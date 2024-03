David Ben-Gurion (geboren am 16. Oktober 1886, gestorben am 1. Dezember 1973) verkündete am 14. Mai 1948 die israelische Unabhängigkeitserklärung und rief damit den modernen Staat Israel aus, dessen erster Ministerpräsident er war. Ben-Gurion, geboren als David Josef Grün im damals russischen Polen, war Sozialist und Zionist. 1906 wanderte er in das damalige britische Mandatsgebiet Palästina ein. Von 1948 bis 1953 und von 1955 bis 1963 war Ben-Gurion Premierminister und Verteidigungsminister Israels. Ben-Gurion vertrat die Ansicht, dass es kein palästinensisches Volk gäbe. Während er der Auffassung war, die Araber:innen zu vertreiben und ihr Land zu nehmen („We must expel the Arabs and take their places“) und eine Rückkehr von Palästinenser:innen in ihre Heimat um jeden Preis zu verhindern („We must do everything to insure they [the Palestinians, Anm.]) never do return”, ließ er wiederholt Verständnis für die arabische Position erkennen und gab zu, dass Israel arabisches Land gestohlen habe („If I were an Arab leader, I would never sign an agreement with Israel. It is normal; we have taken their country.“)