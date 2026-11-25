In der Nacht zum Freitag nach Thanksgiving, das in den USA immer am vierten Donnerstag im November gefeiert wird, öffnen die Geschäfte auch heuer wieder, um zeitlich begrenzt große Rabatte anzubieten. Mit dem Aufkommen des Online-Handels wurde dieser Konsumtag

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zu einem internationalen Phänomen, das sich mittlerweile nicht mehr auf 24 Stunden beschränkt. Heute gibt es den Black November, die Black Week und darauffolgend den Cyber Monday und die Cyber Week. Die Ausgaben in diesem Aktionszeitraum sind in den vergangenen Jahren gestiegen, doch langsam könnte der Black-Friday-Trend nachlassen.

Wie viel beim Black Friday ausgegeben wird

Der österreichische Handelsverband erwartet für dieses Jahr Ausgaben in Höhe von rund 460 Millionen Euro; genauso viel wie bei seiner Schätzung im Vorjahr. 2024 waren es noch 400 Millionen Euro. Stimmen die Prognosen, so hat der Black Friday in Österreich vorerst seinen Zenit erreicht. Das durchschnittlich geplante Einkaufsbudget liegt bei 314 Euro. Mit 79 Prozent liegt die höchste Kaufbereitschaft bei der Gen Z.

In Deutschland stagnierten die Ausgaben in den vergangenen drei Jahren. Für 2026 erwartet der dortige Handelsverband jedoch ein Plus von 5,8 Prozent auf 6,2 Milliarden Euro. Auch hier greifen vor allem jüngere Zielgruppen auf die Sonderangebote zurück. In den USA erwartet Adobe Online-Verkäufe im Wert von 47,5 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 7,4 Prozent gegenüber 2025 entspricht. Dabei gab es 1 Prozent weniger Bestellungen, allerdings lagen die Preise 7 Prozent höher als im Jahr davor. Das heißt, es wird nicht unbedingt mehr eingekauft, aber der Wert steigt – nicht zuletzt wegen der Teuerung.

Nicht immer die besten Angebote

Und vielleicht auch, weil es um den Black Friday nicht immer die besten Preise gibt. Die EU-Kommission hat in einer Analyse von Black-Friday-Angeboten bei vielen Händler:innen irreführende Geschäftspraktiken gefunden. Demnach gab im vergangenen Jahr fast jeder dritte Shop einen falschen Rabatt an oder führte nicht nachvollziehbare Preisvergleiche durch. Zehn Prozent legten kurz vor Kaufabschluss noch Gebühren nach. Selbst die Vergleichsplattform Idealo rät dazu, die Preisentwicklung eines Produkts der vergangenen zwölf Monate zu überprüfen. Bei Laufschuhen etwa war am Black Friday 2025 nur jedes zehnte Paar unter dem 90-Tage-Tiefpreis der Plattform. Die britische Verbraucherplattform „Which?“ kam zu dem Schluss, dass acht von zehn Black-Friday-Angeboten im vergangenen Jahr nicht dem Bestpreis entsprachen.

Diese beiden Auswertungen scheinen die Kritik der EU-Kommission zu unterstützen, dass der Handel die Konsument:innen durch künstliche Verknappung zum Kauf drängt. Die Angebotswochen sind also meist nicht die einzigartige Gelegenheit, als die sie in der Werbung dargestellt werden. Je mehr Bewusstsein die Konsument:innen für diese Geschäftspraktiken entwickeln, desto eher könnte wohl auch die Kauflaune vergehen.

Die Folgen der Paketgebühren

Noch ein Faktor könnte das Black-Friday-Geschäft dieses Jahr zumindest verändern, wenn nicht sogar dämpfen: die neuen Paketabgaben. Die EU hat dieses Jahr sowohl einen Pauschalzoll als auch eine Bearbeitungsgebühr für Lieferungen aus Drittländern eingeführt, in Österreich gibt es seit Oktober die umstrittene Paketsteuer. Diese wird bekanntlich von den großen Handelskonzernen an die Endkonsument:innen weiterverrechnet. Die Paketmengen der Österreichischen Post sind in den ersten drei Quartalen 2026 gestiegen, für den Rest des Jahres erwartet das Unternehmen allerdings eine unsichere Entwicklung des Paketgeschäfts. Die Paketabgabe habe demnach bereits zu einem Rückgang von 10 Prozent geführt. Der Anteil von Temu und Shein beim Black-Friday-Geschäft geht laut dem österreichischen Handelsverband von 21 auf 13 Prozent zurück, heimische Shops könnten davon profitieren – wenn die Paketabgabe nicht konsumdämpfend wirkt.