Mahdi Ghodsi

Ja, nur haben viele Händler diese Subvention ausgenutzt und die Produkte nicht unbedingt viel billiger verkauft, sondern sich die Differenz in die Tasche gesteckt. Das wollte die Regierung unterbinden. Als sie kurz vor dem Ausbruch der aktuellen Proteste diese Subvention streichen wollte, haben sich die Bazar (Anm. Bezeichnung für Kaufleute im Iran) gewehrt, weil sie nun die Ware zum teuren Marktpreis kaufen sollten, und diese niemals loswerden würden, weil sich die Iraner das einfach nicht mehr leisten können. Die Inflation ist bei 40 Prozent. Bei manchen Produkten liegt sie sogar bei 100 bis 200 Prozent, Speiseöl etwa. Das sind Preise wie hier in Europa, bei einem Mindesteinkommen von gerade einmal 100 Euro im Monat. Offiziell gelten 36 Prozent der Bevölkerung im Iran als arm. Das heißt: Die Zahl ist weitaus höher, sie wird fast auf die Hälfte der Bevölkerung geschätzt.