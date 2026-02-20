Auf geht’s zum Mond – mit Hindernissen. Mit der Artemis-2-Mission der US-Weltraumbehörde NASA sollen vier Astronaut:innen den Erdtrabanten umrunden. Der Start war für Jänner geplant, musste heuer aber bereits zwei Mal verschoben werden. Nun soll die neue Rakete Space Launch System (SLS) frühestens im März vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida abheben.

Kennst du schon?: Kann man Liebe messen?

Schon zuvor gab es Ankündigungen und Verschiebungen. Erste Pläne, zum Mond zurückzukehren, stellte Präsident George W. Bush 2004 mit dem Constellation-Programm in Aussicht, das bemannte Mondlandungen spätestens ab 2020 vorsah. Auch Präsident Barack Obama griff die Pläne auf und nun will Donald Trump am liebsten vor China, das eine ähnliche Mission verfolgt, den Mond erreichen. Doch es gibt Zweifel, ob die Artemis-Mission den März-Termin schafft, oder ob es überhaupt schon heuer so weit kommt, da die technischen Probleme nicht nur an der Rakete, sondern auch an der Raumkapsel Orion erheblich sein sollen.

Dabei könnte man annehmen, dass die Menschheit bemannte Raumflüge zum Mond schon kann. Immerhin gelang der Auftakt im Wettlauf um den Erdbegleiter der Sowjetunion bereits vor 60 Jahren: Am 3. Februar 1966 landete die Sonde Luna 9 als erstes vom Menschen gebautes Objekt auf dem Erdbegleiter. Es folgte die amerikanische Apollo-Mission, mit der den USA im Jahr 1969 die erste Mondlandung gelang. Dennoch scheint es uns schwer zu fallen, uns dem gleichen Himmelskörper noch einmal bemannt zu nähern. Warum eigentlich? Könnten wir nicht in die Schatzkiste greifen und auf bewährte Technologien setzen?

Eine Frage der Ideologie und des Geldes

Die Antwort ist: nein. Alte, bewährte Technologien passen erstens nicht mehr ins Gesamtsystem und wir verfolgen zweitens heute andere Ziele mit anderen Budgets.

„Das Space Race in den 1950er-Jahren wurde auf Biegen und Brechen durchgezogen“, erklärt Günter Karl vom Institut für Weltraumforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Graz: „Vor dem Hintergrund des ideologischen Wettstreits zwischen Westen und Osten wollte jede Seite um alles in der Welt das Rennen gewinnen. Die Devise war: Wir müssen zum Mond, koste es, was es wolle.“

Damals flossen rund 5 Prozent des US-Jahresbudgets in die NASA. Nach heutigen Maßstäben wären das 290 Milliarden US-Dollar oder 244 Milliarden Euro. Die Hälfte davon wurde jedes Jahr für das Apollo-Projekt aufgewendet, an dem fast 500.000 Menschen beschäftigt waren. Heute hat die NASA weniger als 0,5 Prozent des US-Bundesbudgets zur Verfügung und hat bisher insgesamt 90 Milliarden US-Dollar in Artemis investiert.

Auch die Technik hat sich massiv verändert

Wer weniger Geld hat, braucht mehr Zeit. Hinzu kommen völlig neue technologische Standards. Jedes Mobiltelefon und jede Smartwatch hat mehr Rechenleistung als ein Apollo-Raumschiff, die hauptsächlich von der NASA-Bodenstation in Houston gesteuert wurden. Heute übernehmen weltraumtaugliche Bordcomputer im Cockpit einen weitaus größeren Teil der Arbeit.

Mit einem Apollo-Raumschiff käme man auch aus anderen Gründen heute nicht mehr zum Mond. „Die dafür nötigen Saturn-Raketen sind nicht mehr baubar. Angefangen von den Materialein über die Werkstoffe bis hin zu deren Bearbeitung wurde die Fertigung von damals durch modernere, billigere Prozesse abgelöst“, sagt Kargl: „Es ist, wie wenn man einen Ford Modell T mit einem modernen Elektrofahrzeug vergleicht. Außer, dass beide vier Räder haben und Autos sind, haben sie wenig miteinander zu tun.“

Nur selten erfährt man, wie viele Jahre Vorbereitung nötig sind, bis eine Weltraummission auf der Startrampe steht. Die SLS wurde ausschließlich dafür gebaut, Astronauten zum Mond zu bringen. Bis sie zuverlässig funktioniert, heißt es testen, testen, testen und noch einmal testen. Ohne größtmögliche Sicherheitsgarantien geht heute nichts ins All.

Technische Sicherheit statt Ruhm und Risiko

„Die Apollo-Missionen waren im Endeffekt Selbstmordkommandos und die Astronauten durchwegs erfahrene Kampf- oder Testpiloten“, berichtet Kargl: „Neil Armstrong sagte einmal, dass ihm klar war, dass er nur eine fünfzigprozentige Chance hatte, vom Mond wieder zurückzukommen.“

Armstrong war es dann auch, der das Scheitern von Apollo 11 verhinderte, indem er in die Bordteuerung eingriff, da der automatische Landeanflug das Raumschiff direkt auf einen Felsbrocken zugeführt hätte. Apollo 11 war die fünfte bemannte Raumfahrtmission und die erste von bisher insgesamt sechs bemannten Mondlandungen. Auch heute noch sind automatische robotische Landesysteme nicht hundertprozentig zuverlässig. Immer noch gehen sie an die Grenzen der Technik, wie eine Reihe von gescheiterten Raumsondenlandungen zeigt.

Heute kann niemand mehr davon ausgehen, dass Astronaut:innen sich freiwillig einem Himmelfahrtskommando unterziehen. Zwar sind Missionen ins All stets riskante Manöver. Dennoch gilt es, das Risiko so klein wie möglich zu halten, damit die Mannschaft unbeschadet zurückkommt. Und während früher Ausgaben für das Space Race kaum hinterfragt wurden, gibt es heute andere Prioritäten. Nicht nur TikTok-Kanäle schreiben angesichts maroder Gesundheits- und Sozialsysteme dagegen an. „Wenn es zu Fehlschlägen aus Unachtsamkeit kommt, ist mit großer Ablehnung zu rechnen“, hebt Kargl hervor.

Wettrennen mit China und Russland

Der Physiker und Ingenieur, der Weltraummissionen mitplant und im Labor die Bedingungen für für physikalische Prozesse im All testet, spricht auch von neuen Kernzielen für die bemannte Raumfahrt. Artemis soll beginnen, eine längerfristige Präsenz von Menschen auf dem Himmelskörper vorzubereiten. „Das sind andere Grundprämissen, und das macht die Mission um vieles komplexer“, sagt er.

Anders als bei Apollo will man mit Artemis erste Schritte setzen, um eine bewohnbare Mondbasis zu errichten, die wiederum als Ausgangspunkt für ein weiteres Vordringen zum Mars und weiter in die Tiefen des Alls dienen soll. „Es geht daher nicht mehr nur um Landesysteme, sondern um Präzisionslandesysteme“, sagt er. Wer eine Mondbasis bauen will, benötigt Raketen, die höchstens ein paar hundert Meter von der Baustelle entfernt sicher landen können. „Man will nicht nur am Boden ankommen, sondern zum Südpol und dort zum Aitken-Krater.“

Wissenschaft ist mehr als 300 Kilo Geröll

Für den Bau und Betrieb einer Mondstation gelten nur wenige Standorte als geeignet. Während auf dem Trabanten fast überall auf 15 Tage Sonnenlicht 15 Tagen Dunkelheit folgen, gibt es am Südpol Kraterränder mit ständigem Sonnenschein und vermutlich Wassereis in den Kratertiefen. Das wissen auch China und Russland, die ebenfalls Mondstationen vorhaben. Und so droht ein Wettlauf um die besten Plätze auf dem Erdbegleiter.

Neben einem neuen, wenn auch weniger forsch ausgetragenen ideologischen Rennen steht die Weltraumforschung an sich im Rampenlicht. Anders als Apollo ist Artemis wissenschaftlich fokussiert.

Nicht zuletzt wegen Apollo wissen wir heute relativ viel über den Mond. Während ein unbemannter Rover ein paar Gramm Bodenproben zu Erde holen kann, haben die Astronautenteams der 1960er und -70er mehr als 300 Kilo Mondgestein zurückgebracht – allerdings nur von ausgewählten Stellen und nur von der Oberfläche. Was fehlt, ist der Blick in die Tiefen des Himmelskörpers.

Geologisches Archiv der Erde

Die Entstehung des Mondes hängt stark mit der Entstehung der Erde zusammen. „Der Mond ist unser geologisches Archiv der letzten 4,5 Milliarden Jahre, weil die Mondoberfläche sich sehr viel langsamer verändert als unsere“, sagt Günther Kargl. Er ist umhüllt von Vakuum, da er keine Atmosphäre besitzt, in der Wetter entsteht. Stürme und Niederschläge können ihm somit nichts anhaben, weil es keine wetterbedingte Erosion gibt. Auch gibt es keine Kontinentalbewegungen, keine Vulkane, keine Plattenverschiebungen und keine sonstige Aktivität im Mondinneren. Vom Mond können wir viel über unsere eigene Vergangenheit lernen. Bohrkerne, die länger als ein Meter sind, wären wissenschaftlich interessant, können von Robotern jedoch nicht gemacht werden.

Die Mission wird sich auf jeden Fall lohnen. Und es wird sich lohnen, zu warten, selbst wenn es erst Jahre später als geplant so weit ist. Denn „wir wissen ja gar nicht, was wir nicht wissen“, sagt Kargl.