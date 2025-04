Drogenkonsum: Unser Abwasser enthüllt alle Geheimnisse

Herbert Oberacher

Nein, wir sprechen über Abwasser, das in die Kläranlage kommt. Zwischen dem Abwasser und dem möglichen Trinkwasser sind viele Stufen der Reinigung, bei der viele Substanzen entfernt werden. Das gereinigte Abwasser wird am Schluss extrem verdünnt an die Flüsse abgegeben, die wir ja nicht zur Trinkwassergewinnung verwenden. Dass die Substanzen ins Trinkwasser kommen, könnte sich nur ergeben, wenn die Flüsse mit dem Grundwasser in Verbindung stehen. Aber selbst, wenn: In so einer Verdünnung ist eine Wirkung der Drogen vollkommen ausgeschlossen. Umweltrelevant sollten wir eher andere Substanzen am Schirm haben, wie Pharmazeutika, Pestizide oder andere Industriechemikalien. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese über das Trinkwasser zum Menschen zurückkommen und ein gesundheitsrelevantes Problem darstellen können, ist deutlich höher.