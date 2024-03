Jungvater und Spitzenpolitiker: Geht sich das aus?

In Österreich gehen rund 15 Prozent der Väter in Karenz, 3 Prozent gehen länger als drei Monate, nur 1 Prozent geht länger als sechs Monate.

50 Prozent der Mütter arbeiten in Elternteilzeit, wenn das Kind zwischen zwei und drei Jahre alt ist. Ist das Kind zwischen vier und sechs Jahre alt, sind es 21 Prozent. Bei Männern liegt die Quote bei beiden Altersgruppen bei rund 7 Prozent.

Eltern haben in Österreich die Möglichkeit, maximal 24 Monate in Karenz zu gehen. Für die Aufteilung der beiden Elternteile gibt es mehrere Modelle und Entgelte. Neu ist seit November 2023, dass lediglich 22 Monate Karenz zur Verfügung stehen, wenn nur ein Elternteil geht. Damit will der Gesetzgeber die Beteiligung der Väter erhöhen. Auf Karenz besteht ein Rechtsanspruch.

In Salzburg, Tirol, Oberösterreich, Vorarlberg, Kärnten und dem Burgenland gibt es die Bürgermeister-Direktwahl. Das bedeutet, dass man am Wahltag zwei Stimmen abgeben kann. Mit einer Stimme wählt man eine Partei in den Gemeinderat, mit der anderen stimmt man für eine konkrete Person als Bürgermeister:in. Erhält kein:e Kandidat:in im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit (mindestens 50 Prozent plus 1 Stimme), dann findet zwei Wochen später eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidat:innen mit den meisten Stimmen statt.