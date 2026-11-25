Wie haben wir das bloß überlebt? Wenn sich die Berechnungen des österreichischen Physikers Heinz von Foerster bewahrheitet hätten, würde die Menschheit seit fast zwei Wochen gar nicht mehr existieren. Ausgehend von der über Jahrhunderte stets wachsenden Weltbevölkerung wären wir, wie er meinte, am 13. November 2026 rein mengenmäßig so viele gewesen, dass wir auf diesem Planeten zu wenig Platz und zu wenige Ressourcen gehabt hätten. „Doomsday“ nannte von Foerster sein mit Augenzwinkern gemeintes, durch Überbevölkerung ausgelöstes Weltuntergangsszenario.

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In seine Berechnungen von 1960 konnte der Physiker den späteren Geburtenrückgang durch die Zulassung der Anti-Baby-Pille ab 1966 nicht einbeziehen. Heute leben wir in einer alternden, weniger schnell wachsenden Gesellschaft, die mehr produziert und mehr Energie aus CO2-Emissionen in die Atmosphäre bläst, als Meere, Wälder und Felder absorbieren können. Die Konsequenz: Es wird heißer. So simpel ist das, im Grunde genommen. Der wahre Doomsday droht durch die Auswirkungen des Klimawandels.

Umso schwerwiegender, dass der 31. Weltklimagipfel, die COP31 im türkischen Antalya, am Sonntag in der Verlängerung gescheitert ist. Die längste Klimakonferenz aller Zeiten „war die schlechteste“, heißt es in einem Statement des Climate Action Network International.

Konsens zum Klimawandel zerbrochen

Nach dem Widerstand einer Gruppe erdölproduzierender Staaten unter der Führung Russlands und Saudi-Arabiens waren sämtliche Erwähnungen von Kohle, Öl und Gas aus dem Abschlussbeschluss gestrichen worden. Daraufhin lehnten die EU, Großbritannien, Norwegen und weitere Staaten wie Tuvalu, Panama oder Vanuatu, den vorgeschlagenen Vertragstext ab. Ausgerechnet im heurigen Jahr, in dem ein Gletschersturz in Nepal verheerende Überschwemmungen ausgelöst hat, Nordamerika und Europa von Waldbränden erfasst waren und Teile Europas den heißesten Sommer der Geschichte erlebt haben, bleibt alles beim Alten. Die große Chance auf eine Umsetzung dringend notwendiger Klimaschutzmaßnahmen wurde verpasst.

Dabei hatte sich die Staatengemeinschaft 2015 in Paris verpflichtet, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Stattdessen aber hat sich in den vergangenen elf Jahren unsere Lebensrealität verändert. Laut dem UN-Umweltprogramm sind bis Ende des Jahrhunderts mindestens plus 2,8 Grad zu erwarten. Der politische Konsens zum Umgang mit der Klimakrise ist zerbrochen.

Alles bleibt, wie es ist

Da der US-Präsident den Klimawandel als „Schwindel“ bezeichnet und der historisch größte Emittent USA bei der COP31 nicht vertreten war, fehlte die Großmacht, die Saudi-Arabien zum Einlenken hätte bewegen können. Somit verhielt sich die saudische Delegation, die Öl und Gas nicht mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht haben wollte, noch unnachgiebiger als zuvor. Zudem stagnieren die Finanzhilfen wohlhabender Staaten, mit denen sich die ärmsten Länder an extreme Wetterereignisse anpassen können. Dabei sind es in erster Linie die Treibhausgasemissionen der Industrieländer sowie großer Schwellenländer wie China und Indien, die die Klimakrise verursachen.

Für Exporteure fossiler Energieträger bedeutet die fehlende Einigung, dass sie genau so weitermachen können wie bisher. Für die am stärksten vom Klimawandel betroffenen Länder bringt das unzählige weitere Todesopfer und eine fortschreitende Zerstörung von Ökosystemen, und für niedrig gelegene Inselstaaten deren buchstäblichen Untergang.

Die Krise im Klartext

Gerade deswegen sind den Nicht-Unterzeichner:innen des Vertrags ihre klaren Worte anzurechnen: „Wir sind wegen der fossilen Energieträger hier. Wenn wir der fossilen Krise nicht beikommen können, dann verschwenden wir hier unsere Zeit“, sagte Maina Talia, Minister für Klimawandel in Tuvalu, zum Sender Al-Jazeera. Und Irlands Klima- und Energieminister Darragh O’Brien, dessen Land derzeit den EU-Ratsvorsitz innehat, erklärte, die EU habe das Abkommen abgelehnt, weil es „dem Ernst der Lage nicht gerecht wird. Wir werden keinen Abschlussbeschluss unterstützen, in dem fossile Energieträger nicht einmal erwähnt werden – obwohl sie die Hauptursache des Klimawandels sind“, sagte O’Brien zu dem TV-Sender.

Nur einzelne Länder und Regionen machen Fortschritte – außerhalb der COP. Der australische Verhandlungspräsident Chris Bowen verwies in seiner Abschlussrede auf Entwicklungen außerhalb der Konferenzhallen als Grund zur Hoffnung. „Der Abschied von fossilen Energieträgern ist in der echten Welt unausweichlich“, zitiert ihn das Fachmagazin Nature: „Er findet bereits statt, er schreitet rasch voran und er ist unumkehrbar.“ Laut dem jüngsten Fortschrittsbericht zum Klimaschutz der EU-Kommission etwa sind die Treibhausgasemissionen in der Union seit 1990 um 37 Prozent gesunken. Frankreich und Dänemark haben Fahrpläne angekündigt, um bis 2050 vollständig aus der Nutzung fossiler Energieträger auszusteigen, Spanien und Portugal planen ähnliche Schritte, und auch Costa Roca zählt zu den Vorreitern.

Die Katastrophe ist nicht abgesagt

Doch das reicht eben nicht. Denn dass die Staaten auf eigene Faust handeln, liegt wohl auch daran, dass die Kosten für erneuerbare Energietechnologien gesunken sind, dass diese Schutz vor den Preisschwankungen fossiler Energieträger bieten und dass sich darin wohl auch eine Frustration über den schleppenden Fortschritt bei den Weltklimakonferenzen zeigt.

Der Klimawandel lässt sich nicht im Alleingang bekämpfen. Internationale Vereinbarungen müssen ausreichend viele Länder einbeziehen, damit die Fortschritte einzelner Staaten bei der Emissionsreduktion nicht dadurch zunichte gemacht werden, dass andere umso mehr Öl, Kohlen und Gas verfeuern. Sonst ist ein Doomsday-Szenario – anders als jenes von Heinz von Förster – mit einer Extremwetterlage nach der anderen unvermeidlich.