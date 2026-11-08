Dark Romance: Wenn der Stalker zum Traummann wird

Auf BookTok stoße ich auf ein Video, in dem eine junge Frau von ihrem liebsten „Book Boyfriend“ schwärmt. Zum Glück ist er nur ein literarischer Freund, denn im echten Leben würde man ihr vermutlich raten, möglichst schnell das Weite zu suchen: Der Mann, den sie so toll findet, verfolgt Frauen, kontrolliert sie und akzeptiert kein Nein. Ein Fall für die Polizei, könnte man meinen. In der Welt von Dark Romance ist er dagegen der Mann, in den man sich verlieben soll.

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Warum findet man so etwas romantisch? Und warum interessiert mich überhaupt, was diese Frau gern liest?

Schließlich lese ich auch Krimis, am liebsten Thriller, ohne mir einen Mord zu wünschen. Niemand würde einem Horrorfan unterstellen, er sehne sich nach einem Serienkiller im eigenen Wohnzimmer. Aber bei Dark Romance scheint sich die Debatte besonders schnell um die Leserinnen selbst zu drehen. Wollen sie vielleicht sogar so wie die Frauen in den Büchern behandelt werden?

Dass Fantasie nicht gleich Realität ist, sollte klar sein. Trotzdem macht es einen Unterschied, ob ein Roman einen Stalker als Bedrohung zeigt oder ihn zum romantischen Helden erklärt.

Liebe, Likes und Buchverkäufe

Auf BookTok werden solche zwielichtigen Romanhelden jedenfalls begeistert diskutiert und ihre Geschichten weiterempfohlen. Wie viel Geld sich mit Dark Romance tatsächlich verdienen lässt, ist schwer zu beziffern. Dass die Plattform den Buchmarkt ordentlich aufmischt, zeigen aber die Verkaufszahlen. Laut einer Analyse von NielsenIQ BookData und Media Control wurden 2025 in mehreren europäischen Ländern, darunter Österreich, mehr als 50 Millionen Bücher verkauft, die über BookTok Aufmerksamkeit bekommen hatten. Der Umsatz lag bei gut 800 Millionen Euro. Auch hierzulande ist der Einfluss der Plattform spürbar: In den ersten 40 Wochen 2024 stieg der Umsatz mit BookTok-Titeln gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 29,4 Prozent. Wie groß das Geschäft mit den düsteren Liebesgeschichten hierzulande tatsächlich ist, wird nicht gesondert ausgewiesen.

Neu ist die Faszination für gefährliche Männer nicht. Man denke etwa nur an Christian Grey aus „Fifty Shades of Grey“. Dark Romance treibt dieses Muster aber weiter: In „Haunting Adeline“ von H. D. Carlton beispielsweise wird eine junge Schriftstellerin von einem Mann verfolgt, der später zu ihrem Liebhaber wird. Der Stalker und Mörder bleibt dabei bedrohlich. Doch genau diese Gefahr macht ihn auch zum Objekt romantischer Begierde.

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Also warum liest man so etwas freiwillig? Der Medienpsychologe Frank Schwab von der Universität Würzburg erklärt die Faszination gegenüber der Hessenschau unter anderem mit moralisch widersprüchlichen Figuren. Wenn Angst, Aufregung und Erotik zusammenkommen, verstärkt das die Spannung. Das kann ich durchaus nachvollziehen.

Aber warum sind diese Bad Boys nicht nur spannend, sondern auch sexy? Die forensische Psychologin Gilda Giebel sieht darin mehrere Fantasien. Manche Frauen reizt die Vorstellung, die Kontrolle einmal abzugeben, statt ständig selbst Entscheidungen treffen zu müssen. Andere fasziniert die bedingungslose Hingabe des Mannes. Er ist gefährlich, unnahbar und zu allen anderen grausam. Nur bei ihr wird er plötzlich weich. Sie ist die Einzige, die hinter seine harte Fassade blicken darf. Das schmeichelt natürlich auch dem eigenen Ego. Wer möchte nicht für jemanden etwas ganz Besonderes sein? Dazu kommt der Reiz des Abenteuers. Eine kleine Studie der Universität Würzburg mit 47 Frauen zu Bad Boys in Filmen und Serien fand einen Zusammenhang zwischen der Faszination für solche Figuren und der Suche nach aufregenden Erfahrungen. Vielleicht ist also gar nicht die Gewalt selbst das Verlockende, sondern die Vorstellung, dass sich der gefährlichste Mann ausgerechnet für einen selbst verändert.

Fantasie unter Verdacht

Was ich weniger nachvollziehen kann: Warum wird bei Dark-Romance-Leserinnen so schnell gefragt, ob sie sich auch im echten Leben einen solchen Mann wünschen? Liebesromane werden ohnehin gern als Kitsch abgetan, erotische Literatur als Schund. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung verweist die Literaturwissenschaftlerin Anne Deckbar darauf, dass die Abwertung von Literatur, die vor allem Frauen schreiben und lesen, eine lange Tradition hat.

Über Gewalt in Videospielen, Horrorfilmen oder Pornografie wird ja schließlich ebenfalls gestritten. Auch Männer müssen sich für manche Unterhaltungsvorlieben rechtfertigen. Bei Dark Romance fällt mir aber auf, wie schnell die geheimen Fantasien der Leserinnen zum Thema werden. Wer solche Bücher mag, möchte deshalb noch lange keinen gewalttätigen Partner.

Wenn Gewalt zur Liebeserklärung wird

Allerdings gibt es etwas, das mich an diesen Geschichten tatsächlich stört. Im Krimi ist der Stalker meist eine Bedrohung. In Dark Romance kann sein Verhalten zum Ausdruck besonderer Leidenschaft werden: Er verfolgt die Frau nicht, er kann nicht ohne sie leben. Er kontrolliert sie nicht, sondern will sie beschützen.

Eine Geschichte kann Gewalt zeigen, ohne sie zu verherrlichen. Wenn der Stalker am Ende allerdings als idealer Liebhaber dasteht, kommen mir schon einige Zweifel.

Manche Bücher spielen bewusst mit problematischen Machtverhältnissen, andere nutzen sexualisierte Gewalt vor allem, um erotische Spannung zu erzeugen. Trotzdem fällt auf, wie vertraut das Rollenbild dahinter ist: Er ist gefährlich und mächtig, sie eine Frau, die hinter seine harte Fassade blickt und ihn vielleicht sogar verändern kann. Ein erstaunlich traditionelles Liebesideal in Zeiten, in denen wir viel über Gleichberechtigung und gesunde Beziehungen sprechen.

Tabubrüche wecken die Neugier

Auf BookTok kann gerade das Verstörende zum Verkaufsargument werden. Sogenannte Triggerwarnungen sollen eigentlich vor belastenden Inhalten schützen. Lange Listen von Gewaltdarstellungen und Tabubrüchen können aber auch neugierig machen. Je drastischer, desto interessanter.

Besonders heikel wird das, wenn solche Bücher ein sehr junges Publikum erreichen. Zwischen einer erwachsenen Frau, die bewusst eine düstere erotische Geschichte lesen möchte, und einer Dreizehnjährigen, die auf ein vermeintlich romantisches Buch stößt, besteht schließlich ein Unterschied. Gerade bei Jüngeren lohnt es sich, darüber zu sprechen, weshalb Kontrolle und Besitzdenken in einer Beziehung keine Liebesbeweise sind.

Der perfekte Book Boyfriend

Ich werde wohl nie ganz verstehen, warum ein Stalker für manche Frauen der perfekte Book Boyfriend ist. Muss ich aber auch nicht. Schließlich will ich selbst nicht erklären, warum ich abends freiwillig Geschichten über Mord und Totschlag lese. Was ich allerdings sehr wohl diskutieren möchte, ist, warum Gewalt in manchen Liebesromanen als Ausdruck besonderer Leidenschaft durchgeht. Die Fantasien ihrer Leserinnen gehen mich nichts an. Die Geschichten, die daraus gemacht werden, darf ich trotzdem kritisieren.