Genese

Die Urbanistin Christina Schraml wohnte einige Monate in den Niederlanden. Dort sind Umnutzungen von Kirchen nichts Ungewöhnliches. In Maastricht besichtigte sie die ehemalige Dominikanerkirche, die heute eine Buchhandlung ist.

Gesprächspartner:innen

Daten und Fakten

Um diesen externen Inhalt zu verwenden, musst du Tracking Cookies erlauben. Cookie Einstellungen

Aus dem Wiener Stadtbild verschwundene Kirchen

Zu den Kirchen, die aus dem Wiener Stadtbild ersatzlos verloren gegangen sind, zählen vor allem sogenannte Notkirchen, die provisorisch errichtet wurden. Die „Russenkirche“, die 1915 in einem Lazarett in der Hasenleitengasse errichtet wurde und 1961 abgebrannt ist, ist ein solches Beispiel. Ebenso die Holzbarackenkirche St. Josef am Ulanenweg, die von 1972 bis 2001 genutzt wurde. Um das Gebäude zu erhalten, wurde es 2017 in die Seestadt Aspern transportiert und dort als Kunstgalerie „notgalerie“ wieder aufgebaut.

Ein weiteres interessantes Beispiel ist die Kirche in der Siemensstraße, die 1964 geweiht wurde. Ursprünglich als vorübergehende Kirche für eine damals stark wachsende Anzahl von Katholik:innen in einem städtebaulichen Entwicklungsgebiet konzipiert, wurde sie von Anfang an so gebaut, dass sie auch wieder abgebaut werden konnte. Dies geschah jedoch nicht. Als sie durch den Bau neuer Kirchen überflüssig wurde, wurde sie schließlich 2009 an die mazedonisch-orthodoxe Kirche übergeben, die sie bis heute als Gemeindezentrum nutzt.

Tatsächlich abgerissen wurde die sogenannte Voestkirche, die ehemalige Filialkirche Maria, Hilfe der Christen der Pfarre Stadlau. Die Kirche in Stahlbauweise, die mit Unterstützung der Voest errichtet wurde, wurde 1980 eingeweiht. Im Jahr 2019 galt sie als nicht sanierungsfähig, weshalb sie verkauft und abgerissen wurde.

Kirchennutzung durch andere Religionsgemeinschaften (Beispiele aus Wien)

1974 Alte Lainzer Pfarrkirche an die syrisch-malankarisch-orthodoxe Kirche

1990er Jahre: “Russenkirche” in der Wagramer Straße an die koptisch-orthodoxe Kirche

2009 Kirche Siemensstraße an die mazedonisch-orthodoxe Kirche

2010 Kirche Martinstraße an die koptisch-orthodoxe Kirche

2014 Neulerchenfelder Kirche an die serbisch-orthodoxe Kirche

2014 St. Anton in der Pouthongasse an die rumänisch-orthodoxe Kirche

2015 Maria vom Berge Karmel (gehörte dem Karmeliterorden, war aber als Pfarrkirche in Verwendung) an die syrisch-orthodoxe Kirche

2016 Maria vom Siege an die koptisch-orthodoxe Kirche

2022 Pfarrkirche am Schöpfwerk an die serbisch-orthodoxe Kirche

Von der evangelischen Kirche aufgegebene Kirchengebäude

Auch in der evangelischen Kirche gab es in den vergangenen zwanzig Jahren vereinzelt Fälle, in denen Gebäude, in denen vorher evangelische Gottesdienste stattgefunden haben, aufgegeben wurden: Zum Beispiel wurde in Oberösterreich die Pfarrgemeinde Steyr-Münichholz vor etwa zwölf Jahren aufgelassen. Kirche, Pfarrhaus und Garten werden seither von einer Evangelischen Schule genutzt.

Vor etwa vier Jahren wurden die Pfarrgemeinden Linz Süd und Linz Südwest fusioniert. Die Kirche in der Glimpfingerstraße wurde aufgehoben und soll samt Grundstück verkauft werden. Bereits verkauft wurde etwa die evangelische Kapelle „Kapellerfeld“ der Pfarrgemeinde Wien-Floridsdorf (2011). 2016 folgte der Verkauf der evangelischen Kirche „Arche“ in Simmering an eine rumänischsprachige Baptistengemeinde.

Quellen

Das Thema in anderen Medien