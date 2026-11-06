Die Oberösterreichischen Nachrichten titelten vor Kurzem: „Studie zeigt überraschende Care-Arbeit in Österreich“. Was denn so überraschend ist, fragst du dich? Ich beantworte die Frage mit einer weiteren Headline zum Thema, diesmal direkt von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), die die Erhebung auch durchgeführt hat: „Freundschaften sind wichtig, wenn es um Care-Arbeit geht“. Keine Überraschungen

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Eigentlich ist also tatsächlich nichts an der Studie überraschend. Zumindest nicht für jene von uns, die sich seit Längerem damit auseinandersetzen, in welchen Zusammenhängen Menschen leben und lieben. Wie sie miteinander Verantwortung und Fürsorge teilen und was „Familie“ in der Praxis tatsächlich bedeutet. Familie ist nämlich schon längst (oder war eigentlich schon immer) sehr viel mehr als die gesellschaftliche Norm der heteroromantischen, patriarchale Kleinfamilie uns weismachen will.

Fürsorgenetzwerke waren immer schon breiter als Vater-Mutter-Kind (oder Vater-Vater-Kind, oder Mutter-Mutter-Kind) und bezogen für viele Menschen immer schon Wahlfamilien – platonische Bindungen und Freund:innen – mit ein. Und: in einer Zeit, in der vor allem für Frauen die Brüchigkeit und mangelnde Tragfähigkeit von heteroromantischen Paarbeziehungen und patriarchalen Kernfamilien an allen Ecken und Enden sichtbarer wird als je zuvor, in der immer mehr Menschen in Bindungen abseits traditioneller Bahnen leben, gewinnen gerade Freundschaften signifikant an Bedeutung. Weniger Leute heiraten, das stimmt. Aber genau deshalb sinkt auch gleichzeitig die Scheidungsrate wieder (nicht weil mehr Leute verheiratet sind, aber weil weniger Leute heiraten und deshalb überlegter) und unverheiratete Beziehungen sind statistisch kaum wo erfasst . So erklärt Caroline Berghammer vom ÖAW im Ö1 Morgenjournal: „Laut der österreichischen Wertestudie, wo wir auch Daten haben seit dem Jahr 1990, hat sich der Anteil der Leute, für die Freunde oder Freundinnen sehr wichtig sind, in etwa verdoppelt“. Andererseits lässt es sich auch atmosphärisch festhalten: in Zeitphänomenen, die in Schlagworten von „Heteropessimisus“, „Heterofatalismus“, „Single Gesellschaft“ und „Männer dezentrieren“ ihren Ausdruck finden.

Keine Utopie

Ich selbst habe 2025 ein Buch mit dem Titel „Entromantisiert Euch“ veröffentlicht, das sich exakt diesem Thema widmet. Neben einer feministischen Kritik an der romantischen Liebesbeziehung als wesentliche Säule patriarchaler Verhältnisse ist die zentrale These, dass Freundschaften ebenso durch patriarchale Normverhältnisse verdrängt wurden. Dass sie aber tatsächlich wesentliche Partnerschaften sind, dass sie ebenso Liebesbeziehungen sind, dass sie uns durchs Leben tragen und von zentraler Wichtigkeit sein können, wenn wir sie lassen. Dass sie aber eben in einer patriarchalen Gesellschaft oft ins Hintertreffen geraten oder zugunsten der (hetero-)romantischen Paarbeziehung dorthin gerückt werden, während die heteroromantische Liebesbeziehung, die Frauen oft mehr schadet als nützt, mit Bedeutung, Anerkennung, Priorisierung, Privilegierung überschüttet wird.

Während Kritiker (bewusst im Maskulinum formuliert) sowohl mangels Kreativität als auch mangels Notwendigkeit (als Nutznießer des Systems) diese eigentlich sehr alten, auf jahrzehntelanger feministischer Theorie und weiblicher Praxis basierenden Ideen als Hirngespinste feministischer Utopistinnen abtun, ist alles, was ich beschreibe und in meinem Buch beschrieben habe, im Leben von vor allem Frauen längst der Normalfall. Da sind die besten Freundinnen der Mama ganz selbstverständlich Tanten, die die Kinder vom Kindergarten abholen, die Windeln wechseln oder Mittagessen kochen. Die Nachbarin erledigt den Wocheneinkauf mit, die Schwester hilft bei den Hausaufgaben. Freundinnen fahren gemeinsam auf Urlaub, helfen einander aus, wenn das Geld für die Miete oder eine neue Waschmaschine fehlt, adoptieren gemeinsam Katzen oder ziehen zusammen, um ihre Kinder gemeinsam großzuziehen. Romantische Paarbeziehungen, egal ob in ihrer heteroromantischen oder homoromantischen Variante, sind für viele Menschen nicht und schon gar nicht das alleinige Zentrum dessen, was „Familie“ bedeutet. Und sie sollten es auch nicht sein.

Horizontale Care-Arbeit

Das ÖAW untersuchte also vier Formen der „horizontalen Care-Arbeit“, also Fürsorgearbeit innerhalb derselben Generation (neben Geschwistern auch Freund:innen, Bekannte oder Nachbar:innen): persönliche Pflege, Hilfe im Haushalt, finanzielle Unterstützung und die Betreuung von Kindern. Gerade bei der Kinderbetreuung lag der Anteil an Fürsorgearbeit, der horizontal geleistet wird, mit 31 Prozent besonders hoch.

Während „it takes a village“ schon lange eine immer wieder wiederholte Plattitüde ist, wenn es um die Betreuung und das Aufziehen von Kindern geht, zeigen sich Medien und Kommentator:innen überrascht darüber, dass es diese Dörfer dann auch tatsächlich gibt. Eltern und Freund:innen von Eltern wissen in der Regel: eine Person allein oder zwei Personen mit jeweils 40-Stunden-Jobs und teils mangelnder staatlicher Kinderbetreuung können nicht ohne ausgiebige Unterstützung anderer Kinder großziehen.

Freundschaftszentrierte Lebensweisen als illusorisches Hirngespinst abzutun, geht also an der Realität dessen vorbei, was Menschen in der Praxis leben, unabhängig davon, ob und welche Worte sie für ihre Lebensrealitäten finden. Unabhängig davon, dass diese Lebensrealitäten kaum Anerkennung finden. Unabhängig davon, dass diese Lebensrealitäten politisch ignoriert werden und unabhängig davon, dass sie rechtlich und ökonomisch nicht abgesichert werden können.

Freundinnen

Nicht nur die Beteiligung von Freund:innen an Fürsorgearbeit und Kindererziehung ist in den Ergebnissen des ÖAW wenig überraschend. Dasselbe gilt auch für die Tatsache, dass es vorrangig die Freundinnen sind, die Fürsorge betreiben, und eben nicht die Freunde. Auch in platonischen Bindungen, so zeigt es sich, sind es vorrangig Frauen, die Fürsorge leisten. Das ÖAW beziffert den Anteil an Frauen, die „horizontale Care-Arbeit“ leisten, mit 62 Prozent. Die Gruppe zwischen 50 und 59 Jahren ist dabei am stärksten vertreten.

Isabella Buber-Ennser vom ÖAW kommentiert das im Gespräch mit den Oberösterreichischen Nachrichten folgendermaßen: „Da gibt es ein ähnliches Grundproblem [bei der Betreuung „fremder“ Kinder, Anm.] wie bei der Betreuung der eigenen Kinder: Wenn Frauen mehr machen, machen Männer weniger.“ Schwestern und Nachbarinnen springen also auch oft da ein, wo Männer ausfallen (oder eher: Arbeitsverweigerung betreiben). Freundinnen, Schwestern und Nachbarinnen übernehmen jene Arbeit, die von Männern in heterosexuellen Paarhaushalten nicht geleistet wird.

Der einzig wirklich überraschende Befund wäre eine Studie gewesen, die zum Ergebnis hätte, dass Männer einen fairen Anteil an Fürsorgearbeit erledigen. Darauf müssen wir aber vermutlich noch lange warten.

Darüber hinaus bestätigt das ÖAW, was wir schon lange wissen: Freund:innen sind Familie. Sie werden nur weder soziokulturell noch rechtlich noch politisch noch ökonomisch als Familie anerkannt. Zeit, dass sich das ändert.