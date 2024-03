Imad Khchifathi ist 31 Jahre alt und lebt seit drei Jahren gemeinsam mit seiner Frau Charlotte in einer 45 Quadratmeter großen Doppelwohnung im „Haus Wieden“. Er studiert Maschinenbau an der Technischen Universität Wien. Vor sieben Jahren kam er nach Österreich, er ist von Syrien geflüchtet.

Das „Haus Wieden“ der „Häuser zum Leben“ im 4. Wiener Gemeindebezirk bietet unterstütztes Wohnen (Betreuung und Pflege nur bei Bedarf), betreutes Wohnen, eine Remobilisation-Abteilung sowie Pflegeplätze an. Und: Doppelwohnungen mit je 45 Quadratmetern für junge Menschen in Ausbildung.

Die „Häuser zum Leben“

werden vom Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser betrieben - das ist ein mit Rechtspersönlichkeit ausgestatteter gemeinnütziger, privatrechtlicher Fonds der Stadt Wien. Dieser wurde 1960 gegründet und betreibt auch 150 Pensionist:innenklubs der Stadt Wien.

Die 30 „Häuser zum Leben“ bieten insgesamt 9.000 Plätze in Wien. Davon sind derzeit laut Armin Cehic, Direktor des „Haus Wieden“, 8.500 belegt. Es gibt mehrere Betreuungsmodelle mit dem Ziel Menschen in all ihren Lebensphasen zu begleiten wie unterstütztes Wohnen (Betreuung und Pflege bei Bedarf), betreutes Wohnen, stationäre Pflege und Betreuung, spezielle Betreuung bei Demenz, besonderen Bedürfnissen, Remobilisation sowie Hospiz- und Palliativbetreuung. Das Motto sei: „So viel Betreuung wie nötig, so wenig wie möglich“, sagt Cehic zur WZ. Man wolle „im Sinne der Ressourcenorientierung eine selbstbestimmte Lebenswelt schaffen“.

Die Anmeldung erfolge über den Fonds Soziales Wien, der auf Bedarf reagiere, so Cehic weiter. Das bedeute: Falls jemand, der sich später gemeldet hat, einen akuten Bedarf hat, könne es auch sein, dass dieser früher einen Platz bekommt – bei akutem Bedarf liege die Wartezeit bei höchstens drei Wochen, weil dann in ganz Wien und nicht nur in den Wunschhäusern nach einem Platz gesucht werde. Generell könne man nämlich bis zu drei Wunschhäuser angeben. Sobald in einem dieser Wunschhäuser ein Platz frei wird und der Bedarf nicht akut ist, werde man vom Fonds Soziales Wien informiert. Das kann laut Cehic auch mehrere Monate dauern.