die Lieferung von Patriot-Flugabwehrraketen verzögert zu haben.

Quellen

Das Thema in anderen Medien

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