Kinder können sich natürlich nur für das interessieren, was man ihnen anbietet. Aber wir merken: Kinder reagieren auf das Angebotene höchst unterschiedlich. Und es ist schön, wenn die Eltern die Interessen zulassen und gezielt fördern. Wenn wir Kindern verbieten, sich mit etwas zu beschäftigen, dann führt dies – wie auch bei uns Erwachsenen – zu negativen Gefühlen. Kinder lernen am besten das, wofür sie sich interessieren. Das sind die Kindergarten-Kinder, die alle Dinosaurier-Arten, alle Automarken oder Pokémons aufzählen können. Da merkt man: Wenn Kinder sich mit etwas beschäftigen dürfen, das ihnen Spaß macht, können sie sich lexikalisches Wissen aneignen, worüber wir Erwachsenen nur staunen können.

Weil die kindliche Festplatte noch so unbeschrieben ist, dass sich neu angeeignetes Wissen so schnell ausbreitet?

Das kann beim einzelnen Kind zu einer Faszination beitragen. Aber ob das Objekt groß oder klein ist, ist nicht ausschlaggebend. Ein anderes Kind interessiert sich vielleicht für Insekten, weil die so bemerkenswerte Fühler und eigenartige Augen haben. Bei Erwachsenen können wir es auch nicht sagen, was uns fasziniert und was nicht.

Was sagen Sie Eltern, die zuerst einen Jungen und dann ein Mädchen bekommen haben, und die jetzt Autos und Bagger verschrotten müssen, weil das Mädchen eben nur Puppen und rosa T-Shirts haben will? Eltern, die schwören, dass sie ihre Kinder nicht unterschiedlich behandelt haben?

Stefanie Höhl

Dass Kinder innerhalb der gleichen Familie unterschiedliche Interessen entwickeln, ist – so oder so – überhaupt nicht unüblich, sogar bei Zwillingspaaren. Kinder tendieren dazu, sich abzugrenzen. Dann ist gerade das, was der große Bruder, die große Schwester mag, eben nicht interessant. Wir dürfen aber auch hier diese Sozialisationseffekte nicht unterschätzen. Die werden unbewusst von den Eltern vermittelt. Es ist ganz schwer, die Kinder von den kulturellen Erwartungen abzuschotten, die schon von klein auf an sie gestellt werden. Da gibt es eine ganz interessante Forschung zu dem Thema: mit Babys, denen man nicht ansieht, ob sie ein Bub oder ein Mädchen sind – und wie die Erwachsenen mit ihnen umgehen. Und zwar je nachdem, ob man ihnen gesagt hat, das Baby sei weiblich oder männlich. Die Babys werden unterschiedlich in den Arm genommen – die Mädchen sanfter –, und es wird unterschiedlich mit ihnen gespielt – mit den Buben rauer. Da braucht man sich nicht wundern, wenn die Kinder dann mit zwei oder drei Jahren unterschiedliche, aber sogenannte geschlechtstypische Interessen zeigen.