Bikini oder Badeanzug: Mehr als nur eine Stofffrage

Im Wiener Gänsehäufel riecht der Sommer nach Sonnencreme, Pommesfett, warmem Beton und ein bisschen nach Chlor, obwohl die Donau gleich daneben liegt. Nach aufgeheiztem Plastik, Vanilleeis und Gelsenspray.

Für dich interessant: Wieso ist eine Banane ein Kunstwerk?

Dazu kommt die Geräuschkulisse: Kinder, die im Abstand von drei Minuten ihren Eltern ein „Schau!“ zubrüllen, bevor sie ins Wasser hechten. Menschen, die mit der Ernsthaftigkeit von Grenzbeamten ihre Liegewiesenparzelle verteidigen. Und irgendwo zwischen schattigem Kastanienbaum, Handy am Bauch und der Frage, ob die Wespe jetzt wirklich genau auf dieser Marillenpalatschinke landen will, taucht plötzlich eine Frage in meinem Kopf auf: Bikini oder Badeanzug?

Die große kleine Stofffrage

Das klingt nach einer Entscheidung, die man bereits vor dem Kleiderkasten getroffen haben könnte. Habe ich aber nicht. Zwei Teile oder eins? Mehr ist es ja eigentlich nicht. Ein bisschen Lycra, ein paar Träger, ein Verschluss, der im entscheidenden Moment, nämlich auf der Schwimmbad-Toilette (Igitt), nur mit Yoga-Ausbildung zu öffnen ist. Aber im Bad wird aus dieser kleinen Textilfrage erstaunlich schnell eine Gebrauchsanweisung für den ganzen Tag.

Der Badeanzug sagt: Spring‘ rein! Schwimm‘! Tauch‘ unter! Rutsch‘ mit dem Kind zehnmal dieselbe Rutsche hinunter! Dreh‘ dich im Wasser auf den Rücken und schau in den Himmel, ohne vorher zu überprüfen, ob noch alles dort ist, wo es vor dem Köpfler war. Der Bikini sagt: Leg‘ dich hin! Dreh‘ dich um! Zieh‘ kurz am Träger! Zupf‘ kurz am Höschen! Setz‘ dich so, dass nichts einschneidet! Steh‘ so auf, dass dir nichts rausrutschen kann!

Gebrauchsanweisung aus Lycra

Natürlich stimmt das nicht immer. Es gibt Bikinis, in denen man vom Zehnmeterbrett springen könnte, und Badeanzüge, die ihren Namen nicht verdienen. Ausnahmen der Mode zuliebe gibt es freilich immer. Aber dennoch ist Badebekleidung nie nur Badebekleidung. Sie bringt eine Idee davon mit, was Sommer, oder zumindest dieser Badetag, sein soll: Wasser oder Liegewiese, Bewegung oder Pose, Aktivität oder Erscheinung.

Das Seltsame ist ja: Alle sagen, sie gehen schwimmen. Aber wer einmal einen Nachmittag im Gänsehäufel verbracht hat, weiß, dass Schwimmen oft nur ein kleiner Programmpunkt ist, irgendwo zwischen Handtuchlogistik, Sonnencremeverhandlungen, Pommes holen, Schattennachwandern, Nachrichtenlesen und dem komplizierten sozialen Ballett der Liegewiese. Man beobachtet, ohne zu starren. (Meistens zumindest.) Man wird gesehen, ohne aufzutreten. Man tut entspannt, obwohl der Boden heiß ist, die Badetasche zu schwer und die eigene Sonnenbrille seit einer Stunde unauffindbar.

Schwimmen ist nur ein Programmpunkt

Der Bikini feiert heuer im Juli seinen 80. Geburtstag. Seine Entstehungsgeschichte ist oft erzählt worden: Paris, 1946, Nachkriegszeit, Skandal, Atomzeitalter, Frauenkörper, Freiheit, Kontrolle. Alles richtig, alles wichtig. Nur steht man im Gänsehäufel selten da und denkt: Ah ja, Atomzeitalter! Man steht dort mit nassen, strähnigen Haaren von der Dusche, rutschigen Badeschlapfen und der sehr gegenwärtigen Frage, ob man mit diesem Kleidungsstück eigentlich ins Wasser will oder lieber am Handtuch bleibt.

Du hast schlechte Nachrichten satt? Dann ist unser Newsletter mit seinen Good News etwas für dich. Na gut Der Newsletter mit den guten Nachrichten: Kleine Geschichten über Fortschritte und Erfolg. Jeden Mittwoch

Vielleicht ist das Duell zwischen Bikini und Badeanzug gar keines zwischen sexy und brav, mutig und praktisch, jung und alt. Die einfachste Lösung wäre jene, die schon viele Omis perfektioniert haben: Man nimmt beides mit. Bikini zum Liegen, Badeanzug zum Schwimmen. Ein kleiner Friedensvertrag aus Lycra. Nur wird es dann wieder kompliziert. Dann braucht man nämlich die Fähigkeit, sich auf einem feuchten ein Quadratmeter großem Bad-WC umzuziehen, ohne sich den Ellbogen an der Türschnalle blau zu schlagen, und die Badekleidung in die Lacke am Boden fallen zu lassen. Möglich ist es.

Ich nehme vielleicht trotzdem beide mit. Nicht aus Prinzip, sondern aus österreichischem Sicherheitsdenken: Man weiß ja nie. Vielleicht will der Bikini liegen. Vielleicht will der Badeanzug schwimmen. Vielleicht will ich einfach nur Pommes.