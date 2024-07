Im Park streamen ist für das Klima schlechter als daheim

Mobilfunkinternet braucht in etwa zehnmal so viel Energie wie drahtgebundenes Internet. Und das ist schlecht fürs Klima.

Egal ob in der U-Bahn, im Park oder auf dem Weg zum Supermarkt: Die Augen sind aufs Handy fixiert, der Daumen wischt eifrig von unten nach oben. Wir scrollen durch die sozialen Medien, chatten mit Freund:innen und verlieren das Zeitgefühl beim Reelsschauen. Das verbraucht allerdings jede Menge Datenvolumen – und damit Energie. Was wiederum schlecht fürs Klima ist.

Wie stark der Verbrauch von Datenvolumen steigt, zeigen auch die Zahlen: Allein in den letzten sechs Jahren haben sich die genützten Gigabyte in Österreich mehr als verdoppelt. Besonders stark steigt dabei der Verbrauch über mobiles Internet, also am Handy oder über mobile WLAN-Boxen. Festes Datenvolumen, bei dem die Datenübertragung über Kabel oder Glasfaser läuft, steigt dagegen weniger schnell an.

Grundsätzlich ergänzen sich die beiden Technologien: unterwegs mobil, in Gebäuden drahtgebunden. Jedoch ersetzen Mobilfunk-WLAN und unlimitierte Smartphone-Tarife festes Internet auch immer öfter zuhause. „Der Trend zu drahtlosem Internet daheim ist bedenklich“, sagt Stefan Schmid, Professor an der TU Berlin, zur WZ. „Auch wenn sich die Mobilfunknetze ständig verbessern, werden mobile Netze nie so effizient sein wie drahtgebundene.“ Das liegt unter anderem daran, dass das Signal über ein Kabel direkt und ohne Störungen übertragen werden kann.

Zehnmal so viel Energie

Das bestätigt auch eine Untersuchung des skandinavischen Netzanbieters Global Connect. Er hat Glasfaser und 5G miteinander verglichen, also die effizienteste Art von Mobilfunk und die effizienteste Art von drahtgebundenem Internet. Das Ergebnis: Glasfaser ist 13-mal energieeffizienter als 5G und belastet daher das Klima deutlich weniger.

„Grobe Schätzungen gehen im Durchschnitt von zumindest der zehnfachen Menge an Energie bei Mobilfunk im Vergleich zu einer festen Verbindung aus”, sagt Schmid. Generell hängt der Energiebedarf von vielen Faktoren ab. Die Entfernung des Handys zum nächsten Sendemast oder die Art der Kabel- und Mobilfunkverbindung ist beispielsweise wichtig. Deswegen ist nur eine „grobe Schätzung“ möglich.

Der hohe Energieaufwand von Mobilfunk zeigt sich auch bei A1, dem größten Netzbetreiber und Mobilfunkanbieter Österreichs. „Die größte Auswirkung der A1 Group auf die Umwelt ergibt sich aus dem Stromverbrauch für den Betrieb ihrer Netze. Er macht etwa 90 Prozent des gesamten Energiebedarfs aus. Das Mobilfunknetz spielt hierbei die größte Rolle und ist für 60 Prozent des Stromverbrauchs verantwortlich. Somit bietet es zugleich auch den wichtigsten Ansatzpunkt für die Reduzierung der damit verbundenen CO 2 -Emissionen“, heißt es von A1. Das soll mit effizienteren Netzen, wie 5G, und erneuerbaren Energiequellen gelingen.

Politik sieht keinen Handlungsbedarf

Die Regierung verfolgt den gleichen Kurs: Sie setzt auf den Ausbau und die Verbesserung von mobilen und drahtgebundenen Netzen. Bemühungen, den Anteil an festem Datenvolumen wieder zu erhöhen, gibt es keine. „Nutzer erwarten zunehmend, dass Anwendungen mobil verfügbar sind“, heißt es dazu aus dem Finanzministerium. Der Trend hin zu mehr mobiler Internetnutzung wird also nicht kritisch kommentiert, sondern akzeptiert.

Andere Bereiche, die die Umweltbilanz des Internets mitbestimmen, sind in der Politik und auch der medialen Berichterstattung deutlich präsenter. So zum Beispiel Rechenzentren, Künstliche Intelligenz oder Kryptowährungen. „Der Energieverbrauch in Rechenzentren ist im Vergleich ein wesentlich größerer Anteil, aber trotzdem ließe sich auch durch mehr drahtgebundenes Internet sehr viel einsparen“, sagt Schmid. „Daher sollte der Staat die Leute unterstützen, mehr drahtgebunden im Internet zu sein und gleichzeitig die Energieeffizienz und den Ausbau der festen und mobilen Netze fördern”, sagt der Experte.

Dem stimmt auch Ivona Brandic, Professorin an der TU Wien, zu. Zudem weist sie auf den sogenannten digital rebound hin. „Die Geräte und das Internet werden zwar immer effektiver, aber die Menschen verändern durch die Flatrate-Mentalität ihr Verhalten. Man überlegt gar nicht mehr, was man macht, weil man ein so großes Datenvolumen zur Verfügung hat“, sagt Brandic. Digital rebound bedeutet also: Trotz besser werdender Technik wird immer mehr Energie gebraucht. „Früher hat man sich eine DVD ausgeliehen. Heute streamt man einfach. An sich braucht Streamen im Vergleich weniger Energie, doch dann binge-watched man das ganze Wochenende durch und benötigt dadurch deutlich mehr Energie“, sagt Brandic.

Sie appelliert daher für mehr Bildungsarbeit, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. „In der Schule lernt man ja auch, dass 30 Gramm Zucker am Tag genug sind. Solche Einheiten könnten ebenso für den technologischen Bereich entwickelt werden“, sagt Brandic. Zudem erwartet sie einen weiteren Anstieg der Bildschirmzeit und insbesondere der mobilen Nutzung. „Deshalb müssen wir uns die Frage stellen: Wie gestalte ich mein Leben, dass ich nicht nur vor dem Bildschirm sitze?“

Wer unterwegs den Kopf hebt und vom Handy aufschaut, blickt in zahlreiche vom Bildschirm beleuchtete Gesichter. Die meisten von uns können sich einen Alltag ohne Handy gar nicht mehr vorstellen. Das Bewusstsein über die Auswirkungen der intensiven Nutzung des Mobiltelefons auf uns und das Klima fehlt aber oftmals. Sowohl in der Gesellschaft als auch in der Politik.