Wenn der Teufel wieder High Heels trägt

Miranda Priestly betritt das Büro, und die Temperatur im Raum sinkt um mindestens fünf Grad. Taschen fliegen auf Schreibtische, Mäntel auf ausgestreckte Arme, die Schar ihrer Untergebenen läuft plötzlich schneller, niemand wagt zu husten. Mittendrin: Andy Sachs, in viel zu großer Strickjacke, mit Block und Handy, leicht überfordert, aber auf dem besten Weg, sich in dieser Welt aus High Heels und herablassenden Blicken neu zu erfinden.

In dieser cineastischen Mischung aus Angstschweiß, Espresso, Parfüm und High Society war ich damals heillos gefangen.

Jetzt, fast 20 Jahre später, ist der Trailer für „Der Teufel trägt Prada 2“ da. Die beiden Oscar-Preisträgerinnen Meryl Streep und Anne Hathaway im selben Aufzug, derselbe Blick, dieselbe Dynamik. Und sofort ist man wieder drin im Universum von „Runway“. Aber in meinem Hinterkopf lauert eine Frage: Brauchen wir dieses Sequel wirklich – oder sind wir nur süchtig nach dem Gefühl von 2006?

Fortsetzung gefällig oder schon „Sequelitis“?

Hollywood lebt seit Jahren von Fortsetzungen, Reboots und Spin-offs. Die Filmwissenschaft nennt das „Sequel-Paradox“: Teil 2 soll sich anfühlen wie früher, aber trotzdem neu sein. Zu ähnlich ist langweilig, zu anders fühlt sich wie Verrat an. Kein Wunder, dass viele Fortsetzungen wie müde Kopien wirken. Popkultur-Autor:innen wie Sara Delgado (Teen Vogue) oder Sian Cain (The Guardian) sprechen inzwischen vom „franchise fatigue“, und manche diagnostizieren Hollywood sogar schon eine „Sequelitis“.

Bei „Der Teufel trägt Prada“ wird es besonders heikel. Der erste Film war nicht nur gute Unterhaltung, sondern eine Art Einstiegskurs in toxische Arbeitskultur. Wer je in einem Praktikum, in einer Redaktion oder Agentur saß, erkannte sich in Andy wieder. Oder in Emily, die sich selbst komplett aufgibt, um in diesem Job bestehen zu können. Der Film zeigte gnadenlose Arbeitszeiten, Demütigungen als Führungsstil, ein Umfeld, in dem persönliche Grenzen nur stören. Die Moral der Geschichte war da, aber sie kam erst am Schluss: Vielleicht ist ein Job, der dich auffrisst, doch nicht erstrebenswert?

20 Jahre später reden wir offen über Burnout, mentale Gesundheit, „New Work“, Vier-Tage-Woche. „I don’t dream of labour“ ist nicht nur ein Spruch auf Social Media, sondern für viele ein Lebensentwurf. Erfolg heißt nicht mehr automatisch: möglichst weit oben in der Hierarchie im möglichst großen Konzern ohne Freizeit.

Damals konzentrierte sich der Druck in einer Person: Miranda. Heute kommt er aus E-Mails, KPIs, Gruppen-Chats und ständiger Vergleichbarkeit: Wer antwortet noch um 22:41 Uhr? Wer springt ständig „noch schnell“ ein?

Genau deshalb ist die Fallhöhe für „Der Teufel trägt Prada 2“ so groß. Wenn der Film nur noch einmal dieselbe Geschichte erzählt, nämlich von der bösen Modechefin, der naiven Assistentin, und die moralische Einsicht kurz vor Abspann, wirkt das nicht wie Zeitgeist, sondern wie Vintage.

Zwischen Gänsehaut und Skepsis

Als ich den Trailer gesehen habe, war mein erster Reflex: Gänsehaut. Dieses Theme, diese Tasche, dieser Blick – meine innere Anfang-20-jährige Verena stand plötzlich wieder im Großraumbüro, übernächtigt, und versuchte verzweifelt, professioneller zu wirken, als sie sich fühlte.

Der zweite Reflex war Skepsis.

Weil jeder neue Aufguss eines Klassikers Platz wegnimmt für Geschichten, die wir noch nicht kennen. Weil die Arbeitswelt, in der wir leben, so viel bizarrer und anders ist als das, was 2006 als „Wahnsinnsjob“ galt.

Braucht es dieses Sequel?

Wir brauchen auf jeden Fall Geschichten über Arbeit, Macht und Selbstverlust im Jetzt. Ob ausgerechnet die Rückkehr der roten High Heels das leisten kann oder nur unsere Nostalgie füttert, wird sich zeigen. Im Kino sitzen werde ich trotzdem.