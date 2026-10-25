Warum crushen wir auf Vampire?

Am 31. Oktober bin ich vorbereitet. In meiner Wohnung lagern Süßigkeiten in Mengen, mit denen sich vermutlich eine ganze Schulklasse durch den Winter bringen ließe. Wenn es läutet, stehen kleine Hexen, Vampire und Gespenster vor der Tür und rufen „Süßes oder Saures!“. Und ich reiße natürlich jedes Mal erschrocken die Augen auf. Die Kinder freuen sich, ich freue mich, alle bekommen Schokolade. Ein friedlicher Umgang mit Monstern, ganz im Gegensatz zu früheren Zeiten, als unsere Vorfahren ihretwegen sogar Gräber geöffnet haben.

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Vampire sind heutzutage romantische Sehnsuchtsfiguren, Hexen feministische Heldinnen und Geister versuchen wir inzwischen sogar mithilfe künstlicher Intelligenz selbst zu erschaffen. Und manche wollen sogar sein wie diese Wesen aus einer anderen Zeit und anderen Glaubenswelten.

Zum Anbeißen schön

Besonders deutlich wird das beim Vampir. Auf Instagram und TikTok kursieren Reels, in denen Blutsauger mit dramatischer Musik zu unwiderstehlichen Traummännern werden. Dunkle Locken, scharfe Wangenknochen, melancholischer und gleichzeitig verführerischer Blick. In den Kommentaren schwärmen Frauen von Figuren, vor denen sie im echten Leben vermutlich weglaufen würden. Oder zumindest sollten.

Da war zum Beispiel der am frühesten namentlich bekannte europäischen Wiedergänger Jure Grando aus Istrien. Er starb 1656, soll danach aber noch 16 Jahre lang sein Dorf heimgesucht und seine Witwe belästigt haben. Schließlich sollen ihm die Dorfbewohner:innen den Kopf abgeschlagen haben. Ähnliche Geschichten beschäftigten die Habsburgermonarchie. Am 21. Juli 1725 berichtete das Wienerische Diarium, der Vorgänger der Wiener Zeitung, über Peter Plogojowitz aus dem heutigen Serbien. Nach seinem Tod starben neun weitere Menschen, die zuvor angeblich von ihm gewürgt worden waren. Seine Witwe behauptete sogar, er sei zurückgekehrt, um seine Schuhe zu holen. Die Dorfbewohner:innen öffneten sein Grab, fanden einen vermeintlich kaum verwesten Leichnam, pfählten und verbrannten ihn.

Das Wienerische Diarium vom 21. Juli 1725. © Bildquelle: WZ.

Auf Seite elf, rechte Spalte, wird vom Wiedergänger Peter Plogojowitz berichtet. © Bildquelle: WZ. ‹ ›

Die Angst vor Untoten war damals jedenfalls so groß, dass sich sogar die habsburgischen Behörden damit beschäftigten. Maria Theresia, Erzherzogin von Österreich, ließ vermeintliche Vampirfälle von ihrem Leibarzt Gerard van Swieten untersuchen und ordnete 1755 an, dass angebliche Spukfälle den Behörden gemeldet und medizinisch untersucht werden mussten, statt eigenmächtig Leichen auszugraben und zu verbrennen. Die Akten darüber gehören heute zum österreichischen Unesco-Dokumentenerbe. Während also früher auf höchster staatlicher Ebene geklärt werden musste, ob Tote tatsächlich ihre Gräber verlassen, diskutieren wir heute auf Social Media darüber, welcher Vampir die schönsten Augen hat.

Der Weg dorthin war allerdings lang. Bereits ab dem 19. Jahrhundert wurde der Vampir in der Literatur zum aristokratischen Verführer. Bram Stokers „Dracula“ von 1897 blieb trotzdem bedrohlich, ebenso Graf Orlok im Stummfilm „Nosferatu“ von 1922. Später durften Vampire über Einsamkeit, Schuld und Unsterblichkeit grübeln. In „Interview mit einem Vampir“ sah das mit Brad Pitt sogar ziemlich gut aus.

Aus Blutdurst wird Herzschmerz

Und dann kam „Twilight“. Edward Cullen trinkt kein Menschenblut, besucht die Highschool, glitzert in der Sonne und ist so verliebt in Bella Swan, dass er sie nachts beim Schlafen beobachtet.

Das ist Romantik pur, oder? Der Vampir ist gefährlich, aber für die richtige Frau bezwingt er seine dunkle Natur. Er könnte sich jeden Menschen aussuchen und entscheidet sich ausgerechnet für sie. Für immer.

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Aber nicht nur Vampire haben ihr Image gewandelt. Auch die Hexe darf heute die Gute sein. In „Wicked“ ist Elphaba keine böse Hexe, sondern eine unangepasste junge Frau, die sich gegen Ungerechtigkeit wehrt. Nicht sie ist plötzlich das Problem, sondern die Gesellschaft, die sie zum Monster erklärt.

Das hat eine historische Dimension. Während der Hexenverfolgungen wurden in Europa Zehntausende Menschen hingerichtet, mehrheitlich Frauen. Später wurde die Hexe, besonders in der Frauenbewegung der 1970er-Jahre, zum Symbol weiblicher Selbstbestimmung. Heute legen moderne Hexen auf TikTok Tarotkarten und sammeln Kristalle. Aus einer bedrohlichen Figur ist ein Vorbild geworden, mit dem man sich identifiziert.

Bei Geistern hat sich dagegen weniger verändert: In Filmen stehen sie oft für Trauer, Erinnerung und die Schwierigkeit des Abschieds. Und dank künstlicher Intelligenz muss der Spuk nicht einmal mehr übernatürlich sein. Schon 2013 erzählte eine Folge der Serie „Black Mirror“ von einer Frau, die ihren verstorbenen Partner mithilfe seiner digitalen Spuren zurückzuholen versucht. Was damals Science-Fiction war, ist zumindest in Ansätzen technisch möglich.

Monster nach Wunsch

Vielleicht ist das die eigentliche Gemeinsamkeit unserer Monster: Sie verkörpern nicht nur das, was wir fürchten, sondern zunehmend auch das, was wir uns wünschen. Den gefährlichen Mann, der für uns zahm wird. Die Frau, die sich nicht länger vorschreiben lässt, wer sie zu sein hat. Oder den geliebten Menschen, von dem wir uns nicht verabschieden wollen.

Wenn am 31. Oktober wieder ein kleiner Vampir vor meiner Tür steht, werde ich also wie jedes Jahr erschrocken tun und ihm Schokolade geben. Peter Plogojowitz hätte sich über so einen Empfang vermutlich gefreut. Vor 301 Jahren hätte man noch zum Holzpflock gegriffen.