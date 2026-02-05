KI hinter Gefängnismauern

Künstliche Intelligenz mischt in den USA und in China längst mit bei Themen wie Freiheit, Sicherheit und Schuld, auch hinter Gefängnismauern. Während man in Europa noch über ethische Grenzen diskutiert, wird KI in diesen Ländern bereits eingesetzt, um Menschen zu überwachen, Risiken zu berechnen und künftiges Verhalten vorherzusagen.

Einer, der diese Entwicklungen genau analysiert, ist Manuel Wolfsteiner. Der 44-jährige KI-Experte, Trainer und Berater unterstützt Unternehmen bei der Integration von künstlicher Intelligenz in den Firmenalltag. Mit seinem Netzwerk ki-fit.at bietet er Schulungen, Trainings und Beratungen an. Für seine Kurse bei Unternehmen sowie Institutionen wie der Wirtschaftskammer oder dem WIFI recherchiert Wolfsteiner bewusst plakative Beispiele aus den USA und China und zeigt dabei sowohl die Chancen als auch die Risiken der Technologie auf.

WZ | Bernadette Krassay Herr Wolfsteiner, Sie beschäftigen sich intensiv mit künstlicher Intelligenz, auch mit kontroversen Beispielen aus den USA oder China. Warum gerade diese Länder? Manuel Wolfsteiner Die USA und China betreiben den Einsatz von KI im Justizsystem sehr exzessiv, sogar in der Gefangenenüberwachung. Das werden wir in Europa allein wegen der EU-Regulierung voraussichtlich so nie haben. Die USA nutzen Überwachungstechnologien schon lange, wie etwa Gesichtserkennung, Fingerabdrücke oder biometrische Daten. Neu ist also nicht die Überwachung an sich, sondern die KI dahinter, die selbst lernt. Sie zieht eigene Schlüsse, trifft Entscheidungen und braucht den Menschen, sobald sie angelernt ist, kaum noch. Das ist einerseits spektakulär, weil alles viel schneller geht, aber die KI macht ihre Fehler. Wenn beispielsweise beim Versenden eines Mails etwas schiefgeht, ist das zwar nicht gut, aber nicht lebensentscheidend. Wenn die KI allerdings anfängt, über relevante Bereiche zu urteilen, und Rückschlüsse zieht und Aktionen setzt, wird es kritisch. WZ | Bernadette Krassay Was bedeutet das konkret für Gefängnisse? Manuel Wolfsteiner Dort werden Telefonate abgehört. Das war schon immer so und ist kein Geheimnis. Doch mit KI werden jetzt auch Gesprächsmuster, Codewörter, verschlüsselte Kommunikation sowie Anzeichen für geplante Gewalt oder mögliche Drogendelikte erkannt. Die KI kann auch Bewegungsmuster analysieren, etwa Bandenbildung im Hof oder aggressive Dynamiken. Das kann helfen, Gewalt zu verhindern. Aber es kann auch zu Fehleinschätzungen kommen. WZ | Bernadette Krassay Was passiert, wenn die KI falschliegt? Manuel Wolfsteiner Dann wird es heikel. In manchen US-Bundesstaaten werden KI-Einschätzungen eins zu eins übernommen, ganz nach dem Motto: 80 Prozent Trefferquote reichen uns, die restlichen 20 Prozent nehmen wir in Kauf. Die KI erkennt etwa Verhaltensmuster, gruppiert und wenn Anomalien auftauchen, werden die Wärter:innen gerufen. Es gibt sicher tolle Anwendungsfälle, aber immer mit dem Problem des Bias. Das kann bedeuten, dass jemand zu Unrecht isoliert, überwacht oder härter behandelt wird.

KI lernt aus bestehenden Daten und die sind oft rassistisch oder sozial verzerrt Manuel Wolfsteiner

WZ | Bernadette Krassay Sie sprechen von „Bias“. Was meinen Sie damit? Manuel Wolfsteiner KI führt zu Verzerrungen, denn sie lernt aus bestehenden Daten und die sind oft rassistisch oder sozial verzerrt. Wenn Afroamerikaner:innen historisch häufiger kontrolliert wurden, dann erscheinen sie in der Statistik als krimineller. KI verstärkt das weiter. Mehr Polizei in bestimmten Vierteln führt zu mehr Anzeigen, die wieder ins System zurückfließen. So entsteht ein sich selbst bestätigendes Muster. WZ | Bernadette Krassay Das gilt auch für Prognosen zur Rückfallquote? Manuel Wolfsteiner Ja. Die KI kann sagen: männlich, 34 Jahre alt, aus der Bronx, dreimal vorbestraft, also eine statistisch sehr hohe Rückfallwahrscheinlichkeit. Daraus werden Prognosen abgeleitet, also etwa wann, wo und welches Delikt der jeweilige Insasse begehen wird. Sie vergleicht das mit anderen Fällen. Diese Vorhersagen können erstaunlich oft stimmen, aber sie nehmen dem Einzelnen jede Chance, aus dem Muster auszubrechen. WZ | Bernadette Krassay Wie entstehen diese Prognosen? Manuel Wolfsteiner KI-gestützte Prognosen im Justizsystem entstehen durch statistische Modelle, die mit großen Mengen historischer, strukturierter Daten trainiert werden. Dazu zählen etwa frühere Gerichtsentscheidungen, Verfahrensverläufe, Rückfallstatistiken oder demografische Merkmale, soweit diese rechtlich zulässig sind. Die Systeme erkennen darin Muster und Zusammenhänge und berechnen auf dieser Basis Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Ergebnisse. Es handelt sich nicht um eigenständiges Urteilen, sondern um datenbasierte Vorhersagen. WZ | Bernadette Krassay Seit wann kommt KI in diesem Ausmaß in den USA zum Einsatz? Manuel Wolfsteiner Machine Learning gibt es schon lange. Aber seit den sogenannten Transformer-Modellen ab 2017, also seit es leistungsfähige Sprachmodelle gibt, sehen wir einen massiven Anstieg, besonders in den letzten fünf Jahren. Der überwiegende Teil des Strafvollzugs in den Vereinigten Staaten von Amerika obliegt den einzelnen Bundesstaaten. Jeder Bundesstaat verfügt über eigene Strafgesetze, ein eigenständiges Gerichtssystem sowie eigene Gefängnis- und Bewährungseinrichtungen. Dadurch wird der Justizvollzug nicht zentral einheitlich geregelt, sondern folgt den jeweiligen landesrechtlichen Vorgaben. Manche Bundesstaaten nutzen also KI hemmungslos, während zum Beispiel Kalifornien dem äußerst skeptisch gegenübersteht. WZ | Bernadette Krassay Gibt es auch positive Effekte? Manuel Wolfsteiner Ja. Weniger Gewalt, weniger Suizide, frühere Erkennung von Aufständen oder Drogenringen. In US-Gefängnissen herrscht ein massiver Personalmangel. Deshalb wird KI dort so rigoros eingesetzt. KI und künftig auch Roboter sollen immer mehr Aufgaben übernehmen. Keine Wärter:innen, sondern Roboter werden in Zukunft durch die Gänge patrouillieren. Sie sind mit Wärmebildkameras und Sensoren ausgestattet. Auch bei der Essensausgabe und Medikamentenverteilung sollen sie zum Einsatz kommen. Ein Roboter ist ersetzbar, ein Mensch nicht. Viele wollen diesen Job schlicht nicht mehr machen. WZ | Bernadette Krassay Und wie überwachen diese Roboter die Häftlinge? Manuel Wolfsteiner Inzwischen werden den Gefängnisinsassen Wearables umgehängt und so werden ihre Vitaldaten überwacht. Damit können die Roboter auch erkennen, ob ein Insasse auf Drogen ist, ob sein Puls ansteigt, obwohl er in seiner Zelle liegt, selbst Suizidvorhersage ist damit möglich. Das große Problem sind immer Personenrechte und Datenschutz. Die USA sagen, wer in einem amerikanischen Gefängnis sitzt, hat sämtliche Rechte verwirkt.

China nutzt KI flächendeckend zur Überwachung seiner Bürger:innen im Alltag Manuel Wolfsteiner