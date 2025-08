Sammelbetreuung und Schließzeiten: Kindergärten im Sommer

„Ich habe eigentlich nur bis zur Geburt gedacht.“ Julia, Mutter von zwei kleinen Kindern, klingt frustriert. Denn jedes Jahr im Sommer wird die Kinderbetreuung zur Zitterpartie im Spiel des echten Lebens. Wann hat der Kindergarten zu? Gibt es woanders eine Sammelbetreuung? Also eine (Ersatz-)Betreuung, die all jene Kinder auffängt, deren Kindergärten zu haben. Wie komm ich da hin? Und: Mag mein Kind diese Sammelbetreuung oder gibt es jeden Tag Tränen und wird es zum Kampf? Beim normalen Kindergarten gibt es eine wochenlange Eingewöhnung, bei der sich die Eltern natürlich Urlaub nehmen müssen. Bei der Sammelbetreuung gibt es diese nicht. Neue Kinder, neue Betreuer: innen. Deine Entscheidung, das Kind im fremden Umfeld zu lassen. Nachmittag willst du auch? Gut, aber da betreuen dann wieder ganz andere Menschen. Wer Großeltern hat, ruft sie spätestens jetzt an.

In der Immobilienbranche gibt es die rhetorische Frage, was die drei wichtigsten Dinge am Markt sind – und die Antwort darauf lautet: „Location, Location, Location“.

Ähnliches gilt auch bei der Kinderbetreuung. Man will einen Platz in der Nähe von zuhause. Oder wenigstens in der Nähe der Arbeit. Aber nicht nur: Zusätzlich hätten die Eltern gerne einen Platz, wo sich das Kind wohlfühlt. Wo das Betreuungspersonal gern arbeitet.

Aber speziell im Sommer tut sich ein wichtiger anderer Parameter auf: Die Schließzeiten. Wer sich gedacht hat, Krabbelgruppen und Kindergärten haben wie Supermärkte das ganze Jahr über geöffnet, der wird meistens eine bittere Enttäuschung erleben. Früher war es gang und gäbe, dass die Kindergärten wie Schulen im Sommer monatelang zu hatten. Ganz so schlimm ist es im Jahr 2025 nicht mehr, aber ein paar Wochen Schließung müssen die Eltern meistens irgendwie stemmen.

Denn obwohl das Arbeitszeitgesetz und das Urlaubsgesetz zum Bundesrecht gehören, sind Kindergärten – und deren Öffnungszeiten – Landesrecht. Das Land gibt dann den Rahmen vor und die jeweiligen Gemeinden schauen, wie viel Geld wofür da ist.

„Unüberschaubarer Wildwuchs“

„Es ist wirklich schwer zu sagen, wie in Österreich generell die Kinderbetreuung im Sommer läuft. Es gibt einen Wildwuchs zwischen Gemeindeangeboten, städtischen Angeboten und privaten Anbietern. Es ist fast unüberschaubar“, sagt Daniela Gruber-Pruner, Bundesgeschäftsführerin der Kinderfreunde. Vor allem im ländlichen Raum gibt es einige Schließwochen – und dann ist man davon abhängig, dass irgendwo ein privater Anbieter ein Angebot macht. Da darf man dann hoffen, dass die Qualität schon passen wird. Denn Alternativen gibt es keine. Reguläre Angestellte/Arbeiter:innen haben fünf Wochen Jahresurlaub. Sommerferien, Herbstferien, Weihnachtsferien, Semesterferien, Osterferien – das wird herausfordernd.

Laut Statistik Austria hatten im Jahr 2023 nicht einmal ein Viertel der Kinderbetreuungseinrichtungen das ganze Jahr offen. 43 Prozent aller Einrichtungen hatten vier bis fünf Wochen zu.

Im Bundesländervergleich verzeichnete Tirol die meisten geschlossenen Betriebstage pro Jahr (27,0), das Burgenland (12,4) und Wien (12,5) die wenigsten.

„Ich glaube auch, dass es viele Kinder gibt, die dann tageweise unbetreut zu Hause am Fernseher oder Tablet versorgt werden müssen, weil es nicht anders zu managen ist“, sagt Gruber-Pruner.

Ihre Organisation, die Kinderfreunde, versuchen zumindest zu erreichen, dass es Überbrückungsangebote gibt – wenn also ein Kindergarten in der einen Gemeinde schließt, dass der im Nachbarort nicht zur selben Zeit Urlaub macht. „Wir sind aber von den Gemeinden abhängig, ob die bereit sind, das zu zahlen.“

Neun Kindergarten-Gesetze

Jedes Land hat ein eigenes Kindergarten-Gesetz. Das regelt Öffnungszeiten, Qualitätsstandards und sogar den Personalschlüssel, sprich wie viele Betreuungspersonen auf wie viele Kinder kommen. Nicht einmal das ist in Österreich vereinheitlicht.

„Die ganze Fachszene fordert schon länger, dass es einheitliche Rahmenbedingungen gibt“, sagt Gruber-Pruner. „Es ist nicht verständlich, wieso ein Kind in Bregenz andere Qualitätsstandards braucht als ein Kind in Eisenstadt.“

Zumindest bei den privaten Anbietern – Caritas, Volkshilfe, Diakonie, Kinderfreunde – sind innerhalb der Organisation die Standards dieselben, egal ob in Vorarlberg oder im Burgenland.

„Innerhalb der großen Organisationen gibt es viel Austausch und wir fordern auch von der Politik dieselben Dinge.“

Die Situation verbessert sich aber nur langsam. Ein Grund dafür ist, dass die Kinderbetreuung historisch den kleinen Gemeinschaften überlassen worden ist. Der oder die Bürgermeister:in weiß ja, wer im Ort ein Kind hat – also kann die Gemeinde die Plätze besser überschauen.

Ein anderer Grund ist, dass junge Eltern mit kleinen Kindern schon generell mit dem Alltag gefordert sind. Wer da noch Zeit hat, Lobbyismus-Arbeit zu betreiben, der hat wahrscheinlich Großeltern als Rückenwind. Und ist damit nicht so abhängig vom Betreuungsangebot, wie Eltern ohne tatkräftige Omas und Opas.

Wenig Alternativen

Leicht anachronistisch mutet auch an, dass wir bei so vielen Dingen im Alltag wählen können. Doch bei der Kinderbetreuung meistens nicht. Da heißt es oft: Sprengel. Platzzuteilung. Entweder das oder nichts.

Das hat mit dem Personalnotstand in der Betreuung zu tun. „Wir haben das Gefühl, dass in den letzten fünf oder sechs Jahren neues Bewusstsein für den Wert der Kindergärten entstanden ist. Es macht Untersuchungen zufolge zufolge einen großen Unterschied, ob Kinder in einer qualitativ guten Einrichtung waren, oder nicht“, sagt Gruber-Pruner.

Langzeitstudien bezeugen, dass Kinder, die eine gute Elementarpädagogik hatten, einen klaren Vorteil in ihrer Bildungslaufbahn haben. Sogar die Wirtschaft sagt inzwischen, dass für Vollzeit arbeitende Menschen eine gute Elementarbildungsstruktur eine Grundvoraussetzung ist. „Elementare Bildung kann so viel abdecken. Aber wir sind da überhaupt noch nicht da, wo wir sein sollten. Allerdings gibt es langsam ein anderes Bewusstsein“, sagt Gruber-Pruner. Inzwischen ordne man den Kindergarten immerhin als Bildungseinrichtung ein, und nicht als eine bloße Betreuungsstätte mit etwas Basteln und Singen. Hier wird Sprache gelernt, soziales Verhalten geübt, der Körper entdeckt, der Blick auf die Welt geformt.

„Je kleiner, desto größer die Verantwortung“

Dass Lehrer:innen mehr Gehalt als Kindergärtner:innen bekommen, wie in Österreich üblich, ist übrigens international nicht in Stein gemeißelt.

In Frankreich und in den skandinavischen Ländern ist der Wert der Elementarpädagog:innen viel höher als der der Lehrer:innen. „Da denkt man: je kleiner das Kind, desto größer die Verantwortung“, sagt Gruber-Pruner. Weil es heißt, dass die Verantwortung und die Qualität eine besonders große Rolle spielen. Was man bei Kleinkindern verbockt, kann man dann nur schwer wieder aufholen.