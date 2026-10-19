Seit Monaten kann ich kaum eine App öffnen, ohne dass mir Innsbruck entgegenstrahlt. Die Nordkette im Abendlicht, die bunten Häuser am Inn, jemand in Radlerhose, der nach der Morgenrunde mit einem Matcha in der Hand durch die Altstadt schlendert. Skitour zum Sonnenaufgang, Trailrun vor der Vorlesung, Cappuccino mit Bergblick. Meist handelt es sich dabei um kurze Clips mit entspannter Musik. Und die Botschaft ist stets dieselbe: Hier ist das Leben leicht. Hier lebt man, wie man eigentlich leben sollte.

Ich bin in Innsbruck aufgewachsen. Doch in vielen dieser Videos erkenne ich meine Stadt kaum wieder.

Mit diesem Gefühl bin ich nicht allein. Das Bergmagazin „Bergwelten“ hat dem Phänomen im September eine eigene Podcastfolge mit dem Titel „Influenzbruck“ gewidmet. Darin behauptet der Geograf Michael Beisman unter anderem, dass der „tipping point“ in Innsbruck schon längst überschritten worden sei. Zu viele Menschen würden in die Stadt ziehen – und das sei sowohl für den Wohnungsmarkt als auch für die Naherholungsgebiete belastend. Ein Bergführer erzählt von seinem Video vom Innsbrucker Klettersteig, auf dem sich die Leute in einer langen Schlange an der Felswand stauen. Und die Initiative Berglerei hat angekündigt, künftig weniger konkrete Tourentipps zu veröffentlichen, weil virale Beiträge stille Plätze binnen kürzester Zeit in überlaufene Hotspots verwandeln. Ein Umstand, der mir selbst im vergangenen Sommer am Blindsee im Bezirk Reutte auffiel. Der Bergsee liegt rund eine Autostunde von Innsbruck entfernt und galt einst als verstecktes, schwieriger erreichbares Juwel mit viel Platz zum Entspannen. Mittlerweile beginnt der Stau im Sommer bereits am Parkplatz, während gestresste Tourist:innen mit ihren Smartphones in der Hand zum Wasser stürmen.

„Creator-Hauptstadt“

Dann gibt es jene, die aus alldem einen Beruf gemacht haben. Der Influencer Sebastian Jäger bezeichnete Innsbruck in einem Interview mit „MeinBezirk“ als „Creator-Hauptstadt“. Konkret sieht das anscheinend wie folgt aus: vormittags im Café, nachmittags auf der Piste. Genau dieser Lebensstil, erklärte er, funktioniere auf Instagram. Immer mehr Creator:innen kämen deshalb nicht nur für ein Auslandssemester, sondern ließen sich gleich hier nieder. Bei der Creator Night, die er mitorganisierte, saßen auch Innsbruck Tourismus und das Stadtmarketing mit am Tisch. Das Creator-Paar Sarah und Stefan Ager wiederum schwärmt im Bergwelten-Podcast davon, wie klein und überschaubar die Stadt sei und wie schnell man von hier mitten in der Natur stehe. Grundsätzlich stimmt das natürlich. Und es ist auch gut, dass junge Menschen mehr Sport machen und in der Natur unterwegs sind anstatt sich dem Alkohol zu frönen. Auch das ist eine gemessene Realität, die mittlerweile existiert. Doch die Frage, die sich stellt, ist folgende: Wie lange funktioniert das noch in Innsbruck?

Immerhin räumt der Influencer Jäger selbst ein, dass nicht jeder an einem Mittwochnachmittag auf der Skipiste stehen kann, weil die meisten Menschen arbeiten, Familie und andere Verpflichtungen haben. Das ist ein seltener Moment der Ehrlichkeit. Denn genau darum geht es.

Wer produziert diese Bilder? Nicht nur, aber auffallend oft Studierende, die von anderswo zugezogen sind . An der Universität Innsbruck hatte laut einer Auswertung von 2024 mehr als die Hälfte der Studierenden keinen österreichischen Pass, so viele wie an keiner anderen Uni im Land, sieht man von den Kunstunis ab. Neben Südtiroler:innen kommen viele aus Deutschland. Die Staatsbürgerschaft mag irrelevant sein, doch das Bankkonto ist es nicht.

Wer aus einer bürgerlichen Akademikerfamilie kommt und jeden Monat Geld von den Eltern überwiesen bekommt, muss sich nicht fragen, ob die Skisaisonkarte drin ist oder das neue Rennrad. Für diese Leute ist Innsbruck ein Abenteuerspielplatz mit Uni-Anschluss. Für viele, die hier geboren wurden, ist es eine Stadt, die sie sich immer weniger leisten können.

Mit dem Fahrrad und ein paar Euro in der Tasche durch die Stadt

Mein Innsbruck sah anders aus. Anfang der Nullerjahre, ich war elf, zwölf, dreizehn, bestand mein Sommer im Grunde aus einem einzigen Ritual: Ich stieg auf mein Fahrrad und fuhr los, von Innsbruck West hinein in die Stadt. Es war ein gebrauchtes Rad, das erste, das mir je gekauft wurde, und für mich war das eine große Sache. Mit diesem Rad habe ich diese Stadt erkundet, Straße für Straße, Hügel für Hügel. Ich war ständig am Inn, auf irgendwelchen Wanderwegen, in irgendwelchen Wäldern. Dabei hatte ich eine Flasche Wasser und ein paar Euro, falls es für ein Eis reichte. Mehr war nicht drin. Meine Nachmittage verbrachte ich meist in der Stadtbücherei mit japanischen Mangas oder den Comics von „Tim und Struppi“. Ich war nicht allein: Viele Menschen, sowohl Jugendliche als auch Erwachsene, die sich nichts anderes leisten konnten, verbrachten hier ihre Zeit mit Automatenkaffee und billigem Internetzugang.

Ich fuhr durch Bauruinen und durch Viertel, die schlicht heruntergekommen waren. Manche davon wurden in den vergangenen zehn, fünfzehn Jahren aufgehübscht, mit Neubauten und Glasfassaden. Wo ich damals zwischen halbfertigen Mauern über Schotter kurvte, stehen heute Wohnanlagen, die in Inseraten mit Bergblick und Tiefgarage beworben werden. Andere Ecken sind heruntergekommen wie eh und je. Auf Instagram existieren sie nicht.

Skifahren gab es in meiner Kindheit nicht. Wir konnten es uns nicht leisten, und vielen Familien um uns herum ging es genauso. Es gab Geldsorgen, und die entschieden, was ging und was nicht. Das, was Innsbruck heute in jedem zweiten Clip verkauft, die Piste, das Bike, die Bergbahn, war für uns etwas, das andere taten. Die Nordkette mit der Frau Hitt kannte ich vor allem von unten.

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Das andere Innsbruck existiert weiterhin

Besser ist das nicht geworden. Im Jänner warnte der oberste Lehrervertreter des Landes, dass sich viele Familien Ausrüstung, Liftkarte und Quartier für Skikurse und Wintersportwochen nicht mehr leisten können oder wollen. Laut Elternvertretern kann ein Schulskikurs für Ältere bis zu 700 Euro kosten. Damit so eine Woche überhaupt stattfindet, müssen mindestens 70 Prozent einer Klasse mitfahren. Tirol fördert inzwischen Skipässe sowie An- und Abreise. Das ist zwar eine kleine Entlastung, doch Ski, Schuhe, Helm und Jacke können sich viele Familien trotzdem nicht leisten.

Dazu kommt das Wohnen. Innsbruck ist in dieser Hinsicht die teuerste Landeshauptstadt Österreichs. Neu angebotene Mietwohnungen kosten dort im Schnitt über 24 Euro pro Quadratmeter. Auch bei Eigentum liegt die Stadt mit durchschnittlich 6.400 Euro pro Quadratmeter an der Spitze. Auf den Immobilienportalen werden WG-Zimmer für 650 Euro angeboten, kleine Studios für fast 800 Euro. Die ORF-Sendung „Schauplatz“ zeigte im vergangenen Jahr ein Haus mitten in der Stadt mit rund hundert Miniwohnungen: je 16 Quadratmeter fürbis zu 650 Euro Miete im Monat, inklusive Müll und Kakerlaken im Stiegenhaus. Gleichzeitig boomt das Luxussegment: Eine Wohnung im Nobelviertel kostete damals weit über eine Million Euro.

Eine Eigentumswohnung ist für Familien in Innsbruck deshalb meist nur ein Traum, der nie wahr werden kann.

Wer eine Stadtwohnung will, muss jahrelang in der Stadt gemeldet sein oder dort gearbeitet haben, sich vormerken lassen und dann warten. Viele einheimische Familien landen deshalb auf dem privaten Markt und zahlen dort Summen, die mit ihren Löhnen nichts mehr zu tun haben.

Und wer sich nach der Arbeit einen Kaffee in der Altstadt gönnen will: Die Arbeiterkammer berichtete schon im Sommer 2025 von in Innenstadtlokalen, die einen Verlängerten um 4,40 Euro verkauften Das ist frech und hätte wahrscheinlich meinen mittlerweile verstorbenen Deutschlehrer, der gerne erzählte, wie viel Schilling einst ein Kaffee in seinem Stammlokal gekostet hat, besonders aufgeregt.

Wer Geld hat, kommt. Andere gehen

All diese Entwicklungen haben nicht nur das Stadtbild verändert. In der Innenstadt ist ein Wandel zu spüren, den kein Filter wegretuschieren kann. Wer Geld hat, zieht zu. Wer keines hat, zieht ins Umland oder bleibt und zahlt. Die Neuen posten ihr Innsbruck, die Alten scrollen daran vorbei. Dass sich viele Einheimische darüber aufregen, ist weder als Neid noch als Provinzpatriotismus zu verstehen. Es spiegelt vielmehr die Erfahrung wider, in der eigenen Stadt zur Staffage zu werden.

Auch das gehört zur Wahrheit: Hinter dem Matcha mit Bergblick steht jemand, der ihn zubereitet – meist für einen Lohn, mit dem in dieser Stadt kaum eine Miete zu bezahlen ist. Die Kellnerin, der Koch, die Reinigungskraft, die frühmorgens die Ferienwohnungen putzt, halten den Laden am Laufen. Im Content gibt es sie schlichtweg nicht.

Ich missgönne niemandem die Berge. Sie gehören keinem, das ist ja das Schöne an ihnen. Und natürlich sind nicht Influencer:innen schuld an Mieten und Skikurspreisen, sondern Politik und Markt. Aber Bilder haben Folgen. Wer Innsbruck millionenfach als Lifestyle-Kulisse verkauft, verkauft immer auch die Idee, dass diese Stadt nur jenen gehört, die sie sich leisten können.