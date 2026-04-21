Krieg aus dem Siebenmühlental

Der Name „Siebenmühlental“ klingt nicht nur märchenhaft. Hier, wo ich seit etwas mehr als zwei Jahren lebe, sieht es auch wirklich so aus. Das Siebenmühlental liegt südlich von Stuttgart – das Stadtzentrum ist in dreißig Minuten erreichbar –, doch wer hierherzieht, will vor allem eines: seine Ruhe im Grünen. Es gibt zahlreiche Wälder und Wanderwege und eben auch die berühmten historischen Mühlen, die zum Teil bis heute erhalten geblieben sind. Wer durch das Tal schweift, denkt in erster Linie an Erholung, schöne Natur, frisches Brot und Spätzle oder den jährlichen Hexenball – und weniger an Krieg und Geopolitik.

Doch seit Kurzem ist bekannt, dass ausgerechnet das Siebenmühlental zu einem womöglich wichtigen Dreh- und Angelpunkt des illegalen Irankrieges der USA und Israels geworden ist. Amateurfunker des Netzwerks „Priyom“, einer Gruppe von Insidern und Funknerds, die weltweit nach geheimen Zahlensendern fahndet, stellten Ende März fest, dass verschlüsselte Botschaften aus einem Waldstück des Tals, das zum kleinen Ort Musberg gehört, kamen. Dieser Teil des Waldes gehört niemand Geringerem als dem US-Militär, das in der Region seit Jahrzehnten präsent ist. Auf dem streng gesicherten Gelände befindet sich eine sogenannte „Number Station“, eine Antenne, die für die Geheimbotschaften verantwortlich ist.

Wochenlang wurden täglich Botschaften gesendet, eingeleitet durch das persische Wort „Tavajjoh“ – Achtung. Darauf folgten endlose Zahlenkolonnen. Es ist eine Kommunikationstechnologie aus dem Kalten Krieg, die im digitalen Zeitalter eine Renaissance erlebt. Kurzwelle ist kaum rückverfolgbar, und der Empfänger benötigt lediglich ein einfaches Radio. Es braucht weder Internet, noch werden Spuren auf einem Server hinterlassen. Wer diese Codes im Iran empfängt, bleibt für das Regime in Teheran unsichtbar. Es sind höchstwahrscheinlich Anweisungen für Agent:innen oder Koordinaten für Sabotageakte. Dass ausgerechnet auf alte Funktechnologie zurückgegriffen wird, ist kein Zufall: Sie gehört bis heute zum Playbook der CIA. Außerdem herrscht im Iran seit Beginn des Krieges ein Internetblackout.

All das klingt wie aus einem Thriller. Doch es findet statt. Hier, mitten in meiner Nachbarschaft. Das US-Militär selbst will dazu kein Wort verlieren. Vor ein paar Tagen habe ich die versteckte Antenne im Wald aufgesucht. Sie liegt nur fünfzehn Minuten von mir entfernt und ist auf Google Maps mit „Radio Free Iran“ – wahrscheinlich hat sich hier jemand einen Spaß erlaubt – gekennzeichnet.

Während meines kleinen Waldspaziergangs kamen mir joggende US-Soldaten entgegen. Musberg liegt nämlich genau zwischen zwei wichtigen Installationen des US-Militärs in der Region: Der Panzerkaserne in Böblingen und den Patch Barracks in Stuttgart-Vaihingen. Hinzu kommen noch andere Militärbasen wie etwa die Kelley Barracks, auch bekannt als US Africa Command (AFRICOM). Jede US-Operation auf dem afrikanischen Kontinent wird von hier aus geplant und koordiniert. In den letzten Jahren sorgte das für viel Kritik, weil in mehreren Ländern, darunter etwa Somalia, Niger, Kamerun und Libyen, mehrere US-Schattenkriege stattfinden.

Währenddessen sind in der Panzerkaserne mehrere hundert Elitesoldaten der Green Berets stationiert. Expert:innen zufolge sollen sie auch bei den geheimen Funksprüchen eine wichtige Rolle spielen. Verschlüsselte Botschaften und sogenannte Psy-Ops gehören zu ihren Spezialgebieten.

Ich hatte bereits früh von den persischen Codes erfahren. Ihr Herkunftsort war anfangs nicht bekannt. Für mich war es allerdings auch faszinierend, dass in meiner Muttersprache Codes für irgendwelche Geheimoperationen ausgesendet werden. Dass das Epizentrum von alldem sich vor meiner eigenen Haustür befindet, hat mich dann doch vom Hocker gehauen.