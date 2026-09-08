„Junge Serb:innen wissen oft nicht, was Mladić getan hat“

Sofija Todorović

Ein großer Teil der jungen Menschen hat die nationalistische Vorstellung übernommen, dass die Gerichtsverfahren dazu dienten, Serbien die Schuld für die Verbrechen während der Jugoslawienkriege zuzuschieben. Junge Menschen haben zu diesen Fragen oft ziemlich klare Meinungen. Das Wissen ist über die Vergangenheit aber nur sehr gering oder praktisch gar nicht vorhanden. Bei Mladić ist das Bild allerdings weniger eindeutig, als es oft dargestellt wird. Etwa ein Drittel hat weder eine positive noch eine negative Haltung zu ihm. Die Mehrheit weiß nicht einmal genau, wofür er vor dem Kriegstribunal für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag in den Niederlanden verurteilt worden ist. Das wirft natürlich die Frage auf, worauf eine positive Haltung zu ihm überhaupt basiert. Diese Einstellungen sind das Ergebnis der Informationen, die jungen Menschen über Bildung, Medien, Kultur und Politik vermittelt werden. Diese Kampagne rund um Mladić hat deshalb auch die Absicht, ihn nachträglich als eine Art Helden zu etablieren. Unter jungen Menschen besteht jedenfalls kein eindeutiger Konsens darüber, dass er ein Held sei.