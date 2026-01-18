Diddl ist wieder da!

Ich hab’ neulich in einem meiner alten Tagebücher geblättert. Für meinen heutigen Geschmack: quietschpink, ein bisschen zu glänzend, vorn drauf die Diddl-Maus – mein persönlicher Garant dafür, dass hier drin nur wirklich Wichtiges steht. Ich hätte das Tagebuch noch ewig ignoriert, wenn nicht eine Kollegin im Büro diesen Satz fallen gelassen hätte: Die Diddl-Maus ist zurück.

Gut, dass ich mein Diddl-Tagebuch aufgehoben habe …

Sind wir wieder 13?

Doch warum kommt Diddl nach so vielen Jahren zurück? Sicherlich nicht, weil wir alle kollektiv beschlossen haben, wieder 13 zu sein. Vielleicht, weil uns in diesen digital geprägten Zeiten der Knuddel-Faktor fehlt? Das Kuschelige, Niedliche? Das Beständige? Kommt Diddl zurück, weil gerade alles online sowie offline schnell gereizt ist? Und weil es plötzlich wohltuend ist, wenn etwas einfach nur „cute“ sein will? Diddl will keine Hektik, keine Grundsatzdebatten, keine Extreme: Die Maus will einfach nur lieb sein.

Nostalgie als Geschäftsmodell? Klar. Aber ich glaube, wenn man Diddl nur als „Marketing mit Glitzer aus der guten alten Zeit“ abstempelt, verpasst man, warum das Comeback punktgenau sitzt.

Die Rückkehr mit Ansage

Denn die Maus in Latzhose und mit den großen Füßen feiert eine Rückkehr mit Ansage. In Frankreich und in der französischsprachigen Region Belgiens liegen seit Anfang Oktober 2025 wieder Diddl-Produkte in den Regalen: eine neue Kollektion, 64 Artikel, verkauft in rund 1.800 Geschäften. Und man glaubt es kaum: Manche stehen umsonst Schlange, denn vieles war schnell ausverkauft und es gibt doch tatsächlich Lieferverzögerungen.

Das ist aber eben nicht nur ein Ü30-Kellerfund-Phänomen. Wenn Diddl in aktuellen Popsongs als Referenz auftaucht – etwa bei Filow und Ikkimel –, dann heißt das: Die Maus ist nicht nur Erinnerung, sondern wieder Gegenwartscode.

Schreibwaren mit Kultstatus: Diddl-Blöcke, Kalender und Co. – Glitzer, Herzchen und Duftpapier inklusive. © Bildquelle: Thomas Goletz, Diddl Studios

Wenn du jetzt denkst: Eh klar, die ehemaligen Diddl-Kinder sind heute Menschen mit Gehalt, die sich aus Retro-Reminiszenz wieder eine Diddl-Maus sichern wollen, dann stimmt das schon. Aber das allein erklärt nicht, warum Diddl nicht nur „zurück“ ist, sondern sofort wieder so funktioniert wie früher: als kleines System, nicht als einzelnes Produkt.

Schulhof als Börse

Diddl war nie bloß Papier. Diddl war eine Art Infrastruktur. Die Schulpausen waren die Börse. Blätter wurden getauscht, selten verschenkt. Man wusste, wer fair tauscht und wer mit einem Grinser ein leicht zerknittertes Blatt als „eigentlich eh voll wertvoll“ bezeichnet. Und irgendwo zwischen Klarsichtfolie und Ordner-Perfektion lag die eigentliche Magie: Diese Dinge waren nicht nur süß, sie waren sozial. Man hat Zettel geschrieben, gefaltet, weitergegeben. Freundlichkeit und Begeisterung hatten eine Form, die man anfassen konnte.

Heute sind wir natürlich auch dauernd lieb: Wir schicken Herzen, wir reagieren mit „❤“. Aber es ist ein anderes Tempo, eine vertraute Flüchtigkeit. Ein Chatfenster ist schnell, ein Block ist langsam. Ein Block bleibt liegen. Ein Block hat Gewicht. Einen Block kann man zumachen und er bleibt trotzdem da. Ein Block riecht. Und dann ist da dieses Wort, das man leicht als Deko abtut: cute. Dabei meint es oft nur: kurz durchatmen, runterkommen, lächeln. Nicht diskutieren, nicht abwehren, nicht cool sein müssen. Einfach: Das ist nett. Das mag ich. Diddl ist genau das: Glitzer, Duftpapier, diese überernsten Abreißecken, als wäre jedes Blatt ein offizielles Dokument der Zuneigung.

Diddl im Chatfenster

Natürlich wird die Rückkehr nicht ausschließlich im Papierwarenregal stattfinden. Diddl wäre nicht Diddl 2026, wenn die Maus nicht auch dort auftauchen würde, wo wir mittlerweile wohnen: im Chat. Auf der offiziellen Seite wird ein WhatsApp-Channel beworben, samt digitalen Goodies wie Stickern und Wallpapers.

Und weil wir in Österreich bei solchen Dingen immer gleich die zweite Frage stellen („Ja eh, aber krieg ma’s bei uns?“): Laut offizieller Ankündigung soll Diddl „Mitte 2026“ auch nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz zurückkehren.

Bis dahin bleibt uns das, was wir ohnehin können: Gerüchteküche, Onlineshops, und diese seltsame Erwachsenenhandlung, bei der man sagt, „ich brauch das nicht“, und zehn Minuten später trotzdem nachschaut, ob’s schon lieferbar ist.

Ich sitze also da mit meinem quietschpinken Tagebuch und denke mir: Vielleicht ist das gar kein Rückflug in die Neunziger. Vielleicht ist es nur ein kurzer Moment, in dem man nicht so gereizt, so gehetzt sein muss. Diddl ist lieb. Und vielleicht ist genau das das Klügste, Beste, Schönste, was man heute sein kann.