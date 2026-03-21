Die Generation der Kriegskinder ist alt geworden und auf Hilfe angewiesen. Oft aber wollen sich die Senior:innen um keinen Preis unterstützen lassen. Das hat auch mit ihren Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg zu tun.

Jetzt sind sie alt, die Kriegskinder. Die Generation, geboren zwischen 1930 und 1945, die den Zweiten Weltkrieg unmittelbar oder knapp nach seinem Ende erlebt hat. Sie alle müssen erkennen, dass ihre Kräfte nachlassen: dass Einkaufen und Kochen immer mühseliger werden, dass die Vergesslichkeit zunimmt, die Bankgeschäfte nicht mehr bewältigbar sind. Die Wohnung bleibt ungeputzt und der Weg zum Arzt wird zu weit.

Das sorgt für Streit. Denn die Kriegsenkel:innen machen in dieser Situation eine eigenartige Erfahrung: Die alten Menschen wollen sich partout nicht unterstützen lassen. Um keinen Preis. Eine Heimhilfe, die den Haushalt in Ordnung hält, wird stur abgelehnt, „Essen auf Rädern“ ist nicht erwünscht, die Eltern quälen sich durch den Alltag, wollen die Kontrolle über geschäftliche Angelegenheiten und das Auto behalten und fallen durch herrisches Verhalten auf.

Keine Schwäche zeigen

Was ist da los? Abgesehen davon, dass wohl niemand gerne seine persönliche Souveränität aufgibt, werden viele Senior:innen in Österreich von den psychischen Langzeitfolgen des Zweiten Weltkrieges eingeholt. Die Kriegskindergeneration ist im Sinn des Nationalsozialismus erzogen worden und mit einem Menschenbild groß geworden, das Schwäche nicht toleriert. Sie sind es zudem gewohnt, alleingelassen zu werden, schon als Säuglinge mussten sie mit diesen bedrohlichen Erfahrungen zurechtkommen. Jetzt sind sie Einzelkämpfer:innen, die sich ihrer Bedürftigkeit schämen und ihre Gebrechlichkeit vertuschen, so lange es geht.

Das Phänomen ist weit verbreitet. Eine Langzeitstudie der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung mit 400 Patient:innen kommt zu dem Ergebnis, dass etwa ein Drittel der deutschen Kriegskinder nicht jüdischen Glaubens im Zweiten Weltkrieg nachhaltig traumatisiert wurde. Ein Drittel konnte das Trauma überwinden, ein Drittel blieb von psychischen Folgen der Jahre 1933 bis 1945 verschont. In Österreich dürfte die Lage nicht viel anders sein.

Traumata brechen im Alter auf

Die nachhaltig vom Krieg Geprägten haben oft lebenslang spürbare Schwierigkeiten, sich auf Beziehungen einzulassen, und ein gestörtes Verhältnis zur Selbstfürsorge. Eine Psychotherapie kam für die allermeisten Kriegskinder in den Jahren des Wiederaufbaus, den 50er- und 60er-Jahren, nicht in Frage. Alexander und Margarete Mitscherlich haben in ihrem Buch „Die Unfähigkeit zu trauern“ genau beschrieben, dass damals ganz andere Dinge wichtig waren: Verdrängen, Schweigen, nach vorne Schauen.

Die unbearbeiteten Verwundungen brechen im Alter auf, der Zustand des hilflosen Ausgeliefert-Seins, der Ohnmacht, wird plötzlich und schmerzhaft wiedererlebt. Pfleger:innen machen die Erfahrung, dass sehr alte Frauen plötzlich scheinbar grundlos wild um sich schlagen, wenn sie gewaschen werden sollten. Hier werden Vergewaltigungs-Erlebnisse aus dem Jahr 1945 akut. Oder ein simples Feuerwerk wird mit Krieg assoziiert und sorgt für Panik.

Die Kriegsenkel fühlen sich schuldig

Ein Umzug ins Altersheim ist besonders schwierig, wenn die Erinnerung an zwangsweise Umsiedelung im Zweiten Weltkrieg geweckt werden. Viele Familien waren ausgebombt und mussten irgendwo anders untergebracht werden, viele mussten vor der anrückenden Roten Armee flüchten oder wurden vertrieben. Dem bekannten Gefühl der Entwurzelung wird im Alter mit Abwehr, überschießender Aggression oder kompletter Resignation begegnet.

Dazu kommt, dass Kriegsenkel beispielsweise eine unter dem Borderline-Syndrom leidende Mutter oder einen depressiven Vater nicht als stark und unabhängig, sondern als bedürftig erlebt und als loyale Kinder alles getan haben, das unausgesprochene Leid der Eltern zu lindern. Die Autorin Sabine Bode beschreibt in ihrem Buch „Kriegsenkel“, dass diese Generation, permanent von einem schlechten Gewissen getrieben, besonders große Probleme hat, sich von ihrem Elternhaus zu lösen.

Die Weigerung der alten Eltern, sich helfen zu lassen, wird deshalb von den Kriegsenkel:innen besonders intensiv und schmerzhaft wahrgenommen. Eine Problemlage, der die folgenden Generationen – insbesondere die Angehörigen der Generationen Alpha – zum Glück nicht mehr ausgesetzt sind.