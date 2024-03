Genese

Nach dem Terrorangriff der Hamas steht so gut wie alles, was in Nahost geschieht, in den Sternen. Am Einfluss der USA auf Israel, aber auch an der Person des israelischen Premiers Benjamin Netanjahu wird es liegen, wohin die Reise geht. Deshalb hat sich WZ-Redakteur Michael Schmölzer dazu entschlossen, den Mann an der Spitze der israelischen Regierung näher vorzustellen.

Das Thema in der WZ

Das Thema in anderen Medien