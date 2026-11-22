Mein Bruder war der erste Mensch, der mir das Herz gebrochen hat. Er eröffnete mir eines Tages, nachdem er sich die hundertste Wiederholung von „Last Christmas“ von Wham! hatte anhören müssen, dass George Michael schwul sei und ich mir deshalb keine Hoffnungen machen sollte.

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Meine Welt brach zusammen. Schließlich war ich doch fest entschlossen, George Michael eines Tages zu heiraten! Dass die Wahrscheinlichkeit, dem britischen Popstar überhaupt jemals persönlich zu begegnen, ungefähr so groß war wie die Chance auf einen Sechser im Lotto, hatte ich bis dahin einfach ignoriert. Aber dass er sich grundsätzlich nicht für Mädchen interessierte? Eine Katastrophe. Ich war zu Tode betrübt. Zumindest kurz. Dann hörte ich wieder Wham! und liebte George Michael einfach weiter.

Balletttraining mit Wham!

Mein Zimmer war damals ein George-Michael-Schrein. An den Wänden hingen Poster, Bravo-Seiten und Schallplatten lagen fein geordnet auf einer Kommode. Im Kunstunterricht zeichnete ich vorzugsweise sein Gesicht, und wenn ich zu Hause Ballett trainierte, dann nicht zu Tschaikowski, sondern zu Wham!. Und besonders zu diesem einen Song. In voller Lautstärke. Natürlich war ich auch beim Konzert in Wien im Mai 1988. Tage davor konnte ich kaum schlafen, danach erst recht nicht. George Michael war für mich der schönste Mann der Welt und ich hatte ihn tatsächlich live gesehen!

Mehr als 40 Jahre später genügen ein paar Synthesizer-Töne, und ich bin wieder in meinem Kinderzimmer. Denn spätestens im November ist der Song meines Lebens wieder da und landet heuer gleich auf Platz 8 der österreichischen Single-Charts und Platz 54 in Großbritannien.

Warum dieses Lied nicht totzukriegen ist

Manche bekommen bei den ersten Takten vermutlich Ausschlag. Ich bekomme gute Laune. Seit 1984 begleitet uns das Lied durch die Adventzeit, mittlerweile nervt es ganze Generationen. Wham! ist längst Geschichte, George Michael seit 2016 tot, aber „Last Christmas“ ist einfach unsterblich. Dabei werden jedes Jahr neue Weihnachtslieder herausgebracht. Warum schaffen es ausgerechnet die alten Hits immer wieder in unsere Playlists?

Emanuel Lobaza, Fachbereichsleiter Audio Engineering am SAE Institute Wien, bietet im WZ-Gespräch eine Erklärung: „Ein neuer Weihnachtssong konkurriert nicht nur mit anderen aktuellen Veröffentlichungen, sondern mit Liedern, die viele Menschen bereits ihr ganzes Leben begleiten.“ Gerade zu Weihnachten greifen wir gern auf vertraute Musik zurück, die uns an unsere Kindheit oder gemeinsame Erlebnisse mit Familie und Freund:innen erinnert. Neue Songs müssen sich diesen Platz in unseren Erinnerungen erst erarbeiten.

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Bei mir ist diese Erinnerung George Michael. Bei anderen vielleicht der erste Kuss auf einer Weihnachtsfeier oder der Weihnachtsbaum im Wohnzimmer der Eltern. Bei den ersten Takten des Songs brauche ich jedenfalls keine alten Fotos. Die Poster an meinen Wänden, meine damaligen Heiratspläne, alles ist sofort wieder da. Auch mein Bruder mit seiner Enthüllung.

Dass andere bei dem Lied die Flucht ergreifen, kann ich trotzdem verstehen. Wer „Last Christmas“ täglich innerhalb von acht Stunden zehnmal unfreiwillig ertragen muss, entwickelt vermutlich ein anderes Verhältnis dazu.

Liebeskummer mit Glöckchen

Aber Erinnerungen allein machen noch keinen Weihnachtshit. Auch musikalisch hat George Michael offenbar einiges richtig gemacht. Lobaza verweist auf den besonderen Sound: „Das Besondere an ‚Last Christmas‘ ist, dass der Song nicht einfach nur nach Weihnachten klingt, sondern gleichzeitig ein unverkennbarer Popsong der 1980er-Jahre ist.“ George Michael kombinierte vertraute weihnachtliche Klangelemente mit dem damals angesagten Synthesizer-Sound.

Dabei ist „Last Christmas“ eigentlich ziemlich traurig. Jemand verschenkt sein Herz und wird enttäuscht. Weihnachten ist hier nicht das Fest der glücklichen Familie, sondern die Kulisse einer gescheiterten Liebe. Dass ich ausgerechnet bei George Michaels Lied über Liebeskummer so begeistert mitsang, obwohl er selbst der Grund für meinen war, ist im Nachhinein ziemlich witzig.

Ein Weihnachtshit nach Rezept?

Jedes Jahr versuchen Musiker:innen, einen neuen Weihnachtsklassiker zu landen. Eingängige Melodie, Glöckchen, große Gefühle, fertig ist der nächste Hit. Schön wär’s. „Gerade bei modernen Weihnachtssongs entsteht manchmal der Eindruck, dass sie regelrecht nach einem Erfolgsrezept zusammengestellt wurden“, sagt Lobaza. Doch eine technisch perfekte Produktion garantiert noch lang keinen Klassiker. Denn was sich im Tonstudio nicht herstellen lässt, sind die Erinnerungen, die wir irgendwann mit einem Lied verbinden.

Wenn ich heute George Michael auf alten Fotos, in Musikvideos oder Dokus sehe, verstehe ich noch immer sehr gut, warum ich damals so verliebt war: diese Stimme, dieses Lächeln. Ich war offensichtlich ein Kind mit ausgezeichnetem Geschmack.

Allerdings höre ich „Last Christmas“ heute anders. Ich weiß inzwischen, wie schwierig es in den 1980er-Jahren war, als schwuler Popstar offen zu leben. Und ich weiß, dass George Michael am 25. Dezember 2016 starb. Ausgerechnet zu Weihnachten. Seit seinem Tod höre ich das Lied jedenfalls nicht mehr so unbeschwert wie früher.

Trotzdem freue ich mich jedes Jahr auf „Last Christmas“. Ich hatte zwar nie eine Chance bei George Michael, aber er hatte trotzdem mein Herz. Und ein bisschen hat er es noch immer.