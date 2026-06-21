Die Krux mit dem Erfolg

Anfang Juni hat der Kulturausschuss der Stadt Wien neue Förderrichtlinien beschlossen, die Mehrjahresförderungen im Kulturbereich deutlich einschränken. Im Regelfall sollen Förderverträge künftig nur mehr für ein Jahr abgeschlossen werden, mehrjährige Zusagen gibt es nur noch in „absoluten und besonders begründeten Ausnahmefällen“. Kurz vor dem Gemeinderatsbeschluss diese Woche wurden diese Ausnahmen noch präzisiert: In der darstellenden Kunst bleiben bestimmte mehrjährige Förderungen bestehen, sofern sie von der Fachjury vorgeschlagen wurden. Fix wird das aber erst im Herbst mit dem Beschluss des Gemeinderats.

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Gleichzeitig wird auch auf Bundesebene bei Förderungen gespart, während die großen Kulturinstitutionen vergleichsweise stabil bleiben. (siehe unten bei Daten und Fakten.)

Was heißt das jetzt für Kleinbühnen, Sonderprojekte, „Anfänger:innen“? Haben sie überhaupt noch eine Zukunft und die Zeit, um sich zu verwirklichen und den großen Durchbruch zu erreichen?

Mira und die gekaufte Zeit

Stellen wir uns eine Künstlerin vor: Mira ist Anfang 30, arbeitet in Wien, schreibt Theaterstücke, kooperiert mit Festivals, hat Kontakte ins Ausland und beschäftigt projektweise Techniker:innen und andere Kunstschaffende. Mira ist also weit mehr als nur Künstlerin; sie ist auch Organisatorin, Netzwerkerin, Planerin, Sekretärin, Social-Media-Content-Creatorin. Nicht unbedingt das, was du dir romantisch als kreative Schreiberin vorstellst? Tja, die Realität sieht anders aus …

Mira hat sich natürlich auch um Förderungen gekümmert. Die braucht sie nicht, um reich zu werden. Sie braucht sie, um vor allem Zeit zu kaufen. Zeit, um ein Projekt über einen längeren Zeitraum zu entwickeln. Zeit, um internationale Kooperationen aufzubauen. Zeit, um Menschen auch nach Ende einer Produktion halten zu können. Vor allem aber braucht sie etwas, das in fast jedem anderen Bereich als Selbstverständlichkeit gilt: Planungssicherheit.

Genau die wird jetzt noch mehr als je zuvor zur Ausnahme. Und hier beginnt mein Ärger.

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Wir verlangen von Künstler:innen, dass sie wie Unternehmer:innen arbeiten. Sie sollen professionell sein, Projekte managen, Förderungen lukrieren, internationale Sichtbarkeit generieren, Kooperationen aufbauen und Publikum erreichen. Kurz gesagt: Sie sollen Strukturen schaffen. Doch dafür braucht es Geld, das jetzt immer weniger wird.

Der Holzinger-Faktor

Auch die inzwischen international gehypte Florentina Holzinger war nicht immer die Florentina Holzinger. Heute ist sie eine der weltweit erfolgreichsten österreichischen Performerin, Choreografin und Regisseurin ihrer Generation. 2019 sagte sie mir in einem Interview: „Zuerst musste ich international eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen, bevor ich in Österreich überhaupt wahrgenommen wurde.“

Ich denke oft an diesen Satz. Weil er ein Muster beschreibt, das in Österreich erstaunlich hartnäckig ist. Wir lieben Erfolg (eh klar, wer nicht?). Und weil wir stolz auf die erfolgreiche Person sind, unterstützen wir sie. Besonders, wenn die Person bereits im Ausland erfolgreich ist. Das Risiko, dass der oder die Kunst- und Kulturschaffende zu Beginn der Karriere versagen könnte? Das haben wir den anderen überlassen, ausländischen Institutionen oder Fördergebern. Und nicht zu selten trägt es schlicht die Künstlerin, der Künstler selbst.

Mich lässt die Formulierung von den „absoluten und besonders begründeten Ausnahmefällen“ trotzdem nicht los. Nicht, weil es inzwischen eine Regelung für die Ausnahmen gibt. Sondern, weil dahinter die größere Frage steht: Wer bekommt künftig überhaupt noch die Zeit (=Geld), sich zu entwickeln? Sind es vor allem jene, die bereits einen Namen haben? Jene, die international schon wahrgenommen werden? Oder auch jene, die gerade an etwas arbeiten, das heute noch niemand einordnen kann und das wir vielleicht erst in zehn Jahren als Erfolgsgeschichte erzählen werden?

Das Problem an Kunst ist, dass man ihren Wert selten im Voraus berechnen kann. Als Florentina Holzinger ihre ersten Arbeiten zeigte, war sie noch keine internationale Ausnahmeerscheinung. Sie war eine junge Künstlerin mit einer Idee. Genau diese Phase ist die heikle: Dort entsteht oft das Interessanteste, aber dort ist der Erfolg noch nicht sichtbar.

Die Zukunft soll schon bewiesen sein

Vielleicht ist das der eigentliche Kulturschock dieser Debatte. Nicht die Kürzung selbst. Nicht einmal das Sparen. Sondern die Vorstellung, dass Zukunft nur noch dort abgesichert wird, wo sie bereits bewiesen hat, dass sie erfolgreich ist.

Die großen Häuser brauchen Planungssicherheit. Das stimmt. Die Terminkalender großer Regisseur:innen, Sänger:innen, Schauspieler:innen sind auf Jahre ausgebucht, da kann man nicht kurzfristig mal anrufen und fragen, ob sie nächsten Monat Zeit für ein Engagement hätten. Ausstellungen müssen langfristig geplant werden, Leihgaben angefragt, Versicherungen abgeschlossen werden. Niemand möchte geschlossene Bühnen oder Museen mit eingeschränkten Öffnungszeiten. Aber die nächste Generation kultureller Institutionen entsteht nicht in den Direktionen etablierter Häuser. Sie entsteht dort, wo Menschen noch nicht wissen, ob ihre Idee funktioniert. Wo ausprobiert, verworfen, verbessert und neu begonnen wird. Dort, wo Erfolg noch nicht sichtbar ist.

Vielleicht würde Mira in fünf Jahren Preise gewinnen. Vielleicht wird sie scheitern. Vielleicht wird sie etwas machen, das nur hundert Menschen sehen und das nie in einem Jahresrückblick auftaucht. Das Problem ist: Wird sie jetzt nicht finanziell unterstützt, werden wir es nie erfahren.