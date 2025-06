„Iraner:innen haben keinen Staat, der sie schützt“

„Angst, Wut und Unsicherheit – das sind die Gefühle, die wir hier in Teheran gerade verspüren. Ich selbst bin schon so abgestumpft nach allem, was in diesem Land schon passiert ist – aber heute in der Früh konntest du richtig spüren, wie die Angst den Leuten auf der Straße im Gesicht geschrieben steht. Wir haben versucht, das als einen weiteren Angriff, so wie wir sie gewohnt sind, zu sehen, aber diesmal ist das anders. “

Hafiz* ist 35 und lebt in der iranischen Hauptstadt Teheran, beruflich ist er Filmemacher. Mit der WZ kommuniziert er über Telegram, andere Kommunikationskanäle sind dort wegen der vom Regime verhängten Internet-Zensur nur sehr schwer zugänglich. Hafiz‘ Wohnung befindet sich im Zentrum von Teheran.

In der Nacht auf Freitag hat Israel den Iran angegriffen. Unter dem Codenamen „Operation Rising Lion“ flog Israel einen groß angelegten Luftangriff auf über 100 Ziele im Iran. Darunter: militärische Anlagen, Waffenlager und die Urananreicherungsanlage in Natanz, aber auch zivile Einrichtungen kamen zu Schaden. Berichten zufolge wurden dabei hochrangige iranische Militärs, darunter General Hossein Salami und Militärchef Mohammad Bagheri, sowie zwei Nuklearwissenschaftler getötet. Es gibt auch zivile Todesopfer, offizielle Zahlen sind aber noch ausständig.

Israel begründet den Angriff damit, dass man Anzeichen erkannt habe, dass der Iran kurz vor der Fertigstellung einer Atombombe steht, und somit eine „existenzielle Bedrohung“ des jüdischen Volkes darin sieht, heißt es vom israelischen Armeesprecher. Der Iran bestreitet dies. Offiziell heißt es aus Teheran, das Programm diene der zivilen Energiegewinnung. Doch viele Länder – vor allem Israel und die USA – glauben, dass der Iran heimlich an Atomwaffen arbeitet.

Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi wertet den Angriff als direkte Kriegserklärung: Am Freitagmorgen reagierte der Iran dann mit einem massiven Drohnenangriff. Mehr als 100 Drohnen wurden in Richtung Israel geschickt. Als Vorsichtsmaßnahme schloss Israel seinen Luftraum, Schulen und Universitäten bleiben vorerst geschlossen. Der Schattenkrieg zwischen dem Iran und Israel dauert schon seit Jahren an – durch Cyberangriffe oder Proxy- Angriffe auf Militärstützpunkte.

Der Unterschied zu „Operation Rising Lion“ besteht nun darin, dass Israel zum ersten Mal offen und großflächig iranisches Staatsgebiet angegriffen hat – nicht nur Milizen oder Verbündete. (Mehr dazu findest du unter Infos&Quellen).

Innenpolitisch ist die Lage im Iran ohnehin schwierig: Seit Jahren richten sich Proteste gegen das autoritäre Regime, das seit der Islamischen Revolution 1979 besteht und von Oberstem Führer Ali Khamenei dominiert wird. Besonders massiv war die Protestwelle 2022 nach dem Tod von Jina Mahsa Amini, bei der Millionen Menschen – vor allem junge Frauen – unter dem Slogan „Frau, Leben, Freiheit“ auf die Straße gegangen sind.

Das Regime reagierte mit brutaler Repression, Massenverhaftungen und Hinrichtungen, doch viele Iraner:innen haben ideologisch längst mit dem System gebrochen. Sie fordern politische Freiheit, Gleichberechtigung und ein Ende der religiösen Unterdrückung. Was bedeutet der Angriff Israels jetzt für die Menschen im Iran und die ohnehin instabile Lage vor Ort?

Wir sind wütend, weil unsere Regierung uns nicht davor schützt Hafiz*, Filmemacher aus Teheran

„Dieses Regime repräsentiert nicht unser Volk“

„Die letzten Wochen waren schon so angespannt, aber bisher waren die israelischen Angriffe auf den Iran meist auf Militärbasen oder Soldaten gerichtet, deshalb haben wir hier noch eine Art Scheinsicherheit verspürt – aber jetzt wurden die hochrangigen Militärs in ihren Häusern getötet, inmitten von Zivilist:innen. Das erinnert mich an die Strategie, mit der Israel Hezbollah-Kommandanten im Libanon angreift. Wir sind wütend, weil unsere Regierung uns nicht davor schützt, man hätte das verhindern können“, so Hafiz.

Dieses Regime repräsentiert nicht unser Volk Simon Shirzad, Powi-Student

„Mein Cousin im Iran freut sich gerade, dass die Mullahs getötet wurden. Die Mehrheit der Menschen im Iran hat mit dem Regime ideologisch schon abgeschlossen – dieses Regime repräsentiert nicht unser Volk“, erzählt Simon Shirzad, der im Iran aufgewachsen ist und mittlerweile seit vielen Jahren in Wien lebt. „Das, was heute passiert ist, ist eine Zeitwende, weil diese Proxy-Fassade gefallen ist. Man darf nicht vergessen, dass die Islamische Republik, also das Mullah-Regime, ja die Huthis, die Hezbollah und die Hamas finanziell, militärisch oder logistisch unterstützt – das heute ist nicht aus heiterem Himmel passiert.”, so der Politikwissenschaft-Student. Durch den Gaza-Krieg sind die Hamas im Gazastreifen und die libanesische Hezbollah geschwächt – beide sind verbündete Milizen des Iran. „Es gibt Iraner:innen, die die Mullahs unterstützen, aber die sind in der Minderheit“ , so Simon. Er ist der Auffassung, dass der Nahe Osten ohne das iranische Mullah-Regime wesentlich stabiler wäre. „Die Iraner:innen verdienen Freiheit, die Israelis und Palästinenser:innen verdienen Sicherheit“, resümiert der 30-jährige.

„Iraner:innen haben keine Partei, die hinter ihnen steht"

„Iraner:innen haben keinen Staat, die sie schützt. Sie haben keine Partei, die hinter ihnen steht – außer von Exiliraner:innen haben die Menschen dort wirklich wenig Unterstützung“, erzählt Journalistin Sara Mohammadi, Wienerin mit iranischen Wurzeln.

Iraner:innen haben keinen Staat, die sie schützt Sara Mohammadi, Journalistin

„Ich habe heute von meiner Tante erfahren, dass ein Verwandter von uns bei den Angriffen heute Nacht ums Leben gekommen ist, es herrscht Chaos, die Leute versuchen, ihre Autos schnell aufzutanken, solange es noch geht“, so die 28-jährige, die im Kontakt mit ihren Verwandten im Iran steht. “Viele von uns haben Angst davor, dass die Zivilist innen die Nottragenden dieses Krieges sein werden, wie es sonst überall auch der Fall ist. Es wurden eben nicht nur militärische Ziele, sondern auch Wohngebäude getroffen. Gleichzeitig werden im Iran immer noch fast täglich Regime-Gegner:innen hingerichtet. Europäische Staaten beenden ihre Geschäftsbeziehungen zum Iran nicht und so dreht sich das immer weiter – und die Iraner:innen werden im Stich gelassen“. Im Jahr 2024 wurden im Iran mindestens 975 Menschen hingerichtet, ein Anstieg von 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Europäische Union verhängt seit Jahren Sanktionen gegen den Iran – trotz dieser Maßnahmen gibt es Kritik, weil einige europäische Firmen weiterhin indirekt mit dem Iran handeln. “Gleichzeitig ist es mir wichtig zu sagen, dass Israel durch den Angriff jetzt die Iraner:innen nicht “befreit” - Iraner:innen haben schon zu genüge bewiesen, dass die das Regime nicht akzeptieren und nicht mittragen wollen. Sie verdienen nicht, dass sie jetzt als Kollateralschaden eines Krieges, den sie nicht wollen, gesehen werden.", so die Journalistin.

„Europa ist nach ihren Lippenbekentnissen im Zuge der Proteste 2022 wieder dazu übergegangen, ihre Beziehungen zu diesem Regime zu normalisieren. Es gibt nicht wenige Iraner:innen, die die Tötung der Mitglieder der Revolutionsgarden feiern. Sie sind ja die, die für den Tod so vieler verantwortlich sind. Gleichzeitig haben wir es mit einem Netanyahu zu tun, der alles tut, um an der Macht zu bleiben.“, so Sara.

Was bei den Iraner:innen zu dieser chaotischen und verunsichernden Lage hinzukommt, ist das Gefühl, zwischen allen Fronten zu stehen: Weder ihr eigenes Regime noch die internationale Politik sind wirklich auf ihrer Seite.