Der Streit ums Geld für österreichische Filme

Amerikanische Serie, britischer Krimi, österreichischer Film, koreanisches Drama – alles liegt friedlich nebeneinander im digitalen Regal. Man scrollt, klickt, schaut. Wer Drehbuch, Kamera, Ton, Musik, Kostüm, Schnitt und Vermarktung bezahlt hat, ist an einem gemütlichen Streamingabend ungefähr so interessant wie die Frage, wer den Internet-Router gebaut hat.

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Vor zehn Monaten habe ich an dieser Stelle schon darüber geschrieben, was passiert, wenn weniger Geld in österreichische Filmproduktionen fließt. Damals stockte die Förderpipeline, die Branche warnte vor weniger Drehs und weniger heimischen Filmen. Eine mögliche Lösung: „Streamer, bitte zur Kassa!“

Zehn Monate später ist aus dem Ausrufezeichen ein Fragezeichen geworden, denn die Streamingabgabe ist noch immer nicht beschlossen. Schon im Juni hielt das Kulturministerium im Budget fest, dass ein „fairer Beitrag internationaler Streaming-Dienste“ zur Finanzierung des österreichischen Musik- und Filmstandorts ein Schwerpunkt der kommenden Jahre sein soll. Über die Modalitäten war man sich aber noch nicht einig.

Inzwischen wartet aber die Filmbranche nicht mehr still darauf.

Fair streamen, bitte

Ende August haben mehr als 100 Filmschaffende die Kampagne #FairStreamtBesser gestartet. Bekannte Schauspieler:innen und Regisseur:innen wie Verena Altenberger, Manuel Rubey, Simon Schwarz, Valerie Huber oder Pia Hierzegger setzen sich in Videos und Sujets auf Social Media dafür ein, dass sich internationale Streamingplattformen stärker an der Finanzierung des österreichischen Films beteiligen. Die Forderung: Wer in Österreich Umsatz macht und vom Filmstandort, seinen Talenten und seinem Know-how profitiert, der soll auch etwas zurückgeben.

Klingt doch einfach, oder? Wir überweisen Monat für Monat Geld für Streamingabos ins Ausland, ein Teil davon kommt wieder zurück und österreichischen Filmen zugute und alle sind glücklich.

Natürlich ist es komplizierter. Schon deshalb, weil „Streamingabgabe“ inzwischen als Sammelbegriff für Dinge verwendet wird, die nicht dasselbe bedeuten. Die Initiative #FairStreamtBesser fordert daher eine Kombination aus einer Abgabe und Investitionen in heimische Produktionen.

Zwei Wege zur Kassa

Die sogenannte Investment Obligation, also eine Investitionsverpflichtung, bedeutet vereinfacht: Die Streaminganbieter werden verpflichtet, selbst Geld in österreichische Film- und Serienproduktionen investieren. Bei einer Levy, einer Abgabe, fließt hingegen Geld ins Fördersystem der einzelnen Länder. Das eine soll Produktionen direkt unterstützen, das andere Geld für jene Strukturen bringen, aus denen Produktionen überhaupt erst entstehen können.

Claudia Wohlgenannt, Filmproduzentin, Obfrau der Film- und Musikwirtschaft in Wien und Initiatorin von #FairStreamtBesser, will beides. Als ich mit ihr telefoniere, erklärt sie das so: „Man kann nicht sagen, hier ist die Kultur und da ist der Kommerz und dort ist die Kunst. Das hängt alles eng zusammen.“

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Und weiter: „Die Leute werden hier im Land ausgebildet“, sagt Wohlgenannt. Globale Anbieter greifen auf Talente und Know-how zurück, die sich aus dem heimischen Produktionssystem heraus entwickelt haben. Deshalb sollten sie auch zu dessen Erhalt beitragen. „Uns fehlt einfach Geld.“

Die geplante Streaming-Abgabe ist aber mit Vorsicht zu genießen, denn je nachdem, wie sie ausgestaltet wird, könnten nicht nur internationale Konzerne betroffen sein, sondern auch österreichische Fernsehsender und deren Onlineangebote. Genau davor warnen heimische Privatsender. Kunst-, Sport- und Medienminister Andreas Babler hatte deshalb bereits umfassende Ausnahme- und Anrechnungsregelungen für lokale Medien in Aussicht gestellt.

Alle wollen investieren – nur wie?

Und auch innerhalb der Bundesregierung ist noch nicht alles geklärt. Die Neos haben sich gegen eine reine Abgabe ausgesprochen: Kultursprecherin Gertraud Auinger-Oberzaucher verlangt ein Modell, das mit einer Investitionsverpflichtung verbunden ist; österreichische Medien sollen aus ihrer Sicht nicht zusätzlich belastet werden. Das ÖVP-geführte Wirtschaftsministerium setzt inzwischen ebenfalls ausdrücklich auf eine Investment Obligation. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer nennt dafür zwei Bedingungen: Das Modell müsse zusätzliche Produktionen, Wertschöpfung und Arbeitsplätze nach Österreich bringen und dürfe Österreich gegenüber anderen europäischen Filmstandorten nicht benachteiligen.

Und Andreas Babler? Sein Büro antwortet schriftlich auf meine Anfrage: „Wir befinden uns in konstruktiven Verhandlungen mit den Koalitionspartnern. Wichtig ist, dass beide Filmfördertöpfe – ÖFI+ und FISAplus – von einem Beitrag der internationalen Streamingkonzerne profitieren.“ Nach einem Zeitrahmen für die Einführung hatte ich ebenfalls gefragt, den das Büro aber nicht nennt. Der Herbst, für den mit der Kampagne #FairStreamtBesser eine Entscheidung gefordert wurde, ist jedenfalls bereits da.

Hinter jedem Klick steckt Arbeit

Das Interessante an der ganzen Debatte ist inzwischen gar nicht mehr die Frage, ob ein paar Prozent mehr oder weniger in irgendeinem Fördertöpfchen landen, sondern warum wir überhaupt darüber diskutieren müssen. Wir schauen so viel Bewegtbild, dass ein Abend ohne Auswahl inzwischen fast einem Schreckgespenst gleichkommt. Streaming hat unseren Kulturkonsum revolutioniert. Das ist großartig. Aber dieses Überangebot erzeugt leicht den Eindruck, Geschichten seien einfach da, nur einen Klick entfernt.

Sind sie aber nicht. Niemand denkt beim Scrollen darüber nach, wie viele Menschen an einem Film gearbeitet haben. Niemand denkt darüber nach, wer die Drehbücher geschrieben, die Rollen gespielt oder die Produktionen finanziert hat. Der ständige Nachschub an Geschichten erscheint uns selbstverständlich. Noch nie hatten wir so viel Auswahl, und gleichzeitig war es noch nie so leicht, zu vergessen, dass jedes einzelne dieser Angebote irgendwann mit einer (politischen) Entscheidung, einer Förderung, einem Auftrag oder einem Risiko begonnen hat.

Mein Streamingdienst weiß, welchen Film ich als nächstes sehen möchte. Wer dafür sorgen soll, dass darunter auch in Zukunft einer aus Österreich sein kann, weiß die Politik offenbar noch nicht so genau.