Genese

Autor Stefan Schocher hat sich mit dem Thema Kriegsgefangenschaft intensiv auseinandergesetzt und auch die Möglichkeit gehabt, ein Kriegsgefangenenlager in der Ukraine zu besuchen. Er kennt zahlreiche Angehörige von vermissten Ukrainer:innen in russischer Kriegsgefangenschaft. Zudem hat der Autor mit Personen gesprochen, die die russische Gefangenschaft hinter sich haben. Dieser Text ist das Resultat einer langen Recherche in der Ukraine und unzähliger Gespräche. Mit allen genannten Protagonist:innen (mit Ausnahme von Muzika) steht Schocher in direktem Kontakt.



Daten und Fakten

Der Umgang mit Kriegsgefangenen unterliegt klaren Regeln: Gefangene unterstehen der Gewalt des jeweiligen Staates, nicht der Gewalt von Individuen. Für sie gilt die Heeres-Judikatur des Landes, von dem sie gefangen genommen wurden. Und: Sie haben umfassende Rechte. Die Einleitung von Strafverfahren ist nur in Ausnahmen erlaubt.

Vergeltungsmaßnahmen sind ausdrücklich verboten. Gefangene sind ihrerseits wiederum ausschließlich dazu verpflichtet, ihren Namen, ihren Dienstgrad und ihre Dienstnummer preiszugeben. Verhöre und Befragungen mit dem Ziel, Positionen des Gegners auszukundschaften, sind untersagt. Derartige Auskünfte können Gefangene aber freiwillig erteilen.

Jede Gefangennahme muss an den Gegner gemeldet werden. Kriegsparteien sind auch dazu verpflichtet, Postkontakt mit Angehörigen zu ermöglichen. Zudem müssen Gefangene vor Gewalttätigkeiten, Beleidigungen und Zurschaustellung geschützt werden.

Der jeweilige Staat ist dazu verpflichtet, für die Versorgung der Gefangenen mit ausreichend Nahrung, Trinkwasser sowie medizinischer Hilfe zu sorgen. Gefangenen muss zudem das Recht gegeben werden, sich durch Arbeit Geld für zusätzliche Nahrung oder persönliche Güter wie Zigaretten zu verdienen. Festgehalten werden sollen Gefangene möglichst weit entfernt vom Kampfgeschehen. Ihre Verwendung als menschliche Schutzschilde ist ausdrücklich untersagt.

