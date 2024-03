Jungvater und Spitzenpolitiker: Geht sich das aus?

WZ I Stephan Wabl Gratuliere zur Geburt. Wie sind Ihre Nächte?

Kay-Michael Dankl Danke. Es läuft ganz gut. Unsere Tochter ist jetzt drei Monate alt und schläft nachts oft fünf Stunden am Stück. Wir bekommen genug Schlaf.

WZ I Stephan Wabl Wie war das bei Ihnen: Wahlkampf, Mutter im Wochenbett und Baby gleichzeitig?

Kay-Michael Dankl Ich war im Jänner im Papamonat. Da haben mich einige gefragt, wie das während des Wahlkampfes gehen soll. Es geht mit einem guten Team und wenn man delegieren kann. Ich muss auch nicht auf jedem Foto in der Zeitung sein. Aber derzeit habe ich eine 60-Stunden-Woche.

WZ I Stephan Wabl Das klingt nicht sehr familienfreundlich. Was ist Ihr Anspruch als Vater?

Kay-Michael Dankl Ich möchte Zeit mit meiner Tochter verbringen. Egal, ob ich am Sonntag zum Bürgermeister oder Vizebürgermeister gewählt werde. Diese Zeit kommt nicht mehr wieder. Und natürlich möchte ich mit meiner Freundin eine gleichberechtige Elternschaft leben. Sie ist derzeit in Karenz, wird danach aber wieder ihrem Beruf nachgehen.

WZ I Stephan Wabl Gehen Sie in Karenz?

Kay-Michael Dankl Das möchte ich auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, ob das als Bürgermeister rechtlich überhaupt geht, weil das Amt eine Personenwahl ist. Bei der Position des Vizebürgermeisters ist es einfacher.

WZ I Stephan Wabl Wie lang würden Sie in Karenz gehen?

Kay-Michael Dankl Ein Jahr.

WZ I Stephan Wabl Hätten Sie keine Angst, vergessen zu werden? Immerhin würde Ihr Mitstreiter von der SPÖ das Amt in dieser Zeit übernehmen.

Kay-Michael Dankl Ich glaube nicht, dass ich deshalb bei der nächsten Wahl schlechtere Chancen hätte. Ich bin sogar der Meinung, dass die Menschen es schätzen, wenn ich diese Erfahrung als Politiker machen würde.

WZ I Stephan Wabl Mit einem Jahr wären Sie die große Ausnahme. In Österreich gehen nur rund 15 Prozent der Väter in Karenz. Nur ein Prozent der Väter geht länger als sechs Monate.

Kay-Michael Dankl Es sollte normal sein, dass Väter sich um die Kindererziehung kümmern. Es ist aber immer noch so, dass sich viele Männer am Arbeitsplatz rechtfertigen müssen, wenn sie in Karenz gehen.

WZ I Stephan Wabl Deshalb fordern Sie in Ihrem Wahlprogramm die Einführung einer verpflichtenden Männerkarenz. Wie soll diese aussehen?

Kay-Michael Dankl Unser Vorschlag ist ein Debattenbeitrag, ein konkretes Modell haben wir noch nicht am Tisch. Finanzielle Anreize spielen aber eine wichtige Rolle. Es geht darum, die Vorstellung von Elternschaft zu ändern. Momentan ist das Bild, dass Frauen sich um die Kinder kümmern und Männer einfach weiterarbeiten. Diese Rollenbilder wollen wir aufbrechen.

WZ I Stephan Wabl Väter wissen meist nicht, wie der Kinderarzt heißt oder welche Kleidergröße ihr Kind hat. Wissen Sie die Kleidergröße Ihrer Tochter?

Kay-Michael Dankl Aktuell hat sie 62. Wir haben mit 56 angefangen, mussten ein paar Sachen aber bald wechseln, da sie recht groß ist.

WZ I Stephan Wabl Haushalt und Kindererziehung werden in erster Linie von Frauen gemanagt. Um das zu ändern, fordern Sie in Ihrem Programm die Verkürzung der Arbeitszeit. Haben Sie vor, in Elternteilzeit zu gehen?

Kay-Michael Dankl Damit habe ich mich, ehrlich gesagt, noch nicht beschäftigt. Wir haben gesagt, wir warten einmal, wie die Wahl ausgeht.

WZ I Stephan Wabl Ist das realistisch, ein Teilzeit-Bürgermeister mit 30 Stunden pro Woche?

Kay-Michael Dankl Teilzeit-Bürgermeister klingt nach einem schönen Schlagwort. Aber das wird sich wohl nicht ausgehen.

WZ I Stephan Wabl Ich habe in Ihrem Wahlprogramm folgenden Satz gelesen: „Hausarbeit, Pflege und Erziehung werden immer noch überwiegend Frauen aufgebürdet, während Männer an den Hebeln der Macht sitzen.“ Das würde dann auch auf Sie zutreffen.

Kay-Michael Dankl Meine Freundin und ich werden probieren, uns die Care-Arbeit so gut wie möglich aufzuteilen. Ob wir das schaffen, werden wir sehen. Als Politiker habe ich das Privileg, mir meine Zeit flexibel einteilen zu können. Außer ein paar Sitzungen gibt es keine Termine, die unverrückbar sind. Ich muss nicht um 7:30 Uhr einstempeln, und kann für mein Kind etwas vorkochen, was ich momentan auch mache.

WZ I Stephan Wabl Sie waren mit Ihrem Baby in der Trage im Wahllokal. Das hat für Diskussion gesorgt. Wie haben Sie das wahrgenommen?

Kay-Michael Dankl Es hat mir gezeigt, welche altmodischen Ideen von Familie in unserer Gesellschaft herrschen. Wenn SPÖ-Kandidat Bernhard Auinger mit seiner Frau und seinen zwei Teenager-Töchtern in das Wahllokal geht, ist das normal. Aber wenn ich als Vater allein mit meiner Tochter in der Trage in das Wahllokal gehe, schreiben die Medien gleich ein Pro & Contra darüber, weil es so ungewöhnlich ist.

WZ I Stephan Wabl Hatten Sie männliche Vorbilder für Ihre Rolle als Vater?

Kay-Michael Dankl Ich bin mit einem Vater aufgewachsen, der sich um den Haushalt gekümmert, uns in die Schule oder zum Arzt gebracht hat. Er war in meiner Kindheit viel zu Hause. Mein Vater ist Tischler, meine Mutter Ärztin. Finanziell war es daher sinnvoll, dass meine Mutter bald wieder gearbeitet hat.

WZ I Stephan Wabl Die Einkommensschere ist das Hauptargument, warum Männer so selten in Karenz gehen. Wissen Sie, welchen Umstand es am Arbeitsplatz zudem braucht, damit Männer eher in Karenz gehen?

Kay-Michael Dankl Jobsicherheit? Wahrscheinlich gehen Männer eher in Karenz, wenn sie keine Nachteile für ihre Karriere befürchten.

WZ I Stephan Wabl Das ist auch ein Grund. Aber Männer gehen vermehrt in Karenz, wenn auch ihr Chef oder Abteilungsleiter in Karenz war. Wenn sie also das Gefühl haben, dass ihr Wunsch nach Zeit mit den Kindern verstanden wird. Da sind wir wieder bei den Vorbildern.

Kay-Michael Dankl Spannend. Das wusste ich nicht, ergibt aber total Sinn.

WZ I Stephan Wabl Das heißt, wenn Sie als Salzburger Stadtchef in Karenz gehen, nehmen sie allen Männern, die auch in Karenz gehen wollen, ein bisschen Druck weg.

Kay-Michael Dankl Ich muss dazusagen, dass es gar nicht leicht war, als Politiker das Papamonat zu nehmen, obwohl ich einen Rechtsanspruch darauf habe. Denn es ist im Landtag oder Gemeinderat nicht vorgesehen, sich vier Wochen karenzieren zu lassen. Ich konnte das, weil ich das Papamonat über meine Arbeitsstelle im Museum genommen habe. Im Landtag und Gemeinderat habe ich in dieser Zeit Urlaub beantragt.

WZ I Stephan Wabl Das heißt, es ist eigentlich nicht geplant, Politiker und Vater gleichzeitig zu sein. Zumindest, wenn man ein aktiver und gleichberechtigter Vater sein will.

Kay-Michael Dankl Ja, das ist nicht wirklich Programm.

WZ I Stephan Wabl Letzte Frage. Blicken wir in die Zukunft: Ihre Tochter ist drei Jahre alt und geht in den Kindergarten. Sie sind Bürgermeister und am Weg zu einem wichtigen Termin. Plötzlich ruft der Kindergarten an. Ihre Tochter hat Fieber und muss abgeholt werden. Ihre Partnerin ist in der Arbeit beschäftigt. Was machen Sie?

Kay-Michael Dankl Ich fahre zum Kindergarten und hole sie ab. In Salzburg braucht man mit dem Fahrrad maximal zwölf Minuten, egal wohin. In dieser Zeit telefoniere ich per Headset mit meinem Stellvertreter und bespreche alles mit meinem Team. Das geht sich aus.