Von der Unmöglichkeit, eine Frau zu sein

Dieser Artikel behandelt Gewalt gegen Frauen. Der Inhalt kann belastend oder retraumatisierend wirken. Bitte lies nur weiter, wenn du dich emotional sicher fühlst. Eine Liste mit Unterstützungseinrichtungen findest du am Ende des Textes.

Auf meinem Schreibtisch liegt der aktuelle Spiegel. Collien Fernandes schaut mir vom Cover entgegen. Grüner Hintergrund, schwarzer Eyeliner, ernster Blick. Im Zuge einer ausführlichen Spiegel-Recherche hat sie dem deutschen Magazin erzählt, wie jahrelang gefälschte pornografische Inhalte von ihr über Fake-Profile verbreitet wurden. Immer wieder wollte sie herausfinden, wer dahintersteckt, suchte via Dokumentationen nach dem Täter, wurde zum Gesicht für den Kampf gegen virtuelle sexualisierte Gewalt. Nun hat sie ihren Ex-Mann Christian Ulmen angezeigt.

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Am 19. März geht die digitale Version des Artikels online. Die Debatte ist groß. Zwei Tage später schlägt ein Mann in einem Café in der Wiener Brigittenau mit einem Baseballschläger auf seine Verlobte ein. Erst ein paar Tage zuvor hat ein Mann in Innsbruck seine Ehefrau mit einem Küchenmesser erstochen und sich anschließend selbst getötet. Österreich diskutiert zu diesem Zeitpunkt gerade über Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen den Ex-ORF-Generalsekretär Roland Weißmann und über die Anzeige einer Frau wegen Körperverletzung gegen den Musiker Christopher Seiler vom Duo Seiler und Speer.

Mein Computer bimmelt. Seit Tagen erreichen mich Nachrichten von Menschen, vorrangig Frauen, die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlebt haben. Unangemessene Kommentare, sexistische Witze, Übergriffe, Drohungen. „Mein Vorgesetzter macht seine Bereitschaft, mir zu helfen, davon abhängig, ob ich brav auf seine Flirts einsteige und fasst mir bei einer Feier ungeniert an den Hintern“, lese ich.

Ich öffne den Standard und überfliege ein Update zum Österreichischen Tischtennisverband, ein Trainer soll sich dort anzüglich gegenüber Mädchen und jungen Frauen verhalten haben. Ich öffne die neue Dokumentation der Redaktion andererseits und höre von Frauen mit Behinderungen, die gegen ihren Willen sterilisiert wurden. Ich öffne die deutsche Zeit und erfahre, dass Ende März ein Urteil gegen jenen Mann erwartet wird, der seine Freundin über Jahre betäubt und vergewaltigt haben soll. „Das erinnert an den Fall der Französin Gisèle Pelicot“, steht da.

Mein Computer bimmelt erneut.

In einem Interview aus dem Jahr 1997 sagt die Schriftstellerin Elfriede Jelinek: „Eine Frau ist kein Einzelschicksal wie ein Mann. Eine Frau hat kein Ich. Eine Frau steht für alle Frauen.“

In den letzten Tagen habe ich viel gefühlt. Frust, Wut, Trauer, Müdigkeit.

An dieses Zitat denke ich momentan oft. Wir saugen das Patriarchat mit der ersten Babyflasche in uns auf, von klein auf fressen sich gesellschaftliche Rollenbilder in jede Falte unseres Gehirns. Die Philosophin Simone de Beauvoir fasst es folgendermaßen zusammen: „Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es.“ Oder die Philosophin Judith Butler: „Eine Frau sein heißt, eine Frau geworden sein, heißt den Körper zu zwingen, sich einer historischen Idee von Frau anzupassen, heißt den Körper zu einem kulturellen Zeichen machen.“ Was bedeutet das für mich?

Mein Computer bimmelt.

Ich recherchiere schon lange zu Gewalt gegen Frauen, bin in Gerichtsverhandlungen gesessen, habe Strafakten gelesen, mit Betroffenen gesprochen, Gewaltschutzexpertinnen interviewt. In den Faktensammlungen am Ende meiner Artikel wiederholen sich die immergleichen Sätze: „Gewalt gegen Frauen umfasst körperliche, psychische, wirtschaftliche und sexualisierte Gewalt. Sie betrifft Frauen in allen Alters- und Bildungsschichten. In Österreich ist jede dritte Frau von körperlicher und/oder sexualisierter Gewalt betroffen. Erhebungen zeigen, dass sexualisierte Gewalt in den meisten Fällen nicht von unbekannten Tätern ausgeht. Die Dunkelziffer ist hoch, nur wenige der Betroffene erstatten tatsächlich Anzeige.“

In den letzten Tagen habe ich viel gefühlt. Frust, Wut, Trauer, Angst, Resignation, Müdigkeit. Allen Frauen, mit denen ich spreche, geht es ähnlich. Als würde uns ein kollektiver Schmerz miteinander verbinden, als hätten wir eine gemeinsame klaffende Wunde.

Und trotzdem, dieser Schmerz ist ungleich verteilt. Frauen, die mehrfach marginalisiert sind, durch Armut, Rassismus, Ableismus, Trans- oder Queerfeindlichkeit, erleben ihn um ein Vielfaches. Wir wissen, dass bestimmte Frauengruppen überproportional häufig von sexualisierter und häuslicher Gewalt betroffen sind. Und wir wissen, dass sie geringere Chancen haben, Schutz, Gehör und Gerechtigkeit zu erfahren.

Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es. Simone de Beauvoir

Mein Computer bimmelt. „Ein Manager hat mich gefragt, ob ich weiß, dass ich die Sorte Mädchen bin, für die ältere Männer ins Gefängnis gehen würden. Ich war knapp 18 Jahre alt“, lese ich.

Wie soll ich also weitermachen? Wie sollen wir alle weitermachen? Mir fällt ein Zitat der Frauenrechtlerin Clara Zetkin ein: „Lassen wir uns nicht schrecken durch die Ungunst äußerer Umstände, haben wir für alle Schwierigkeiten nur eine Antwort: ‚Erst recht!‘“

Mein Computer bimmelt. Ich denke mir: Erst recht!

Hilfe und Beratungsstellen

Wenn du selbst von Gewalt betroffen bist oder jemanden unterstützen möchtest, findest du hier Hilfe: