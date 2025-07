Swipe up fürs echte Leben: Warum du offline tanzen solltest

Der erste Lockdown brachte leere Klopapierregale – und verwandelte Wohnzimmer in Tanzflächen. Plötzlich tanzte die halbe Welt synchron zu TikTok-Choreos. Erinnerst du dich noch, als du zum fünften Mal versucht hast, diese verdammten Moves zu „Savage“ zu lernen, ohne dabei dein Handy frustriert aus dem Fenster zu werfen? Genau. Von komplizierten Drehungen bis zu simplen Schrittkombinationen – Hauptsache niederschwellig, Hauptsache Spaß. Tanz wurde massentauglich. Zumindest auf dem Smartphone.

Was TikTok digital gestartet hat, bringt das ImPulsTanz-Festival zurück ins reale Leben. Begonnen hat alles 1984 in Wien, mittlerweile zählt es zu den größten Tanzfestivals weltweit. Und dieses Jahr geht es noch einen Schritt weiter: Mit „Public Moves“ wandert das Tanzen raus aus den Studios, rein in Parks, auf öffentliche Plätze – und auch in die Bundesländer. Seit Mai tourt ImPulsTanz mit kostenlosen, offenen Tanzklassen durch Linz, Klagenfurt, Salzburg und jetzt Wien. Eine weitere Expansion ist für nächstes Jahr angedacht. Endlich wird der urbane Hype exportiert – was in Wien als cool gilt, könnte ja auch am Linzer Hauptplatz funktionieren. Oder am Wörthersee. Oder irgendwo zwischen der Salzburger Getreidegasse und dem Festspielhaus.

Bei den diesjährigen „Public Moves“ in Klagenfurt wurden neue Moves getestet. © Bildquelle: Impulstanz / Lydia Naomi Knöbl

Das Prinzip hinter Public Moves ist einfach und zeitgemäß: niederschwelliger Zugang, keine Kosten, viel Bewegung und wenig Hemmung. Ein Gegenentwurf zum durchgefilterten Selbstoptimierungs-Body auf Instagram und vielleicht sogar ein kleiner Schritt Richtung demokratischer Kulturzugang. Also ziemlich genau das, was TikTok groß gemacht hat. Nur mit weniger Filtern und mehr Schweißflecken. Schon zur Festivaleröffnung traf TikTok auf Realität: Der französische Choreograf Amala Dianor brachte virale Choreos von kleinen Bildschirmen auf die große Bühne – live, kraftvoll und ganz ohne Swipe-Funktion.

Genau das zieht sich durch das ganze Festival: einfach ausprobieren, ohne sich blöd dabei zu fühlen. Sich trauen, neue Moves zu testen – auch wenn man zuerst eher wie ein betrunkener Oktopus aussieht. Darin liegt der Charme: Raus aus der Komfortzone, runter von der Couch, weg vom Bildschirm – und sich am Ende wie Beyoncé fühlen. Oder zumindest wie jemand, der gerade Beyoncé nachstellt.

Während TikTok gratis ist, ist ImPulsTanz – abgesehen von Public Moves – normalerweise vor allem eines: ziemlich teuer. 220 Euro ist der Workshop-Normalpreis für Montag bis Freitag, wer vor dem 1. Juni gebucht hat, erhielt zumindest Ermäßigungen. Die Workshops, in denen international renommierte Tänzer:innen zeigen, wie man sich richtig verrenkt, sind trotzdem regelmäßig ausgebucht. Aber nicht jede:r, der will, kann sich das leisten. Unter den Kursteilnehmern sind auch junge Leute mit wenig Geld, die sich die Teilnahme vom Mund absparen. Sie sind bereit, für die letzte legitime Form der Selbstdarstellung zu zahlen – weil es ihnen eben nicht nur ums Gesehenwerden geht, sondern ums Mitmachen, Bewegen, Dabeisein. Und ja, vielleicht auch ein bisschen darum, später ab 22 Uhr im Vestibül die gelernten Moves auf der inoffiziellen Bühne der Nacht zu zeigen.

Einfach ausprobieren, ohne sich blöd dabei zu fühlen, ist das Motto der Workshops. © Bildquelle: Impulstanz / Bernhard Müller

Denn genau dieses nächtliche Epizentrum beim Seiteneingang des Burgtheaters macht ImPulsTanz für viele erst komplett – ein Ort, an dem sich Festivalgäste und Zaungäste gleichermaßen ins Getümmel stürzen. Dort treffen durchtrainierte Profis auf Hipster aus dem siebten Bezirk und Neulinge, die noch nie auf einer Bühne standen – aber trotzdem dazugehören. Genau wie auf TikTok: hier die Profis, die so tanzen, als wären sie dafür geboren, dort die charmanten Anfänger:innen, die nicht einmal im Rhythmus mit den Fingern schnipsen können, aber trotzdem Millionen von Likes sammeln, weil sie sich einfach trauen.

Wer weiß, vielleicht endet dein Sommer ja nicht mit einem perfekten Solo vorm Handy, sondern mit einem schiefen Gruppenmove, der sich trotzdem genau richtig anfühlt.