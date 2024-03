Die israelische Armee, Israel Defence Forces (IDF), umfasst rund 170.000 Männer und Frauen, zusätzlich gibt es 465.000 Reservist:innen. Derzeit läuft die „Operation Eiserne Schwerter“, mit der die Hamas im Gazastreifen so stark geschwächt werden soll, dass sie zu Terroranschlägen nicht mehr fähig ist. Chef des Generalstab e s ist seit dem 16. Jänner 2023 Herzi Halewi, Oberbefehlshaber der Streitkräfte ist Premier Benjamin Netanjahu. Frauen müssen zwei Jahre, Männer 30 Monate verpflichtend zur Armee. Ausgenommen von der Wehrpflicht sind unter anderem alle nicht jüdischen, schwangeren oder verheirateten Frauen. Seit dem Jahr 2001 gibt es Kampfpilotinnen, nach und nach wurden verschiedene Eliteeinheiten für Frauen zugänglich gemacht. Der Dienstalltag ist im internationalen Vergleich zwanglos, so ist zum Beispiel militärisches Grüßen eher unüblich. Die Distanz zwischen Offizieren und Mannschaften ist gering, so ist der Sold für erstere nur geringfügig höher als für einfache Soldaten.