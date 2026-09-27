„Noch nie gesehen.“ „So nah wie nie.“ „Verbotene Welt.“ „Erste Aufnahmen.“ Das muss man doch anklicken, oder? Schließlich sind Menschen eine neugierige Spezies, und zu Sensationen können sie auch nicht nein sagen. Und wenn wir sie nicht selbst generieren können, dann wollen wir wenigstens an den Entdeckungen der anderen teilhaben.

Aber was bedeutet das für die noch unberührte Landschaft, das bisher unentdeckte Tier oder die unfreiwillig und ungewollt zu Fotoobjekten degradierten Menschen?

Eine Recherche des britischen „Guardian“ hat Anfang September mehrere Influencer.innen, Abenteurer.innen und Filmemacher:innen und ihren Content unter die Lupe genommen. Sie haben alle isoliert lebende indigene Gruppen aufgespürt, gefilmt oder Begegnungen mit ihnen als exklusiven Content vermarktet. Indigene Organisationen sprechen von „colonialism for clicks“: Kolonialismus für Klicks.

Ein Cola für die „Entdeckung“

Da wäre zum Beispiel Mykhailo Polyakov. Der US-Amerikaner landete im März 2025 auf North Sentinel Island, einer streng geschützten Insel im Indischen Ozean, die zur Inselgruppe der Andamanen gehört und von Indien verwaltet wird. Die Sentinelesen leben dort isoliert und wollen nicht mit Außenstehenden in Verbindung treten. Polyakov fuhr trotzdem hin. Mit Kamera und einer Dose Diet Coke.

Das Cola war das „Gastgeschenk“ für Menschen, die keinen Besuch wollen. Es sollte ein billiger Tausch für sein Eindringen in die Privatsphäre eines Volkes sein, eine geschmacklose Umgehung eines Verbots und persönlicher Grenzen. Zwei Tage nach seiner Landung wurde Polyakov von den indischen Behörden festgenommen, bekannte sich später schuldig und wurde zu 25 Tagen Haft sowie einer Geldstrafe von 15.000 Rupien (ca. 140 Euro) verurteilt. Denn die Insel ist für Fremde Sperrgebiet.

Was Polyakov daran reizte? Bilder zu bekommen, die sonst niemand hat. Und genau da wird aus einer menschengefährdenden Abenteuergeschichte eine Mediengeschichte. Denn dieses „Ich war zuerst da“ kennen wir schon lange: Früher stand es im Expeditionsbericht, später in der Fernsehdokumentation. Heute steht es im Thumbnail.

Die gute alte Sensation

Es wäre aber zu einfach, jetzt auf ein paar besonders übergriffige Influencer:innen zu zeigen und sie als Einzelfälle und somit als isolierte Sündenböcke hinzustellen: Seht her, was YouTube und Social Media schon wieder angerichtet haben!

Doch seit jeher erzählen Zeitungen, Magazine und Fernsehsender, also sogenannte klassische Medien, von „verlorenen Stämmen“, „unberührten Völkern“, Menschen „aus der Steinzeit“ und Begegnungen „so nah wie nie zuvor“. Sie berichteten und berichten über Expeditionen, Missionen und Missionierungen, Abenteuer und Abenteurer:innen. Die Betroffenen jedoch, die Leidtragenden, kamen und kommen höchstens in zwei Sätzen vor. Der Kolonialismus ist tot, es lebe der Neokolonialismus.

Du hast schlechte Nachrichten satt? Dann ist unser Newsletter mit seinen Good News etwas für dich. Na gut Der Newsletter mit den guten Nachrichten: Kleine Geschichten über Fortschritte und Erfolg. Jeden Mittwoch

Wir wollen Sensationen, Neues, bisher Unentdecktes, es befriedigt unseren Entdeckerdrang und unsere Sensationslust. Dank moderner Technik und Kommunikation sind beide leichter denn je zu „füttern“, und Social Media hat die Mittel dazu perfektioniert.

Aufmerksamkeit bringt Follower:innen, Follower:innen bringen Geld. Und weil online fast alles schon einmal fotografiert wurde, muss das Außergewöhnliche immer außergewöhnlicher werden. Vom einsamen Strand geht es zur verbotenen Insel. Vom unbekannten Ort zum unbekannten Menschen. Und aus Entdeckung wird Content.

Kamerafallen und ein Gericht

Dass daraus mehr werden kann als geschmacklose Abenteuerromantik, zeigt ein Fall aus Paraguay. Vertreter:innen der Ayoreo-Totobiegosode, eine Gruppe des indigenen Volkes der Ayoreo im paraguayischen Chaco, werfen dem US-amerikanischen Filmemacher Nathan Seastrand vor, nach isoliert lebenden Angehörigen ihrer Gemeinschaft per Kamerafallen „gesucht“ zu haben. Im August ordnete ein Richter Schutzmaßnahmen an. Nicht genehmigte Kamerafallen und andere Geräte sollen aus dem Gebiet entfernt werden.

Denn diese (unerwünschte) Kontaktaufnahme ist hier nicht bloß lästig. Sie kann lebensgefährlich sein. Eingeschleppte Krankheiten, aber auch die Geschichte von Vertreibung, Gewalt und Landraub stehen im Hintergrund solcher Begegnungen.

„Unentdeckt“ sind diese Menschen übrigens nicht. „Verloren“ auch nicht. Viele wissen genau, dass außerhalb ihrer Gebiete andere Menschen leben. Manche Gemeinschaften haben sich gerade nach Erfahrungen mit dieser Außenwelt zurückgezogen.

Neokolonialismus im Feed

Genau deshalb trifft „Kolonialismus für Likes“ einen wunden Punkt. Freilich ist nicht jede:r Reise-YouTuber:in automatisch ein:e Kolonialist:in. Aber der koloniale Gedanke steckt in der Vorstellung, dass einem die Welt zur Entdeckung zur Verfügung steht. Dass die selbstgewählte Abgeschiedenheit anderer Menschen ein Rätsel ist, das wir lösen dürfen und müssen. Dass ihr Nein weniger zählt als unsere Neugier. Dabei stehen immer die Entdecker:innen selbst im Mittelpunkt dieser Geschichten: Hinter ihnen der Wald, vor ihnen die Kamera und irgendwo dazwischen Menschen, die den Content außergewöhnlicher machen sollen.

Früher suchte man den weißen Fleck auf der Landkarte. Heute sucht man die Aufnahme, die noch niemand hat. Wir haben uns so sehr daran gewöhnt, Sichtbarkeit für etwas Gutes zu halten, dass wir den Wunsch nach Unsichtbarkeit nicht akzeptieren. Doch Selbstbestimmung bedeutet auch selbst entscheiden zu können, ob man gesehen werden möchte. Nicht gefilmt, nicht besucht, nicht „entdeckt“. Und dieser weiße Fleck geht uns dann einfach nichts an.