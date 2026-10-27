Kritik und Konzept: Wie ein Däne den SK Rapid verändert

Lange hieß es hierzulande, Trainer müssten Land, Leute und Liga kennen, um fundiert arbeiten zu können, also: Österreicher sein. Bei Rapid sah man das noch enger. Von den letzten sieben Trainern hatten fünf einst auch für den Verein gespielt. Doch diese Tradition gerät nun ins Wanken. Denn ein 37-jähriger Däne steigt gerade zur Antithese auf und sagt dem Wiener Traditionsklub, wo es langgeht. Einer, der nichts und niemanden hier kannte, dazu kaum Deutsch spricht, aber Rapid, das ewige Sorgenkind des heimischen Fußballs, mit Plan, Durchsetzungsvermögen und Kritik nach vorne bringt.

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Mehr nachhaltiges Denken – so lautet das Motto des neuen Rapid-Trainers Johannes Hoff Thorup, der den Posten Anfang 2026 übernahm und die Grün-Weißen so gut in die Saison starten ließ wie seit 39 Jahren nicht mehr. Als etwa im Sommer einige im Klub den 36-jährigen Ex-Rapid-Kicker Stefan Schwab zurückholen wollten, legte der neue Coach Hoff Thorup sein Veto ein. Statt des im Verein gut vernetzten Schwab wurde der 22-jährige Nicolas Bajlicz verpflichtet, der von Rapid eigentlich nach Ried ausgemustert worden war, aber nun, unter dem Dänen, zum Leistungsträger aufstieg.

Nach fast einem Drittel der Meisterschaft liegt Rapid auf Platz 1. Neun Siege in zehn Spielen. 21.000 euphorisierte Fans kamen zuletzt zum 5:1-Sieg gegen Lustenau. Rapid hat die meisten Tore in der Liga erzielt (drei Treffer im Schnitt), spielt packend schönen Fußball und wirkt – anders als in den vergangenen Jahren –, als wäre das erst der Beginn einer Entwicklung. Eine WZ-Recherche gibt Einblick in das ambitionierteste Vorhaben im österreichischen Fußball: ein neues Rapid.

Hoff Thorup: Rapid „nicht gut genug“

Der Däne Hoff Thorup, ein Mann mit ernstem Blick, hat den Wiener:innen ungeschönt etwas erklärt, das im Rapid-Kosmos – dieser Welt aus Vergangenheitskult und Vetternwirtschaft – eigentlich nie gut ankam: Ihr macht die Sache nicht gut, deshalb scheitert ihr ständig! Man könne nicht leugnen, „dass etwas nicht gut genug war, wenn ein Klub dieser Größe so lange keinen Titel gewonnen hat“, betonte Hoff Thorup in einer Folge des Podcasts „1899fm“. „Wenn du immer wieder die gleichen Dinge machst, bekommst du auch die gleichen Ergebnisse – also mussten wir etwas verändern.“

Rapid war zuletzt zweimal Fünfter geworden. Zu wenig für den Rekordmeister, der seit 18 Jahren ohne Titel ist. Man habe nach dem bisher letzten Titelgewinn 2008 „gehofft, dass man dort wieder hinkommt“, erzählte Rapids Wolfgang Frey zuletzt in einer Sky-Doku. Sein Nachsatz: „Aber dann ist der moderne Fußball gekommen.“

Der Klub probierte es unentwegt mit vielen Vereinslegenden. Mit der Beschwörung des Rapid-Geistes. Und wenn das nicht half, mit mehr Geld. 2016 wurde das neue Stadion eröffnet, damit wurden mehr Einnahmen lukriert sowie teure Spieler gekauft. Das Ergebnis: Platz 5. Die aktuellen Vereinsbosse probierten es ähnlich mit erhöhten Einnahmen, dem teuersten Kader der Klubgeschichte. Doch dann wieder nur ein enttäuschender fünfter Platz.

Das Problem: Rapid verfolgte nie ein ganzheitliches Konzept. Mit jedem Trainer wechselte die Spielweise. Von einer Klubphilosophie war zwar oft die Rede, aber sie war nicht zu sehen, auch zuletzt nicht. Mit Robert Klauß spielte Rapid Offensiv-Pressing, unter Peter Stöger defensiven Konterfußball und nun ganz viel Ballbesitz-Tiki-Taka.

Kuddelmuddel und Kurswechsel

Das hatte Folgen. Als Hoff Thorup Anfang des Jahres übernahm, scheiterte er gleich einmal an der SV Ried und flog aus dem Cup. Das Spiel sah nicht gut aus. Und im Verein wurde es schnell unruhig. Die Rapid-Bosse sahen von der Tribüne aus einem behäbigen Team zu, das schnell die Bälle gegen auf Fehler lauernde Gegner verlor. Aus seinen ersten 18 Partien holte Hoff Thorup im Schnitt nur 1,22 Punkte. Rapid war das torungefährlichste Team der Liga. Unter dem Dänen habe „sich nichts gebessert“, unkte Rapids letzter Meistertrainer Peter Pacult.

Trainer Hoff Thorup bei der 5:1 Bundesliga-Begegnung zwischen SK Rapid und SC Austria Lustenau im Oktober im Allianz-Stadion in Wien. © Bild: APA-Images / APA / TOBIAS STEINMAURER

Doch der Däne ließ keine Kritik zu und kritisierte im Gegenzug offen den Verein. Die klare Botschaft: Rapid habe durch die ständigen Kehrtwenden ein Kuddelmuddel angerichtet. „Vereine, die langfristig erfolgreich sind“, erklärte er im Kurier, „lassen beim Trainerwechsel keine Änderungen zu.“ Sprich: Sie halten am Spielstil fest.

Das war nicht das einzige Problem des Klubs, der zur Versorgungsanstalt für Ex-Spieler wurde und es Neuen oft schwer machte. So wurde der Deutsche Robert Klauß im Frühjahr 2025 trotz eines Europacupviertelfinales von Führungsspielern abgesägt. Auch Nachfolger Peter Stöger kritisierte die Freunderlwirtschaft. Im Verein gibt es eine Gruppe, die zusammenhält, aber Reformen bremst. So bekam jeder neue Coach den Ex-Rapid-Kicker Stefan Kulovits als Assistenten zugeteilt. Das Problem: Der wollte selbst Cheftrainer werden und hatte am Ende den Ruf eines Intriganten.

Hoff Thorup ging die Sache anders an und wählte sein Trainerteam selbst aus: einen Dänen und einen Briten, die, so heißt es bei Rapid, „viel Expertise mitbringen“. Schon beim Hearing beeindruckte er die Rapid-Führung mit einem ganzheitlichen Konzept. Beim FC Nordsjælland, mit dem er 2023 Vizemeister wurde, sei er der „beste Mann“ gewesen, erfuhren die Rapid-Bosse. Und von Hoff Thorup selbst hörten sie in Wien, wie sein Ex-Verein einem nachhaltigen Plan folgte – von der konzeptuellen Ausbildung der Spieler über deren Heranführung zu den Profis bis zur konsequenten Einhaltung des Spielstils. Also allesamt Dinge, die bei Rapid kaum funktionierten.

Hoff Thorup übernimmt eine Art Rangnick-Rolle

Dabei ist Sportchef Markus Katzer eigentlich ein ambitionierter Mann, der immer wieder innovative Trainer und hochtalentierte Kicker aufspürte. Katzers Problem ist, dass er Rapid als Ganzes nicht recht entwickeln konnte. Einmal wurde Rapid unter ihm Vierter, zweimal Fünfter. Eigentlich schwebte ihm vor, dass Rapid offensiv, mit Pressing und viel Ballkontrolle, spielt. Doch dann griff er im Sommer 2025 beim Trainerteam gehörig daneben. Die Folge: Rapid spielte auf einmal nicht offensiv, sondern defensiv. Katzer stand in der Kritik und gestand die Fehler ein.

Als gelernter Spielerberater lag sein Fokus auf der Suche nach ausländischen Rohdiamanten, die er günstig erwerben und teuer verkaufen wollte. 2025 spülten zwei Transfers knapp 20 Millionen Euro in die Klubkassa. Aber auch teure Flops waren darunter, etwa Tobias Gulliksen, der vier Millionen kostete und nicht ablieferte. Dazu wurde die eigene Jugend kaum gefördert. Der Hintergrund: Katzer hatte die Profis über, den Nachwuchs aber Geschäftsführer Steffen Hofmann. Doch die beiden können nicht recht miteinander. „Der eine hat sein Ding gemacht, der andere seines“, wird der WZ aus dem innersten Kreis erzählt.

Jetzt spielen wir bis zum Schluss nach vorne. SK-Rapid-Verteidiger Jannes Horn

Der Däne Hoff Thorup erkannte schnell das Problem im Verein: ein fehlendes Gesamtkonzept. Nun hat er eine Art Rangnick-Rolle inne, als Anstoßgeber und Sanierer schwieriger Vereinsstrukturen. Und damit findet er Gehör bis hinauf ins Rapid-Präsidium, das vom Knowhow des Dänen profitieren will und lange Gespräche mit ihm führt. Und das nicht ohne Grund.

WZ-Info: Millionen Verlust

Rapid hat durch die Fehlentscheidungen der letzten Zeit nicht nur ein sportliches, sondern auch ein wirtschaftliches Problem. Dem Klub ist das Geld ausgegangen. Teure Einkäufe floppten, das rasch entlassene Trainerteam um Stöger musste ausbezahlt werden. Und das Präsidium plante verfrüht mit den Einnahmen einer Europacup-K.O.-Phase im Budget, ehe man mit nur einem Punkt aus dem Bewerb flog. Nun liegt der Verlust aus dem vergangenen Geschäftsjahr laut WZ-Infos im mittleren einstelligen Millionenbereich. Und auch das Minus, mit dem man jedes Jahr in die Saison geht, und das durch Transfers und internationale Spiele erst ausgeglichen werden muss, hat sich massiv erhöht. Etwa, weil zuletzt die Europacup-Gruppenphase ganz verpasst wurde.

Es braucht also dringend sportlichen Erfolg. Die Konsequenz: Mit Wolfgang Fiala wurde Anfang Oktober ein weiterer Sportmanager installiert, der – wie von Hoff Thorup eingemahnt – eine ganzheitliche Strategie umsetzen soll und statt Geschäftsführer Hofmann den Nachwuchs überhat.

Hoff Thorup: Änderungen „vorgegeben“

Während Stöger als Trainer viele Baustellen bloß kritisiert hätte, habe Hoff Thorup notwendige Änderungen „auch vorgegeben“, heißt es im Verein. Dabei kommt ihm sein durchsetzungskräftiges Naturell entgegen. In deutlichen Worten erklärt er, was er verändert haben will, etwa das lange lahme Rapid-Spiel. Viele Monitore wurden um den Trainingsbereich aufgebaut, damit die Spieler schnell sehen, was sie gut oder schlecht machen. Dazu führt der Däne viele Gespräche, forciert eine bessere Fitness und mahnt ständig Verbesserungen ein. Seine große Stärke sei, heißt es, „dass er sich im Detail um alles kümmert“. So hatte er im Frühjahr mit Neuzugang Yusuf Demir nach dessen Schuhwurf Richtung Schiedsrichter eine ernste Unterredung. Nun wirkt der wie verwandelt, ist so fit wie nie und wurde zu einem der stärksten Spieler. Der Trainer habe „unsere Denkweise verändert“, erklärt Demir der WZ. „Und die Art und Weise, wie der Klub den Fußball betrachtet.“

Das Beachtliche: Bis auf ein paar kleine Änderungen spielt Hoff Thorup mit dem Kader der Vorsaison. Große Verstärkungen waren aufgrund der wirtschaftlichen Lage nicht drinnen. Dass Rapid sich immer besser entwickelt, kommt da gerade recht. Vor wenigen Monaten wurde noch übervorsichtiger Rumpelfußball gespielt. Nun wird wie am Hallenparkett kombiniert. Offensiv, dominant, torreich. „Früher hätten wir uns nach dem 1:0 etwas zurückgezogen“, erklärte Verteidiger Jannes Horn nach dem 5:1 gegen Lustenau. „Jetzt spielen wir bis zum Schluss nach vorne.“ Letzte Saison hielt Rapid nach 32 Spielen bei mickrigen 36 Toren. Nun sind es 31 Treffer nach 10 Partien. Sportchef Katzer, den im Frühjahr vereinsintern einige schon gern vor die Tür gesetzt hätten, hat einen modernen, ehrgeizigen Trainer nach Wien gelotst. Im ORF wurde vom „besten Ballbesitzfußball, den es in Österreich je gab“ gesprochen.

Rapid arbeitet an neuer Philosophie

Laut WZ-Infos tüftelt der Verein nun an einer fix niedergeschriebenen Vereins- und Spielphilosophie, die sich an Hoff Thorups Ansatz orientiert. Und der zusätzlich verpflichtete Sportmanager Fiala soll dem Präsidium ungeschönt berichten, was im Rapid-Apparat besser aufgestellt gehört. Die Bosse um Ex-ORF-Chef Alexander Wrabetz wollen eine Struktur sehen, die unabhängig von handelnden Personen zum starken Fundament wird. Damit es, wie Hoff Thorup vor wenigen Monaten einmahnte, „Rapid nach mir besser geht als jetzt“.