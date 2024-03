Jemen: Israel-Gegner gefährden Westen am Roten Meer

Schiit:innen und Sunnit:innen bilden die beiden Hauptzweige des Islam. Schätzungen zufolge sind etwa 85 Prozent der Muslim:innen Sunnit:innen und ungefähr 15 Prozent Schiit:innen. Während die Grundlagen des Islam in beiden Richtungen weitestgehend identisch sind, entzündet sich ein Konflikt in der Frage der legitimen Nachfolge des Propheten Mohammed. Nach dessen Tod übernahmen Weggefährten des Propheten das Amt des Kalifen. Dagegen protestierten die Anhänger der Blutsverwandten des Propheten. Sie beharrten darauf, dass nur der nächste Verwandte Mohammeds Nachfolger sein dürfe. Das führte zur Spaltung. Die Sunniten glauben, dass der beste Muslim der Nachfolger Mohammeds sein solle, während die Schiiten überzeugt sind, dass nur Verwandte Mohammeds seine Nachfolge antreten dürfen.

Ali Abdullah Salih (1942-2017) war ein jemenitischer Politiker. 1978 wurde er Präsident der Jemenitischen Arabischen Republik. 1990 gelang ihm die Vereinigung der Jemenitischen Republik mit der Demokratischen Volksrepublik Jemen (Südjemen). Daraufhin wurde er Präsident des vereinten Jemen. Nachdem er 2011 ein Gesetz durchbringen wollte, das die Regelung der Amtszeit eines Präsidenten aufhebt, kam es zu Unruhen. In deren Folge übergab Salih das Präsidentenamt im Jahr 2012 an seinen Stellvertreter Abed Rabbo Mansur Hadi. Nachdem es mit diesem zu Konflikten gekommen war, näherte sich Salih den Huthi-Rebellen an, nahm dann aber wieder Abstand von ihnen, was zu seiner Ermordung im Jahr 2017 geführt haben dürfte.