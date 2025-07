Frauen treiben sich Fleischerhaken durch die Haut, zapfen sich Blut ab oder lassen sich tätowieren. Einer wird ein Stück Haut aus dem Körper geschnitten, es wird gebraten und gegessen. Nackte Performerinnen werden an ihren Haaren in die Luft gezogen. Geschlechtsteile werden nicht nur explizit gezeigt, sondern richtiggehend inspiziert.

Kein Fiebertraum, sondern Bühnenrealität, inszeniert von der Wienerin Florentina Holzinger.

Ihre Performances lassen niemanden kalt, die Reaktionen reichen von Abscheu und Ekel über peinliche Betroffenheit bis zu absoluter Begeisterung. Es ist Kunst, die verstört, die fasziniert, bei der die Grenzen verwischen. Dass sich dabei immer wieder so manche:r Zuschauer:in rasch aus dem Saal begibt, um den Mageninhalt gerade noch rechtzeitig im Klo zu entsorgen, soll nicht verschwiegen werden.

Eine Szene aus dem international gefeierten Stück „Tanz“ von Florentina Holzinger. © Bildquelle: Georg Wendt / dpa / picturedesk.com

Aber immerhin gibt es Triggerwarnungen: Hinweise auf explizite sexuelle Handlungen, Darstellungen sexualisierter Gewalt, echtes Blut, Kunstblut, Piercing-Vorgänge und Verwundungen, Stroboskopeffekte und extreme Lautstärke. Altersfreigaben ab 16 oder 18 Jahren sind bei Holzingers Aufführungen Standard.

Ist es pure Lust an der Provokation, die Holzinger antreibt? Sieht sie eine Notwendigkeit, gesellschaftliche Brennpunktthemen auf diese Art aufzuzeigen?

In einem Interview mit dem Standard vom März 2023 sagte sie: „Es stört mich nicht, Leute mit etwas Unangenehmem zu provozieren.“ Und weiter: „Die Bühne ist für mich ein Labor für gesellschaftliche Utopien. Wir machen das, worauf wir gerade Lust haben.“

Also reibt sie hemmungs- und kompromisslos den Zuschauer:innen ihre Sicht auf Weiblichkeit, Körper und Machtstrukturen unter die Nase – und hat Erfolg. Wer ein Ticket für eine ihrer Performances ergattern will, muss sehr früh dran sein, denn sie sind immer schnell verkauft; vom Fachmagazin Monopol wurde sie zur „Künstlerin des Jahres 2024“ gekürt; und 2026 wird sie Österreich bei der Kunstbiennale in Venedig vertreten. Man darf gespannt sein, was da noch kommt.

Was aber treibt das Publikum an, sich diesen Provokationen auszusetzen? Ist es die Lust am Voyeurismus? Oder die Erleichterung, dass etwas, das sonst im Porno-Kino oder in dunklen Sado-Maso-Klubs versteckt wird, durch die Kunst endlich gesellschaftsfähig wird? Die Freude zu sehen, wie leicht sich andere provozieren lassen, während man selbst als abgeklärte:r Kunst- und Kultur-Kenner:in dem Geschehen auf der Bühne mit einem Lächeln und dem gelegentlichen wissenden Nicken folgt?

Es lohnt sich

Die Abgründe der menschlichen Seele sind tief und die Felder der Kreativität weit – bei Florentina Holzinger wird beides ausgelotet. Nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Innersten derer, die zusehen. So weit, wie man es erträgt.

Gerade deshalb lohnt sich der Blick: Weil Holzinger Kunst macht, die nicht gefallen will – sondern sichtbar macht, worüber wir sonst lieber schweigen.