Keine Noten und mit der Lehrerin per du

Genese

Die Autorin Sara Brandstätter hat ein Jahr lang in Dänemark studiert und Einblicke in das Bildungssystem bekommen. Während ihres Studiums fiel ihr auf, dass der Zugang zu Lernen und Bildung anders ist als in Österreich.

Der Beitrag ist im Rahmen von „eurotours 2023“ (Projekt des Bundeskanzleramtes, finanziert aus Bundesmitteln) entstanden.

Gesprächspartner:innen

Andreas Rasch-Christensen: Leiter der Forschungsabteilung des Forschungszentrums für Pädagogik und Bildung am VIA University College in Aarhus; Bildungsexperte für Kindertagesstätten und Volksschulen; Mitglied mehrerer ministerieller Ausschüsse und Räte, u.a. des Rates für das Lernen von Kindern und des Qualitätsforums für Kindertagesstätten

Teke Ngomba, Universitätsprofessor an der Aarhus University, er lebt seit vielen Jahren in Dänemark und seine Kinder besuchen die dänische Volksschule

Martin Appel Loft, Direktor der Lisbjergskolen (Volksschule)

Camilla Sonne Lindberg, Klassenlehrerin in der Lisbjergskolen

Michael Jensen, Klassenlehrer in der Lisbjergskolen

Marie-Sofie und Mille, Schülerinnen der Lisbjergskolen, beide besuchen die zehnte Klasse

Daten und Fakten

Historisch basiert das dänische Schul- und Bildungssystem auf der Idee, Bildung für alle zu ermöglichen, egal ob in der Stadt oder am Land, egal welche Gesellschaftsschicht. Diese Idee wurde Anfang des 19. Jahrhunderts vom Philosophen, Pädagogen und Pfarrer Grundtvig geprägt, dessen Ideen noch heute stark vertreten sind. Er war Vertreter des Gesamtschul-Systems und auch des Konzepts des lebenslangen Lernens. Nicht nur das Schulsystem, viele Bereiche der dänischen Gesellschaft sind durch großes Vertrauen ineinander und einer starken Gemeinschaft geprägt. Eine Studie der OECD zeigt, dass dänische Bürger:innen ihren Politiker:innen mehr vertrauen als die Österreicher:innen.

Die dänische Regierung hat Anfang Oktober eine weitreichende Schulreform vorgestellt. Die Reform zielt darauf ab, Probleme wie den Lehrer:innenmangel, die Zunahme von Privatschulen und die verschlechterte psychische Gesundheit der Schüler:innen zu bekämpfen. Die Schultage sollen um bis zu eine Stunde verkürzt werden, mit diesen Ressourcen soll der Bedarf am Vormittag besser abgedeckt werden. Außerdem erhalten Schulen mehr Selbstbestimmung. Die Änderungen sollen ab 2024 umgesetzt werden, bei einigen Vorschlägen werde es aber Jahre dauern, sagte der Minister für Kinder und Bildung, Mattias Tesfaye, bei der Pressekonferenz.

Das Thema in anderen Medien