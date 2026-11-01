Klimaschutz trotz Trump

Ich freue mich sehr auf die Midterm-Wahlen in den USA am Dienstag: Die Umfragen sagen eine „blaue Welle“ voraus, also einen Sieg der Demokraten vielerorts. Es wird ein Moment des Durchatmens sein, wohl nicht nur für viele in den USA selbst: Trumps Macht wird sehr wahrscheinlich ordentlich beschnitten. Und obwohl das jetzt nicht zu einem Umdenken bei dem alten orangenen Mann selbst führen wird, macht es mich optimistisch. Was mich außerdem optimistisch macht: dass Trump gerade nicht nur von den Demokraten, sondern auch von seinen eigenen Märkten geschlagen wird.

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Trump liebt Kohle. Nicht nur Kohle im Sinne von Geld, Marie, Gerschtl, Kröten, Asche, sondern wortwörtlich: Kohle. Er glaubt so sehr an Kohle als Wirtschaftsmotor, dass er sich im Weißen Haus sogar eine Trophäe vom Vorsitzenden des National Coal Council überreichen hat lassen. Viel schöner kann man „ewiggestrig“ eigentlich nicht bebildern, oder?

Größter Ausstieg aus Kohle unter Trump

Umso schöner ist, was die Zahlen sagen: Unter Trump ist mehr Kohlekraftwerksleistung vom Netz gegangen als unter jedem anderen US-Präsidenten. Konkret: 57 Gigawatt bisher in seinen beiden Amtszeiten gegenüber 48 unter Obama und 41 unter Biden. Gleichzeitig sind die Erneuerbaren auch in den USA auf dem Vormarsch: Seit 2024 erzeugen (leider noch) Gas, Wind und Sonne in den USA mehr Strom als Kohle.

Das wird nicht durch Dekrete von Trump gesteuert, sondern schlicht und einfach vom freien Markt – und vom Alter der Anlagen: Der Großteil der Kohlekraftwerke in den USA ist älter als 40 Jahre, die wenigsten überhaupt jünger als 20 Jahre. Und wie so oft bei alter Technik sind auch diese Kohlekraftwerke gewaltig reparaturanfällig – es rechnet sich im Vergleich zu Wind- und Solarenergie schlicht nicht mehr, die Kraftwerke instand zu halten.

Wie so oft, wenn man vom Handeln Trumps hört, kann man nur noch den Kopf schütteln. Um längst nicht mehr wirtschaftlich rentable Kohlekraftwerke zwangsweise im Netz zu halten, musste die Trump-Regierung zuletzt sogar auf Notstandsgesetze für Kriegszeiten zurückgreifen. Diese Notstandsverordnungen haben die Stilllegung von neun aus dem letzten Loch pfeifenden Kohlekraftwerken verhindert. Er versucht’s wirklich, das kann man ihm nicht absprechen.

Doch noch ist nicht alles sonnig

Die Kohlestromerzeugung in den USA stieg im vergangenen Jahr sogar an – weniger Kraftwerke heißt also nicht automatisch weniger Kohlestrom. Außerdem hat Carbon Brief, ein britisches Fachportal für Klimafragen, ausgerechnet, dass die USA wegen Trumps Klimapolitik bis 2030 insgesamt rund sieben Milliarden Tonnen Treibhausgase mehr ausstoßen werden, als sie unter dem Pariser Abkommen zugesagt hatten. Zur Einordnung: Die gesamte EU emittiert pro Jahr insgesamt etwa drei Milliarden Tonnen.

Viele der Erfolge bei Wind- und Solarkraft gehen auf die Amtszeit des ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden zurück. Dennoch: Der Trend ist eindeutig erkennbar – und irgendwann sind auch die mit aller Kraft im Netz gehaltenen Kohlekraftwerke nur noch Industrieruinen. Das macht mich optimistisch. Und dann kommen eben auch noch die Midterm-Wahlen nächste Woche: Demokratisch geführte Staaten haben oft eigene Klimaschutzgesetze, und wenn die demokratischen Siege wie vorhergesagt eintreten, könnten es nun noch ein paar mehr werden.

Das zeigt: Die Energiewende ist in den USA inzwischen so weit fortgeschritten, dass auch der mächtigste Mann der Welt sie nicht aufhalten können wird.