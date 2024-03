In Österreich existiert die Telefonseelsorge (Tel. 142) seit 1966. Betrieben wird sie von der katholischen und der evangelischen Kirche gemeinsam, die sich auch die Kosten teilen.

Das Wiener Kriseninterventionszentrum (Tel. 01/406 95 95, Mo-Fr 10-17 Uhr) besteht seit 1977. Finanziert wird es zu einem großen Teil von der Stadt Wien, ein Teil der Beratungen kann auch über die Gesundheitskasse abgerechnet werden, außerdem bekommt das Kriseninterventionszentrum als Familienberatungsstelle Geld vom Familien- und vom Gesundheitsministerium sowie durch verschiedene Projekte in der Suizidprävention.

Die Gründung von Rat auf Draht erfolgte im Zuge einer TV-Sendung, die am 3. Oktober 1987 erstmals im ORF ausgestrahlt wurde. Sie war als Ombudsstelle für Kinder in Österreich gedacht. Mentorin und Vorbild war die norwegische Kinderombudsfrau Malfried Grude Flekkoy, die von 1981 bis 1989 ein von der norwegischen Regierung bestelltes Institut in Oslo leitete, mit der Aufgabe, die Bestimmungen zum Schutz der Kinder zu überprüfen. 1992 wurde die ORF-Sendung eingestellt, der Telefondienst ist geblieben. Rat auf Draht ist zum Großteil durch Spenden finanziert.