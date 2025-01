Sigrid Stagl

Nehmen wir die erneuerbaren Energien: Was hier Genehmigungsverfahren vor allem verzögert, sind aus meiner Sicht Bürger:innenproteste. Dabei ist die allgemeine Zustimmung selbst bei Windrädern mit 70 bis 75 Prozent sehr hoch. Aber wenn es dann darum geht, sie in der eigenen Umgebung stehen zu haben, sieht es schon wieder anders aus. Dabei zeigt die Erfahrung: Wenn man sie klug aufstellt, also eher bei Industriegebieten oder Verkehrsflächen und nicht zu nah an Wohngebieten, hat auch die lokale Bevölkerung nachher kein Problem damit. Vor allem, wenn die Menschen die Möglichkeit haben, sich aktiv zu informieren, sich auszutauschen, Teil der Lösung zu sein – wenn sie also mitgestalten können. Ich habe viele partizipative Prozesse zum Thema Energie in England und in Österreich begleitet, auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene. Und es ist immer wieder beeindruckend, wie Menschen, die zunächst überhaupt nichts mit Klimaschutz am Hut haben, plötzlich kreativ und produktiv an die Probleme herangehen, wenn man sie am Prozess teilhaben lässt.