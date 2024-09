Hilde Koplenig krümmt sich fast vor Lachen. Als Josef Stalin 1953 starb, gab es in der KPÖ tatsächlich „einige Leute, die geheult haben“, erzählt die mittlerweile verstorbene Frau des langjährigen KPÖ-Parteichefs Johann Koplenig vor der ORF-Kamera. Die wirklich „getrauert und Theater gemacht haben“, als der millionenfache Mörder 1953 das Zeitliche segnete.

Aber es sind noch andere Dinge, die die Witwe in dem 1985 ausgestrahlten Interview zu berichten weiß: Etwa, dass in der KPÖ-Führung nach 1945 Personen tätig waren, die eine Teilung Österreichs nach deutschem Vorbild wollten, wobei der östliche Teil wie die DDR unter sowjetische Herrschaft kommen sollte. Die Mehrheit in der KPÖ hätte aber ein demokratisches und selbstständiges Österreich bevorzugt, schränkt sie ein. Zumal die Sowjets selbst der Idee von der Staatsteilung nicht nähertreten wollten.

Was für die KPÖ um jeden Preis zu verhindern war, war die Einbeziehung Österreichs in den Marshallplan – ein Wiederaufbauprogramm der USA, das dem Land nach den Verheerungen des Zweiten Weltkriegs wieder auf die Beine half.

Ungeliebt und nicht gewählt

Die KPÖ gibt es heute immer noch und sie hat wenig Grund, auf ihre Vergangenheit stolz zu sein − mit einer großen Ausnahme: Unbestritten waren es Österreichs Kommunisten, die sich 1938 bis 1945 den Nationalsozialisten am nachdrücklichsten entgegenstellten. Mehr als 2.000 Parteimitglieder verloren im Kampf gegen das Hitler-Regime ihr Leben. Und es ist eine klare antifaschistische Grundhaltung, die in der KPÖ bis heute im Vordergrund steht.

Ungeachtet dessen musste die KPÖ in Österreich ein Dasein als politischer Außenseiter fristen. Die Wahlerfolge waren seit der Parteigründung 1918 stets mehr als bescheiden, bis die KPÖ 1959 endgültig aus dem Nationalrat flog und bis heute nicht mehr dorthin zurückkehrte. Einer der raren Höhepunkte in der Partei-Vergangenheit stellt die Gründung der Republik im April 1945 dar, als die KPÖ unter sowjetischer Patronanz Seite an Seite mit der ÖVP und der SPÖ den Grundstein für eine Erfolgsgeschichte legte.

Auf Linie Moskaus

In der KPÖ haben sich bis zum Ende des Kalten Kriegs 1989 verlässlich die Dogmatiker:innen durchgesetzt. Die Partei unterwarf sich Stalin und agierte in der Folge moskautreu. So war man zunächst für die Neutralität Österreichs, bis man von Moskau zurückgepfiffen wurde. Als die Sowjets dann doch die Neutralität verlangten, vollzog die KPÖ den Schwenk folgsam mit. War der jugoslawische KP-Führer Josip Broz Tito zunächst der große Held, wurde er ab 1948 nach dem Bruch mit Stalin auch von der KPÖ pflichtbewusst in Grund und Boden gestampft.

Unbeirrt verteidigte die KPÖ den sowjetischen Unterdrückungsapparat. 1956 ließ Moskau den Ungarn-Aufstand brutal niederschlagen: Die KPÖ fand das gut. 1968 wollte die Tschechoslowakei, damals CSSR, einen eigenen Weg zum Sozialismus finden. Die Sowjets waren dagegen und walzten den „Prager Frühling“ mit Panzern platt: Ein Umdenken fand in der Mainstream-KPÖ nicht statt. Wobei der Kurs innerparteilich stets heftig umstritten war. Nach den Invasionen 1956 und 1968 kehrten viele KPÖler:innen der Partei verbittert den Rücken.

Reger Zuspruch

Nach langer Zeit in der kompletten Versenkung ist es der KPÖ in jüngerer Vergangenheit gelungen, auf lokaler Ebene Wahlerfolge erzielen. So stellen die Kommunisten seit 2021 mit Elke Kahr die Bürgermeisterin in Graz, Österreichs zweitgrößter Stadt. In Salzburg verfehlte der Kommunist Kay-Michael Dankl 2023 erst im zweiten Durchgang das Amt des Stadtoberhauptes.

Politolog:innen sehen den Grund für den regen Zuspruch darin, dass sich die KPÖ kommunalpolitisch glaubhaft für drängende Grundbedürfnisse der Bürger:innen wie Wohnen, Jobs und die Beseitigung sozialer Notlagen stark macht. Für Entsetzen sorgen die kommunistischen Erfolge vor allem auf Seiten der bürgerlichen ÖVP, wo man auf die KP-Verbrechen der Vergangenheit hinweist und nicht versteht, wie Politiker:innen überhaupt unter dieser Flagge segeln können.

Kritische Aufarbeitung nur in Ansätzen

Heute hat sich die Partei vom Stalinismus und dem Realsozialismus, wie er im Ostblock herrschte, distanziert. Eine Revolution steht auch nicht mehr auf dem Programm, vielmehr soll der demokratische Sozialismus über Reformen erreicht werden.

Eine umfassende Aufarbeitung der eigenen Geschichte hat aber nicht stattgefunden. Immerhin rechnet Susanne Sohn, KPÖ-Co-Vorsitzende 1990 bis 1991, in ihrem Buch „Als der Kommunismus stürzte“ mit der Partei und den dort bis zuletzt vorhandenen Dogmatiker:innen der alten Schule ab. Sie selbst merkt selbstkritisch an, dass sie in einer Art Blase gelebt habe. Und, dass der Kommunismus auch nach seinem implosionsartigen Ende 1989 für viele ein Glaubensbekenntnis, ein Religionsersatz gewesen sei.